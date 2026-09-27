PGA: no hay camino de regreso previsto para los golfistas del LIV

Brian Rolapp, director ejecutivo y comisionado del PGA Tour, dijo el martes que el circuito actualmente no tiene planes de reintroducir el “Programa de miembros recurrentes”, que podría haber proporcionado un camino de regreso para Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Cameron Smith después de su paso por LIV Golf.

Con el futuro de LIV Golf incierto, estos campeones de torneos importantes y otros pueden buscar jugar otro circuito en 2027.

Brooks Koepka, cinco veces ganador de Majors, utilizó el nuevo programa de reingreso para regresar al PGA Tour en enero después de dejar LIV Golf. Como parte del acuerdo, Koepka acordó renunciar a su capital de jugador durante los próximos cinco años y no fue elegible para el programa de bonificación de $100 millones de la Copa FedEx esta temporada.

Koepka también acordó donar 5 millones de dólares a organizaciones benéficas a petición del PGA Tour.

“No, actualmente no hay planes con respecto a [le] programa de regreso de miembros como lo vio a principios de año”, dijo Rolapp el martes durante una conferencia de prensa en East Lake Golf Club, donde se lleva a cabo la Copa FedEx esta semana.

Este programa estaba abierto a golfistas del LIV que hubieran estado alejados del PGA Tour durante al menos dos años y que hubieran ganado el Players Championship o uno de los cuatro grandes torneos (Masters, PGA Championship, US Open y British Open) desde 2022.

DeChambeau, Rahm y Smith eran los únicos otros golfistas elegibles para una devolución, pero se negaron y permanecieron en LIV Golf.

En su momento, Rolapp declaró que este programa no sentaba un precedente.

Algunos miembros del PGA Tour, como el campeón del Masters Rory McIlroy, han expresado abiertamente la cuestión de si a los golfistas del LIV se les debería permitir regresar a su antiguo circuito.

“Quiero decir, me pregunto: ¿aportaron valor a LIV?”, declaró McIlroy durante el Campeonato BMW que tuvo lugar la semana pasada en St. Louis. “Creo que el PGA Tour está en un muy buen lugar. TIENE”

Otros golfistas, incluido el número uno del mundo Scottie Scheffler, han dicho que quieren competir contra los mejores jugadores del mundo, incluidos los de LIV Golf. Scheffler dijo que a los golfistas se les debería permitir regresar, sujeto a sanciones.

“En este negocio, hay que tener en cuenta los sentimientos de todos y de todas las partes interesadas”, dijo Rolapp. “Solo diría que los aficionados tienen claro dónde quieren ver competir a los mejores golfistas semana tras semana. El modelo de competición en el que estamos trabajando pretende acercarse a este estándar. TIENE”

Rolapp dijo que consideraría tres factores para determinar si se permite el regreso de los golfistas del LIV: el hecho de que el PGA Tour se basa en la meritocracia y que todo se gana; el hecho de que la PGA es una organización asociativa con reglas; y el hecho de que las reglas sólo tienen sentido si se aplican.

“Estos son nuestros principios rectores. Las reglas importan. Una vez más, he dejado claro que deseo actuar en el mejor interés del PGA Tour, y ese sigue siendo mi principio rector. Pase lo que pase, estos serán nuestros principios rectores. TIENE”

LIV Golf jugó la semana pasada su último torneo de la temporada en Indianápolis. El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil, dijo que la liga había firmado una carta de intención con un inversor potencial para permitir que la gira siguiera funcionando, pero el acuerdo aún no estaba cerrado. No está claro si este acuerdo depende del regreso de estrellas como DeChambeau y Rahm.

El contrato de DeChambeau con LIV Golf expiró al final de esta temporada. Rahm dijo que le quedaban varias temporadas de contrato y, según informes, le debían hasta 150 millones de dólares.

Rolapp aclaró que las conversaciones con los golfistas de LIV no podrían comenzar hasta que fueran liberados de sus compromisos contractuales.

“Creo que en este momento no hemos tomado ninguna decisión. Siempre lo he dicho: sólo sé lo que leo. No sé el futuro de LIV. Parece que están trabajando duro para volver el año que viene. Cualquiera que desee unirse al PGA Tour debe demostrar que está liberado de sus compromisos contractuales o de cualquier obligación residual que pudiera haber tenido bajo el modelo anterior. TIENE”

*Basado en un artículo de ESPN.