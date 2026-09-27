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Informe de preparación del jueves: el voleibol de Briarcrest le da a Arlington su primera derrota

By
Martina López
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&&num;13&semi;Acerca de nosotrosÂ &vert;Â ContáctenosÂ &vert;Â Preferencias de correo electrónicoÂ &vert;Â AyudaÂ &vert;Â Donar&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;

&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;Grupo&&num;13&semi;Creado con Sketch&period;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; &&num;13;&&num;13;&&num;13;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13& semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <h1>&&num;13&semi;<a aria-current="página" href="&sol;" aria-label="The Daily Memphian">&&num;13&semi;<span class="hide-lg">&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&num;13;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span class="show-lg">&&num;13&semi;&&num;13&semi; &&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;<span>Log In&&num;13&semi;&&num;13&semi;<button>Log out&&num;13&semi;<a>Subscribe&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <header>&&num;13&semi;&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;My Account&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Help&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<a>Log In&&num;13&semi;&&num;13&semi; &&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<br /> <nav>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span> <a>Metro&&num;13&semi;</p> <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>SpaceXAI&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Memphis Safe Task Force&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>City of Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Shelby County&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>State Government&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Education&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Public Safety&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Spirit of Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>The Early Word&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Behind The Headlines&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Ask the Memphian&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>The AM&sol;DM&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Business&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>Real Estate&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Financial Services&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Health&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Transportation&sol;Logistics&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Movers and Shakers&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Ford Megasite&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Food&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>Food News&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Dining Guides&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Food Files&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Health &amp&semi; Wellness&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Recipes&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&dollar;15 Deals&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Table Talk&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Sound Bites&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Reviews&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Sports&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>Memphis Grizzlies&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>High School Sports&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Golf&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Grizzlies Podcast&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Tigers Basketball&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Tigers Football&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Player of the Week&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Suburbs&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>MS redistricting&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>SpaceXAI&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Arlington&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Bartlett&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Collierville&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Germantown&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Millington&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Lakeland&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>North Mississippi&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Op-Ed&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>Geoff Calkins&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Otis Sanford&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Chris Herrington&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Guest Columnists&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Arts&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>The Arts Beat&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Visual Arts&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Performing Arts&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Music&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>The To-Do List&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>The Sidebar&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Memphis Events&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Obituaries&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Podcasts&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>Sound Bites&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>On the Record&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Behind The Headlines&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>The Sidebar&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Grizzlies Podcast&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>The AM&sol;DM&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Games&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span> <a>Memphis Events&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span>&&num;13&semi;<button>More&&num;13&semi; <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>Neighborhoods&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Donate&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Subscribe&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Public Notices&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Newsletters&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Gift Subscriptions&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Daily Memphian Events&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Advertise With Us&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Marketplace&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Job Listings&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Sponsored Content&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>Work With Us&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<a>Memphis Grizzlies&&num;13&semi;<a>High School Sports&&num;13&semi;<a>Golf&&num;13&semi;<a>Grizzlies Podcast&&num;13&semi;<a>Tigers Basketball&&num;13&semi;<a>Tigers Football&&num;13&semi;<a>Player of the Week&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<main>&&num;13&semi;<a>Add Daily Memphian to Home Screen&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <article>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <header>&&num;13&semi;<a>High School Sports&&num;13&semi;</p> <h1>&&num;13&semi;Thursday prep report&colon; Briarcrest volleyball hands Arlington its first loss&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>&&num;13&semi;<span>&&num;13&semi;By <a>John Varlas&comma; Daily Memphian&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<span>&&num;13&semi;Updated&colon; August 28&comma; 2026 10&colon;51 AM CT &vert; Published&colon; August 27&comma; 2026 11&colon;15 PM CT&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <figure>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<img>&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<figcaption> <p><strong>Briarcrest senior Kadence Dumas readies to spike the ball against Arlington’s Ellee Blackburn in Thursday’s match at Briarcrest&period; &lpar;Greg Campbell&sol;Special to The Daily Memphian&rpar;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <aside>&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>The Saints make a statement with strong passing against ArlingtonÂ Thursday night&comma; improving to 7-2 this season&period;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h6>High School Sports sponsored by&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <section>&&num;13&semi;</p> <h1>Topics&&num;13&semi;<a>TSSAA&&num;13&semi;<a>High School Girls Soccer&&num;13&semi;<a>High School Volleyball&&num;13&semi;<a>Arlington High&&num;13&semi;<a>Briarcrest Christian School&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <address>&&num;13&semi;<img>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<a></p> <h4>John Varlas&&num;13&semi;</p> <p><span>John Varlas is a lifelong Memphian who has covered high school sports in various capacities for over 20 years&period;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<br /> <hr> <p>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h1>Comments&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p><strong>Want to comment on our stories&quest; If you’re a subscriber&comma; <strong><em>scroll down to the comments&period; If you’re not a subscriber&comma; only paid subscribers can add their thoughts&comma; so <a>subscribe now&period; Our commenting policy can be viewed <a>here&period;Â &&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h5>Get in the game&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>Your weekly recap of the scores and plays in high school and prep sports&period;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>Enter your e-mail address&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <p>&&num;13&semi;Please check your inbox to finish the signup process&period; If you haven’t received an email within&&num;13&semi;10 minutes&comma; check your spam&sol;junk folder or contact us at <a>support&commat;dailymemphian&period;com for assistance&period;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<small>&&num;13&semi;This site is protected by reCAPTCHA and the Google&&num;13&semi;<a>Privacy Policy and&&num;13&semi;<a>Terms of Service apply&period;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;Sign Up&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <p>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>You are already signed up&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<a>Opt out&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <p>&&num;13&semi;<a>Manage Your Email Subscriptions&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h1>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;Trending Now&&num;13&semi;</p> <ol>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<br /> <article>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>Premium&&num;13&semi;</p> <h5>&&num;13&semi;<a>Calkins&colon; Ed Scott promised to fix the problems at the Liberty Bowl&period; I bought a ticket to see if it worked&period; &&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<br /> <article>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>Premium&&num;13&semi;</p> <h5>&&num;13&semi;<a>Martin&colon; Memphis basketball has a problem â€” and Penny Hardaway can’t fix it&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<br /> <article>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>Player of the Week&&num;13&semi;</p> <h5>&&num;13&semi;<a>Vote for the high school football player of the week&comma; Week 5&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<br /> <article>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>Premium&&num;13&semi;</p> <h5>&&num;13&semi;<a>Amid the &OpenCurlyQuote;enrollment cliff&comma;’ one Memphis college stalls&comma; another surges&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<br /> <article>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<span>Premium&&num;13&semi;</p> <h5>&&num;13&semi;<a>When diners want a meal with a side of conversation&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <footer>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<img>&&num;13&semi;</p> <h2>Email Editions&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>Sign up for our morning and evening editions&comma; plus breaking news&period;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>Enter your e-mail address&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <p>&&num;13&semi;Please check your inbox to finish the signup process&period; If you haven’t received an email within&&num;13&semi;10 minutes&comma; check your spam&sol;junk folder or contact us at <a>support&commat;dailymemphian&period;com for assistance&period;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<small>&&num;13&semi;This site is protected by reCAPTCHA and the Google&&num;13&semi;<a>Privacy Policy and&&num;13&semi;<a>Terms of Service apply&period;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;<button>&&num;13&semi;Sign Up&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <p>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <p>You are already signed up&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;<a>Opt out&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <p>&&num;13&semi;<a>Manage Your Email Subscriptions&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;SpaceXAI&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Memphis Safe Task Force&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Metro&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;City of Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Shelby County&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;State Government&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Education&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Public Safety&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Memphis Safe Task Force&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Spirit of Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The Early Word&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;On the Record&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Behind The Headlines&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The AM&sol;DM&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Ask the Memphian&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Business&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Real Estate&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Financial Services&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Health Care&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Transportation&sol;Logistics&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Movers and Shakers&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Ford Megasite&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Food&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Reviews&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Food News&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Recipes&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Table Talk&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;&dollar;15 Deals&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Dining Guides&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Sports&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Memphis Grizzlies&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;High School Sports&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Golf&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Grizzlies Podcast&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Tigers Basketball&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Tigers Football&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Player of the Week&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Suburbs&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Arlington&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Bartlett&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Collierville&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Germantown&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Millington&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Lakeland&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;North Mississippi&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;MS redistricting&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Opinion&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Geoff Calkins&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Otis Sanford&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Chris Herrington&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Guest Columnists&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Arts &amp&semi; Culture&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Visual Arts&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Performing Arts&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Music&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The To-Do List&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The Sidebar&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Memphis Events&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The Arts Beat&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Obituaries&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Podcasts&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Sound Bites&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;On the Record&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Behind The Headlines&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The Sidebar&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Grizzlies Podcast&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;The AM&sol;DM&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Games&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Memphis Events&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Neighborhoods&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Downtown&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Midtown&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;North Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;East Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;South Memphis&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;About Town&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Subscribe&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Donate&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <div> <div>&&num;13&semi;</p> <h3>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Public Notices&&num;13&semi;&&num;13&semi;<label>&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi;</p> <ul>&&num;13&semi;</p> <li>&&num;13&semi;<a>&&num;13&semi;Court Notices&&num;13&semi;&&num;13&semi;&&num;13&semi; 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Comencé mi carrera en 2015 en Diario Formosa, cubriendo fútbol local y torneos juveniles. Con el tiempo, me especialicé en análisis táctico y entrevistas con deportistas profesionales. Mi meta es brindar cobertura deportiva precisa y atractiva para los aficionados.</div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Martina López"><meta itemprop="url" content="https://www.formosadeportiva.com.ar/author/martina-lopez/"></span><meta itemprop="datePublished" content="2026-09-27T07:48:36+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2026-09-27T07:48:36+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/40740/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/Formosa-Deportiva-1-300x300.png"></span><meta itemprop="name" content="Formosa Deportiva"></span><meta itemprop="headline " content="Informe de preparación del jueves: el voleibol de Briarcrest le da a Arlington su primera derrota"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thememphian.blob.core.windows.net/sized/198928_1200"><meta itemprop="width" content="0"><meta itemprop="height" content="0"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <script>var block_tdi_3 = new tdBlock(); block_tdi_3.id = "tdi_3"; block_tdi_3.atts = 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data-img-url="https://www.dailynews.com/wp-content/uploads/2026/08/LDN-L-PREP-VB-CCTT-0826-AH11.jpg?w=4510&h=3007" width="238" height="178" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/40715/" rel="bookmark" title="Hi-Chews, choca esos cinco y el espíritu del voleibol Castaic">Hi-Chews, choca esos cinco y el espíritu del voleibol Castaic</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/40678/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="La estrella del baloncesto LeBron James une fuerzas con el PGA Tour – Golf Planète" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="La estrella del baloncesto LeBron James une fuerzas con el PGA Tour – Golf Planète" data-type="image_tag" data-img-url="https://www.golfplanete.com/wp-content/uploads/2026/08/afp__20251231__2254195702__v2__highres__detroitpistonsvlosangeleslakers-770x556.jpg" width="238" height="178" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/40678/" rel="bookmark" title="La estrella del baloncesto LeBron James une fuerzas con el PGA Tour – Golf Planète">La estrella del baloncesto LeBron James une fuerzas con el PGA Tour – Golf Planète</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/40648/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Las colosales ganancias registradas por Jon Rahm y sus colegas – Golf Planète" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Las colosales ganancias registradas por Jon Rahm y sus colegas – Golf Planète" data-type="image_tag" data-img-url="https://www.golfplanete.com/wp-content/uploads/2026/08/afp__20260607__joseluiscontreras-livgolfa260607_npgpa__v1__highres__livgolfandalucia-770x556.jpg" width="238" height="178" /></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/40648/" rel="bookmark" title="Las colosales ganancias registradas por Jon Rahm y sus colegas – Golf Planète">Las colosales ganancias registradas por Jon Rahm y sus colegas – Golf Planète</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" aria-label="prev-page" id="prev-page-tdi_3" data-td_block_id="tdi_3"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a 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menu-item-privacy-policy menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-22"><a rel="privacy-policy" href="https://www.formosadeportiva.com.ar/politica-de-privacidad-e-informacion-editorial/">Política de privacidad e información editorial</a></li> <li id="menu-item-23" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-23"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/contacto/">Contacto</a></li> <li id="menu-item-24" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-24"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/equipo-editorial-de-formosa-deportiva/">Equipo Editorial de Formosa Deportiva</a></li> <li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-25"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sobre-nosotros/">Sobre Nosotros</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-sub-footer-copy"> 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