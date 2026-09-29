Wyndham Clark resiste, Scott Jamieson recupera la victoria, esto es lo que debes recordar del fin de semana de golf – Blog de Golf Plus – Noticias de golf, resultados, noticias de famosos y vídeos de golf

PGA TOUR: Wyndham Clark resiste el regreso de Rory McIlroy y gana en el BMW Championship

Wyndham Clark concluyó con estilo Campeonato BMWsegundo encuentro de los Playoffs de la Copa FedEx. Empezando con una cómoda ventaja, el americano vio Rory McIlroy Volviendo poco a poco a la carrera antes de recuperar el control en los hoyos finales para conseguir otra victoria en el PGA Tour.

A Clark, sin embargo, parecía que le prometieron un último día tranquilo. Con una ventaja de cinco golpes al inicio de la cuarta ronda después de tres tarjetas notables, el ganador del US Open tenía todas las cartas en la mano. Pero el escenario cambió rápidamente.

Desde el primer hoyo, McIlroy acertó con fuerza con un birdie mientras Clark concedía un tres putt. El líder buscó entonces durante mucho tiempo su orientación, dejando que sus adversarios regresaran tras él.

McIlroy vuelve a poner presión

Rory McIlroy poco a poco fue encontrando su ritmo tras un inicio de partido irregular. En particular, el norirlandés hizo varios birdies en el tramo de ida y al inicio del tramo de vuelta para borrar su déficit.

Entonces el liderato del torneo se recuperó por completo. McIlroy incluso tuvo la oportunidad de ponerse solo al frente, pero dos oportunidades claras en el 14 y 15 no encontraron el fondo del hoyo.

Clark esperó hasta el día 16 para firmar su primer birdie del día. Un putt decisivo que le permitió recuperar la ventaja cuando la presión era máxima.

El hoyo 17 sacude el torneo

El verdadero punto de inflexión se produjo en el par 5 del 17. McIlroy acumuló imprecisiones, desde su entrada al green, y finalmente encajó un bogey que fue prácticamente su última oportunidad.

Al mismo tiempo, Clark volvió a demostrar su toque de balón con un putt largo. Tres golpes de ventaja antes del último hoyo: el suspenso casi había terminado.

Luego, el estadounidense añadió un último birdie para finalizar su recorrido con una serie perfecta de tres birdies. Después de vivir un comienzo de jornada complicado, encontró los recursos necesarios para volver a tomar definitivamente el mando.

Clark confirma su estado

Este éxito constituye el Sexto título del PGA Tour de Wyndham Clark y corona una temporada particularmente sólida. Con esta nueva victoria, el estadounidense se afirma como uno de los jugadores a seguir en el resto de los Playoffs y en la carrera por las distinciones de final de temporada.

Rory McIlroy Tendrá que contentarse con un segundo puesto después de haber conseguido borrar su retraso y hacer dudar al líder.

Colocar ahora en Campeonato de giraetapa final de los Playoffs de la Copa FedEx. Los 30 mejores jugadores del ranking se enfrentarán en una última batalla,

DP WORLD TOUR: Scott Jamieson vuelve al éxito, 14 años después de su último título

tuvimos que esperar 5.005 días volver a ver a Scott Jamieson en la cima. Casi catorce años después de su primer éxito en el circuito europeo, el escocés ganó el Campeonato Nexo frente a su público. A sus 42 años, firmó la segunda victoria de su carrera en el DP World Tour, tras una última vuelta perfectamente dominada.

Con una tarjeta final de 67 (-5)Jamieson terminó el torneo en -11 (277). Está por delante de los ingleses. Mateo Jordándeuxième Ã -9, et Andy SullivantroisiÃ¨me Ã -7.

Un último día bajo alta tensión

Empezando tres golpes atrás al comienzo de este último día, Jamieson rápidamente cambió la apariencia del torneo. Tres birdies entre los hoyos 4 y 8 le permitieron tomar el control en solitario y presionar a sus rivales.

A sus espaldas, la situación también se ha complicado para los principales contendientes. Mateo Jordán En particular, concedió un doble bogey en el 9 tras una difícil salida de la hierba alta.

Derramar Shaun Norrisel punto de inflexión llegó unos minutos más tarde. El sudafricano recibió dos golpes de penalización por haber mejorado sus condiciones de stance en el 5. Una fuerte sanción que le hizo retroceder en la clasificación y facilitó considerablemente la tarea de Jamieson.

Jamieson ya no se lame la cabeza.

Una vez instalado en primera posición, el escocés administró perfectamente su ventaja. A pesar de un bogey en el 13 que permitió a Jordan regresar temporalmente a un tiro, Jamieson no cedió a la presión.

El suspenso definitivamente disminuyó en el minuto 17 cuando Jordan también cometió un bogey. Con una ventaja de tres golpes antes del último hoyo, Jamieson pudo afrontar el 18 con más serenidad.

Jordan terminó bien con un birdie, pero Jamieson logró el par necesario para sellar su increíble regreso a la cima.

“Casi catorce años de espera… Es una locura”, admitió el escocés tras su triunfo. Paciente y fuerte en los momentos importantes, finalmente se vio recompensado después de años de frustración.

Una victoria que lo cambia todo

Este segundo trofeo llega tras una serie interminable de 356 torneos sin victoria. Jamieson, que ya disputó 429 participaciones en el circuito, redescubre así el gusto por el éxito en el mejor momento.

Su coronación también le permitió ganar el Columpio de cierre y su bonificación de 200.000 dólares, además de las ganancias vinculadas a su victoria. Sobre todo, dio un salto espectacular en el ranking de la Carrera a Dubái, pasando del puesto 135 al 42e lugar.

Esta victoria también abre las puertas a las próximas grandes citas del calendario, empezando por la Maestros británicos en el campanario.

Los franceses acaban con buena nota

Côté français, Martín Couvrera Tuve una semana particularmente regular. Nunca superado por el recorrido, terminó entre los 10 primeros con un total de -4.

David Ravetto y Mateo Pavón También terminó con buen impulso con una tarjeta de 67. Suficiente para ganar confianza antes del Masters británico, que también lanzará la carrera por los puntos para la Ryder Cup de 2027.

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