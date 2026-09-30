Acusado de trivializar la violencia contra las mujeres, retiran un anuncio de golf

Una mujer empujada con bastante violencia por la espalda que cae al suelo, un hombre con tono amenazador que le ordena que no toque a su nuevo driver de golf… A finales de semana, un anuncio creado por la sociedad americana Good Good en nombre del fabricante de palos de golf Callaway ha sido acusado de trivializar la violencia contra las mujeres.

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Hasta el punto de obligar a la empresa a retirarlo. “Publicamos un vídeo en nuestros canales que, al final, mostraba acciones que no se corresponden con los valores de nuestra marca”, explicó Good Good en un comunicado de prensa. Desde entonces hemos eliminado este contenido y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas”.

“No toleramos ninguna forma de violencia”

“Good Good siempre se ha esforzado por hacer que el golf sea más inclusivo para todos y continuaremos asegurándonos de que esta siga siendo nuestra misión en el futuro”, concluyó la empresa, cuyo jefe apareció en este anuncio empujando al golfista profesional Alexis Miestowski, informa la BBC.

En un comunicado enviado al canal inglés, Callaway, que trabaja con Good Good desde 2023, también lamentó esta publicidad: “Estamos decepcionados por el contenido publicado y agradecemos a Good Good por haber tomado medidas al respecto. Esperamos trabajar juntos para garantizar un espacio más inclusivo en el golf”.

El PGA Tour, torneo patrocinado por Good Good, también se alegró de que se eliminara este anuncio. “El PGA Tour cree en el poder del golf para unir a la gente y crear un ambiente acogedor para todos”, dijo un portavoz a la BBC. No toleramos ninguna forma de violencia y el vídeo, desde que fue eliminado, no refleja nuestros valores ni nuestro compromiso con la inclusión y el respeto”.