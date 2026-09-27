Hi-Chews, choca esos cinco y el espíritu del voleibol Castaic

WOODLAND HILLS – Animaciones, celebraciones y muchos dulces.

¿La favorita del equipo de voleibol femenino de Castaic de este año? Hola masticar. Bocadillos pequeños con sabor a fruta y que no se derriten en las manos.

Se parece mucho a la forma en que Castaic ha ido creciendo como programa después de terminar su primer récord ganador después de tener su primera temporada de voleibol universitario en 2021.

“Así es como nos preparamos para los juegos”, dijo Bella Flores, estudiante de último año de Castaic.

En el centro de todo está el enérgico atacante Flores, de 5 pies 7 pulgadas, y el atacante externo Alle Lewis, de 5 pies 4 pulgadas.

Castaic (3-1) espera aprovechar la experiencia de Taft como una lección de aprendizaje después de haber sido barrido en el camino. Hubo muchos aspectos positivos para los Coyotes en la derrota.

Flores y Lewis iniciaron una remontada en una serie de rachas después de ir perdiendo 12-2 en el segundo set.

Lewis y Flores siguieron conectando y empataron el marcador 24-24 antes de que el entrenador de Taft, Arman Mercado, pidiera un tiempo muerto.

Hi-Chew, celebrar los puntos y utilizar cada defecto como una oportunidad para crear vínculos son parte de los temas de Castaic mientras el programa continúa construyendo y creciendo hasta convertirse en un programa que puede competir en la Foothill League como West Ranch, Hart y Valencia.

“En realidad, fue un juego realmente bueno todo el tiempo”, dijo Lewis. “Nunca nos desanimamos y simplemente aprendimos sobre nuestro equipo”.

Flores se hizo eco de la confianza de Lewis.

“Es una mentalidad de siguiente balón”, dijo Flores. â€”Sigue jugando con todo tu corazÃ³n hasta llegar al Ãºltimo punto. Mentalidad del próximo balón, y vamos a aprender mucho de esto”.