Resumen de voleibol: MACCRAY Wolverines se recupera temprano para la ‘W’

CLARA CITY – El equipo de voleibol MACCRAY encontró una manera de contraatacar para lograr una victoria en la apertura de la temporada sobre BOLD.

Los Wolverines perdían 17-11 en el primer set. MACCRAY no esperó para reagruparse, ganando siete de los siguientes ocho puntos para empatar a los Warriors 18-18. Los Wolverines ganaron el primer set.

BOLD junior Kyleigh Snow, de 13 años, celebra con su compañera de equipo Lucy Remer después de que Remer lograra matar durante un partido fuera de la conferencia contra MACCRAY el jueves 27 de agosto de 2026 en Clara City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Y luego lograron la victoria fuera de la conferencia en cuatro sets el jueves, 25-21, 25-17, 24-26, 25-19.

Tres Wolverines tuvieron muertes de dos dígitos. Ruby Hultgren lideró el camino con 17 asesinatos. Eva Swenson anotó 15 y Sam Hultgren 12 en la victoria.

Sam Hultgren, estudiante de último año de MACCRAY, busca una propina durante un partido fuera de la conferencia contra BOLD el jueves 27 de agosto de 2026 en Clara City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Sam también tuvo 32 asistencias en sets, la mejor marca del equipo. Mia Post reforzó la última fila con 32 ataques.

Kenley Elfering y Lilly Henriksen anotaron 14 remates para los Warriors. Kyleigh Snow realizó 22 asistencias en sets y Elin Elfering logró 30 ataques.

La estudiante de tercer año BOLD Lilly Henriksen, de 5 años, ataca mientras Taylor Lippert de MACCRAY busca el bloqueo durante un partido fuera de la conferencia el jueves 27 de agosto de 2026 en Clara City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

MACCRAY va a Ellsworth para jugar contra Adrian/Ellsworth a las 7:15 pm del martes. BOLD tiene su primer partido de la Conferencia Central Oeste contra Melrose a las 7:15 pm el martes en Bird Island.

Servicio (ases): Lilly Henriksen 1, Kyleigh Snow 1… Asistencias en set: Snow 22, Kenley Elfering 11… Golpe (matas): Ken. Elfering 14, Henriksen 14, Kaitlyn Flann 3… Bloqueo (ases): Ken. Elfering 3, Lucy Remer 2, Abbygale King 1… Digs (5 o más): Elin Elfering 30, Ema Flann 20, Snow 15

Servicio (ases): Ruby Hultgren 2, Kailani Hansen 2, Mia Post 2, Sam Hultgren 1, Addyson Wulf 1… Asistencias: S. Hultgren 32, Hansen 16… Golpe (matas): R. Hultgren 17, Eva Swenson 15, S. Hultgren 12, Emersyn Pederson 6, Taylor Lippert 3, Kennedy Shamla 1… Bloqueo (ases): Lippert 2, S. Hultgren 2… Excavaciones (5 o más): Post 32, R. Hultgren 14, Swenson 9, S. Hultgren 6, Pederson 6, Vivian Donner 5

Montevideo abrió la temporada con una barrida de Dawson-Boyd en Montevideo.

Janie Miller tuvo seis remates y Megan Koosmann tuvo seis asistencias y dos servicios ace para los Thunder Hawks.

Claire Stratmoen, Lilly Lee y Kadyn Perkins lograron cuatro remates para los Blackjacks.

Montevideo recibe a Minnewaska el jueves. Dawson-Boyd está de regreso de gira para jugar contra Benson a las 7:15 pm el jueves.

Servicio (ases): Hattie Kemen 2, Emma Stotesbery 2… Asistencias en set: Stotesbery 13… Golpe (matas): Claire Stratmoen 4, Lilly Lee 4, Kadyn Perkins 4… Bloqueo (ases): Stella Roth 1… Excavaciones (5 o más): Kate Gruwell 15, Perkins 4, Kemen 4

Servicio (ases): Megan Koosmann 2, Ellie Steinbach 2, Payton Howell 2, Taryn Stenson 1, Anika Brown 1, Jenna Schultz 1… Asistencias en set: Koosmann 6, Joya Anspach 5, Raegyn Glady 3… Golpe (matas): Janie Miller 6, Steinbach 4, Stenson 3, Schultz 2, Cali Janke 2, Marrón 1… Bloqueo (ases): Schultz 2, Stenson 2, Marrón 1… Excavaciones (5 o más): Glady 12

Minnewaska consiguió nueve remates y 10 ataques de Berlynn Green y ocho remates y cuatro bloqueos de Avery Lewison para la victoria en Holdingford.

Haillie Schulz tuvo 21 asistencias en sets para los Lakers.

Minnewaska se dirige al Sauk Center para un partido de la Conferencia West Central a las 7:15 pm del martes.

Servicio (ases): Avery Lewison 1, Brooklyn Noyes 1, Emma Hellermann 1, Haillie Schulz 1, Michaela Johnson 1, Piper Barsness 1, Taylor Schulz 1… Asistencias en set: H. Schulz 21, Johnson 1, Barsness 1, Noyes 1, Lewison 1, Kyra Nelson 1… Golpe (muertes): Berlynn Green 9, Lewison 8, H. Schulz 3, Mya VanLuik 3, Hellermann 1, T. Schulz 1, Johnson 1, Hailey Wesen 1… Bloqueo (ases): Lewison 4, VanLuik 1… Excavaciones (5 o más): Johnson 11, Green 10, T. Schulz 7, Noyes 5

Los conejos de Wabasso arrasaron con Yellow Medicine East Sting en Wabasso.

Abbey Bones y Hanna Bjorndal lograron cinco asesinatos cada uno para Sting. Bjorndal añadió cinco bloqueos as.

YME recibe a Hancock para un partido fuera de la conferencia a las 7:15 pm del martes.

Servicio (ases): Everra Leenerts 2, Abbey Bones 1, Chastity Schmitz 1… Asistencias en set: Kourtney Peterson 13, Kresley Enninga 2, Charlotte Paslowski 1… Golpear (matas): Bones 5, Hanna Bjorndal 5, Leenerts 2, Bailey Mortenson 2, Enninga 1, Peterson 1… Bloqueo (ases): Bjorndal 5, Bones 3, Mortenson 1… Cavas (5 o más): Enninga 12, Leenerts 8, Schmitz 7, Peterson 6

Community Christian School arrasó con Maplewood Academy en Hutchinson.

Faith Westin tuvo 12 remates y Sophie Buetow y Lola Nelson tuvieron cada una cinco ases de servicio para CCS.

CCS juega el martes a las 4 pm en Alexandria Christian.