Informe de preparación del jueves: el voleibol de Briarcrest le da a Arlington su primera derrota

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<ol>&#13;</p>
<li>&#13;<a>SpaceXAI&#13;&#13;
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<li>&#13;<a>City of Memphis&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Shelby County&#13;&#13;
<li>&#13;<a>State Government&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Education&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Public Safety&#13;&#13;
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<li>&#13;<a>Financial Services&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Health&#13;&#13;
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<li>&#13;<a>Movers and Shakers&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Ford Megasite&#13;&#13;&#13;&#13;<span> <a>Food&#13;
<ol>&#13;</p>
<li>&#13;<a>Food News&#13;&#13;
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<li>&#13;<a>Food Files&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Health &; Wellness&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Recipes&#13;&#13;
<li>&#13;<a>$15 Deals&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Table Talk&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Sound Bites&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Reviews&#13;&#13;&#13;&#13;<span> <a>Sports&#13;
<ol>&#13;</p>
<li>&#13;<a>Memphis Grizzlies&#13;&#13;
<li>&#13;<a>High School Sports&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Golf&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Grizzlies Podcast&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Tigers Basketball&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Tigers Football&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Player of the Week&#13;&#13;&#13;&#13;<span> <a>Suburbs&#13;
<ol>&#13;</p>
<li>&#13;<a>MS redistricting&#13;&#13;
<li>&#13;<a>SpaceXAI&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Arlington&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Bartlett&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Collierville&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Germantown&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Millington&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Lakeland&#13;&#13;
<li>&#13;<a>North Mississippi&#13;&#13;&#13;&#13;<span> <a>Op-Ed&#13;
<ol>&#13;</p>
<li>&#13;<a>Geoff Calkins&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Otis Sanford&#13;&#13;
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<ol>&#13;</p>
<li>&#13;<a>The Arts Beat&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Visual Arts&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Performing Arts&#13;&#13;
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<li>&#13;<a>On the Record&#13;&#13;
<li>&#13;<a>Behind The Headlines&#13;&#13;
<li>&#13;<a>The Sidebar&#13;&#13;
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<div>&#13;</p>
<div>&#13;<a>Memphis Grizzlies&#13;<a>High School Sports&#13;<a>Golf&#13;<a>Grizzlies Podcast&#13;<a>Tigers Basketball&#13;<a>Tigers Football&#13;<a>Player of the Week&#13;&#13;&#13;&#13;<main>&#13;<a>Add Daily Memphian to Home Screen&#13;</p>
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<header>&#13;<a>High School Sports&#13;</p>
<h1>&#13;Thursday prep report: Briarcrest volleyball hands Arlington its first loss&#13;&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<div>&#13;<span>&#13;<span>&#13;By <a>John Varlas, Daily Memphian&#13;&#13;&#13;<span>&#13;Updated: August 28, 2026 10:51 AM CT | Published: August 27, 2026 11:15 PM CT&#13;&#13;</p>
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<p><strong>Briarcrest senior Kadence Dumas readies to spike the ball against Arlington’s Ellee Blackburn in Thursday’s match at Briarcrest. (Greg Campbell/Special to The Daily Memphian)&#13;&#13;&#13;</p>
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<p>The Saints make a statement with strong passing against ArlingtonÂ Thursday night, improving to 7-2 this season.&#13;</p>
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<h6>High School Sports sponsored by&#13;</p>
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<section>&#13;</p>
<h1>Topics&#13;<a>TSSAA&#13;<a>High School Girls Soccer&#13;<a>High School Volleyball&#13;<a>Arlington High&#13;<a>Briarcrest Christian School&#13;&#13;</p>
<address>&#13;<img>&#13;</p>
<div>&#13;<a></p>
<h4>John Varlas&#13;</p>
<p><span>John Varlas is a lifelong Memphian who has covered high school sports in various capacities for over 20 years.&#13;</p>
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<h1>Comments&#13;</p>
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<div>&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<h5>Get in the game&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<p>Your weekly recap of the scores and plays in high school and prep sports.&#13;</p>
<div>&#13;</p>
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<h1>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;Trending Now&#13;</p>
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<div>&#13;<span>Premium&#13;</p>
<h5>&#13;<a>Calkins: Ed Scott promised to fix the problems at the Liberty Bowl. I bought a ticket to see if it worked. &#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
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<div>&#13;<span>Premium&#13;</p>
<h5>&#13;<a>Martin: Memphis basketball has a problem â€” and Penny Hardaway can’t fix it&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
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<article>&#13;</p>
<div>&#13;<span>Player of the Week&#13;</p>
<h5>&#13;<a>Vote for the high school football player of the week, Week 5&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
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<div>&#13;<span>Premium&#13;</p>
<h5>&#13;<a>Amid the ‘enrollment cliff,’ one Memphis college stalls, another surges&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
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<div>&#13;<span>Premium&#13;</p>
<h5>&#13;<a>When diners want a meal with a side of conversation&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
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<h2>Email Editions&#13;</p>
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<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;SpaceXAI&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Memphis Safe Task Force&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Metro&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;City of Memphis&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Shelby County&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;State Government&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Education&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Public Safety&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Memphis Safe Task Force&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Spirit of Memphis&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The Early Word&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;On the Record&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Behind The Headlines&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The AM/DM&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Ask the Memphian&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Business&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Real Estate&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Financial Services&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Health Care&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Transportation/Logistics&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Movers and Shakers&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Ford Megasite&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Food&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Reviews&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Food News&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Recipes&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Table Talk&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;$15 Deals&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Dining Guides&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Sports&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Memphis Grizzlies&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;High School Sports&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Golf&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Grizzlies Podcast&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Tigers Basketball&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Tigers Football&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Player of the Week&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Suburbs&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Arlington&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Bartlett&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Collierville&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Germantown&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Millington&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Lakeland&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;North Mississippi&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;MS redistricting&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Opinion&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Geoff Calkins&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Otis Sanford&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Chris Herrington&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Guest Columnists&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Arts &; Culture&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Visual Arts&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Performing Arts&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Music&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The To-Do List&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The Sidebar&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Memphis Events&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The Arts Beat&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Obituaries&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Podcasts&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Sound Bites&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;On the Record&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Behind The Headlines&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The Sidebar&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Grizzlies Podcast&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;The AM/DM&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Games&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Memphis Events&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Neighborhoods&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
<li>&#13;<a>&#13;Downtown&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;Midtown&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;North Memphis&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;East Memphis&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;South Memphis&#13;&#13;&#13;
<li>&#13;<a>&#13;About Town&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Subscribe&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Donate&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;&#13;&#13;</p>
<div>
<div>&#13;</p>
<h3>&#13;<a>&#13;Public Notices&#13;&#13;<label>&#13;&#13;&#13;&#13;&#13;</p>
<ul>&#13;</p>
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