Golf: Manon De Roey en plena recuperación antes de la última ronda en Edmonton

Curriculum vitae del artículo
Manon De Roey ocupa el puesto 15 en el CPKC Women’s Open después de 65 tarjetas. Sólo 81 después de la primera ronda, la belga ganó 66 posiciones en dos días. Está doce golpes por detrás de la japonesa Miyu Yamashita antes de la última ronda.
Resumen
Manon De Roey continúa su progreso en el CPKC Women’s Open. La jugadora de Amberes ganó 22 puestos el sábado en la tercera ronda. Ahora ocupa el puesto 15 antes del último día.
La belga de 34 años completó su recorrido en 65 golpes. Termina así esta tercera jornada cinco golpes bajo par. Su tarjeta tiene siete birdies por sólo dos bogeys.
Con un total de 203 golpes, De Roey se sitúa ahora siete golpes bajo el par. Su progreso confirma sobre todo su espectacular regreso desde el inicio del torneo.
Después de la primera ronda, el corredor de Amberes sólo ocupaba el puesto 81. Ya había hecho una reaparición significativa el viernes. Luego ganó 44 posiciones para alcanzar el puesto 37.
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