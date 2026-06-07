Destino cumplido: Cómo la prodigiosa Mirra Andreeva ganó …

PARÍS — La historia del tenis está llena de jugadores que se predijeron para la grandeza, solo para quedarse cortos. La presión, las lesiones y las expectativas a menudo resultan demasiado difíciles de manejar.

La máquina de la publicidad comenzó temprano para Mirra Andreeva. Finalista junior en el Abierto de Australia en 2023 a los 15 años, irrumpió en escena cuando llegó a la tercera ronda en el Abierto de Francia el mismo año, donde hizo un anuncio bastante audaz en el proceso.

“Fue una broma, por supuesto, un signo temprano de la personalidad que la ha ayudado a lidiar con la inevitable atención que ha recibido desde entonces. Llegó a la cuarta ronda en Wimbledon ese mismo verano y ha encantado a los medios de comunicación mundiales con su sentido del humor.

Andreeva es la jugadora más joven en ganar el título femenino del Abierto de Francia desde Monica Seles en 1992. También es la primera rusa en ganar Roland Garros desde que Maria Sharapova ganó la segunda de sus dos coronas en París en 2014. Campeona de Wimbledon a los 17 años, Sharapova estuvo en el ojo público toda su carrera, y aunque Andreeva tenía solo 7 años en ese momento.

Crecer en público nunca es fácil — Sharapova seguramente atestiguaría eso. Ayudó que el juego de Andreeva fuera completo desde el momento en que comenzó en el Tour senior. A medida que crecía, su saque mejoró mes a mes hasta el punto en que se convirtió en un arma. Pero su comprensión del juego, su coeficiente intelectual de tenis, es lo que realmente destaca.

Como su oponente en la final del sábado, Andreeva sabe cómo cambiar el ritmo, alterar la trayectoria, mezclar las cosas y hacer que los oponentes se sientan incómodos. En cierto modo, juega como Martina Hingis, la ex número uno del mundo — golpeando la pelota temprano, moviendo a sus oponentes fuera de sus zonas de confort.

Lo que también ha ayudado es su relación con Conchita Martínez. La ex campeona de Wimbledon comenzó a trabajar con Andreeva en abril de 2024, y la pareja se llevó bien de inmediato. Hablando con una copa de champán en la mano en Roland Garros el sábado, Martínez admitió que Andreeva tuvo momentos en los que su actitud no estuvo a la altura, pero elogió lo abierta que es a las ideas y lo dispuesta que está a trabajar duro.