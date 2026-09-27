Pascal Grizot explica por qué cree en el proyecto World Tour que pasaría por Francia y el Golf National – Golf Planète

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Pascal Grizot, presidente de la Federación Francesa de Golf, reacciona a la idea de que los dos grandes circuitos profesionales creen en 2028 un World Tour inscrito en el calendario entre septiembre y enero. Un “expediente” por el que el francés lleva varios años haciendo campaña.

La idea de una gira mundial, apoyada desde hace varios años por Pascal Grizotel presidente de la Federación Francesa de Golf (FFG)se abre paso. No es ningún secreto que, según él, es uno de los más fervientes defensores de un reequilibrio del golf profesional mundial. vampirisÃ© » por Estados Unidos y su buque insignia, el Gira de la PGA. Esto es bueno, según El telégrafoel circuito estadounidense se reflexionaría con el DP World Tour para crear una “Global Series”, una especie de minigira de una decena de eventos de alto nivel repartidos por Europay en particular en Franciapero también en Asia (Moyen et Extrême-Orient), un Sudáfrica o incluso en Australia. Esto se realizaría entre los meses de septiembre y enero del año siguiente, al final de la temporada. Serie de campeonato en el PGA Tour que finaliza en agosto,

Lo importante es que podemos tener ese reequilibrio con países como Francia pero también como España, eso es lo que pidió Ballesteros en su momento y lo que también pidió Greg Norman desde hace un tiempo… Pascal Grizot

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOPersonalmente no tengo ningún problema de ego con eso.respira Pascal Grizot, que siempre ha apoyado esta idea de una Gira Mundial. Lo importante es que podamos hacer ese reequilibrio con países como Francia pero también como España, que es lo que estábamos pidiendo. Severiano Ballesteros en ese momento y también preguntó Greg Norman durante un tiempo… Tengo mucho respeto por la nación líder en golf que es Estados Unidos, pero no pueden ser los únicos que sostienen la verdad y en cualquier caso monopolizan las principales competiciones de golf.»

El Golf Nacional, el campo ideal

Vea a los mejores jugadores del mundo en Golf Nacional Sería una publicidad fantástica para el golf, y no sólo para el campo de golf del Tío Sam. Sobre todo porque la ruta delAlbatrosA Saint-Quentin-en-Yvelinesha demostrado desde hace tiempo que sabe recibir los eventos más importantes en este ámbito, ya sea Copa Ryder (en 2018), el Campeonato Mundial por Equipos Amateur (en 1994 y en 2022) y por supuesto el Juegos Olímpicos París 2024.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICONo quiero que necesariamente haya un gran torneo cada año en el Golf National.tempère Pascal Grizot. Obviamente estaría encantado si eso pudiera suceder. Pero si en interés del juego debemos compartir con otras naciones que también están listas para albergar torneos importantes, debemos hacerlo en interés del juego. Del juego de golf.»

Para los aficionados que hacen el esfuerzo de viajar desde muy lejos, seguro que el atractivo de París es algo muy significativo. Pascal Grizot

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOEs cierto que el Golf National ha demostrado que es capaz de acoger competiciones muy importantes porque, desde el punto de vista logístico, la Plaza de París ya garantiza que no sólo tendremos un espectáculo en el campo, continúa Grizot. Para los aficionados que hacen el esfuerzo de viajar desde muy lejos, seguro que el atractivo de París es algo muy significativo. También es un activo muy importante el Campo Nacional de Golf, donde tenemos la posibilidad de seguir todos los partidos gracias a los montículos artificiales que se crearon en la época. A”

Importantes reuniones con Brian Rolapp, el jefe del PGA Tour

La nueva línea 18 del Grand Paris, que pasa por debajo de una parte del Golf National, es también una ventaja importante para atraer a más gente y así ver en persona el Scotty Scheffler, Xander Schäuffele y otros Rory McIlroy. De ahí la importancia de este proyecto de la Serie Global.

A” La Federación lo ve muy bien y obviamente colaboraremos con el PGA Tour y el DP World Tour.añade Pascal Grizot. También creo que el hecho de haber tenido la oportunidad de conocer Brian Rollap (el jefe del PGA Tour) como lo hice yo Desafío mundial de héroesel torneo de bosque de tigre En las Bahamas el invierno pasado fue decisivo. como otra vez Augusta en el mes de abril. Las relaciones que mantenemos con el DP World Tour no siempre son sencillas, pero también entienden que una parada en el Golf National para el Open de Francia, que es el Open continental más antiguo (crÃ©Ã© en 1906), Obviamente esto es de interés. Podremos verlo este año. A”

Los héroes de la Ryder Cup este año en la Natio

Todo lo que tienes que hacer es consultar el campo anunciado para la devolución del FedEx Open de Francia en el Golf National del 24 al 27 de septiembre, después de casi dos años de trabajo, para estar convencidos. Victor Hovland, Tommy Fleetwood y Ludvig Åbergtres de los héroes de la última Copa Ryder A Bethpage NegroEstará en la salida, como los mejores golfistas franceses.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOTodavía hay buenas señales, concluye Pascal Grizot. Y creo que el año que viene debería crecer aún más. Así que vamos a cruzar los dedos, vamos a seguir siendo activos, haciendo nuestro trabajo de cabildeo y luego veremos qué sucede en el futuro.A”