El voleibol femenino de Hall cierra fuerte y aleja a Serena para su primera victoria

Utilizando un esfuerzo dominante en el tercer set para cerrar su primera victoria de la campaña 2026, el equipo de voleibol femenino de Hall disfrutó de un esfuerzo enérgico y enérgico el jueves cuando los Red Devils prevalecieron sobre Serena 25-23, 19-25, 25-16 en Spring Valley.

Hall (1-1) anotó los primeros siete puntos del set decisivo, incluidos dos ases de servicio de Leah Burkart, y nunca lideró por menos de cinco en el resto del partido.

“Esta noche, todo salió bien”, dijo la entrenadora de los Red Devils, Carolyn Foster. â€œEl lunes jugamos bien, pero no pudimos terminar.

“Creo que lo más importante fue la energía y que se divirtieran. Estaban emocionados y se empujaban unos a otros”.

La atacante central Caroline Morris registró remates para los primeros dos puntos de los Red Devils y encabezó los esfuerzos de Hall durante toda la noche, terminando con siete remates y un saque ace en el primer set.

“Creo que mi adrenalina estaba por las nubes”, dijo Morris. â€œEstábamos tan listos para jugar ese primer set. Hemos estado listos desde [Monday's loss to] Séneca. Queríamos demostrar nuestra valía”.

La abundancia de energía de los Red Devils se trasladó a su servicio en forma de cinco errores de servicio en el primer set, lo que Foster citó como un área de mejora durante el juego del jueves.

“Tuvimos muchos errores de servicio, pero ellos lo compensaron con sus pases”, dijo. â€œLes estÃ¡bamos dando puntos, asÃ que nuestro objetivo en el futuro era no fallar ningÃºn servicio despuÃ©s de eso. Y estoy orgulloso de ellos, porque no metimos ni un solo balón en la red. Practicamos saques agresivos y tratamos de sacar a las chicas fuera de la cancha y hacerlas dudar de sí mismas”.

Alexa McNally (11) de Serena lanza el balón sobre la red mientras Kaitlyn Coutts (6) de Hall bloquea el tiro el jueves 27 de agosto de 2026 en Hall High School en Spring Valley. (MaKade Ríos para Shaw Local)

Ninguno de los equipos lideraba por más de dos puntos hasta que un remate de Morris le dio a Hall una ventaja de 15-12. Los Huskers se recuperaron para empatar el marcador 15-15, pero dos remates y un servicio as de Morris empujaron a los Red Devils al frente una vez más.

Una racha de cinco puntos de Serena dejó a Hall con un déficit de 21-19, pero los ataques de Burkart, Nina Zamora y Ava Delphi lo borraron antes de que Delphi y Morris se combinaran para el primer bloqueo del partido de Hall para cerrar el set.

Los Red Devils tenían una ventaja de 10-6 en el segundo set antes de que Serena (2-1) se embarcara en una racha anotadora de 8-2 que le dio a los Huskers una ventaja de 14-12. El remate de Kaitlyn Coutts empató el marcador 14-14, pero los visitantes anotaron los siguientes tres puntos para volver a ponerse al frente. Con Madelyn Sterchi logrando cuatro remates y un servicio ace en la recta final, los Huskers consiguieron una victoria por 25-19 para forzar un tercer set.

Hall amplió su ventaja en el cuadro final a 13-3 antes de que los Huskers comenzaran a reducir la brecha. Los Red Devils nunca estuvieron a la cabeza por menos de cinco puntos en el resto del partido.

“En términos de energía y estar listo para jugar de arriba a abajo, fue muy diferente”, dijo Morris. “Hemos estado estresándonos durante años sobre cómo nuestro banco tiene tal impacto en nuestro equipo, y esas chicas mostraron toda su energía en el banco”.

Morris terminó con 18 remates, el máximo del partido, mientras que Coutts terminó con ocho y 18 ataques, el mejor del equipo. Mia Wenzel terminó con 29 aces y Delphi tuvo dos bloqueos.

Sterchi lideró a Serena con siete remates, mientras que Maddie Young totalizó 13 asistencias. Brynley Glade terminó con 17 excavaciones.

Los Red Devils albergarán el Torneo Hall Early Bird el sábado.