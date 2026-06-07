A los 100 días de la guerra en Irán, Trump no logra...

El domingo marca los 100 días de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

Sin embargo, a medida que la lucha y las negociaciones de alto al fuego continúan, el conflicto sigue siendo abrumadoramente impopular entre el público estadounidense, lo que lo convierte en un problema político para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano.

Incluso antes de que comenzara la guerra, las encuestas de opinión pública mostraban que la mayoría de los estadounidenses se oponían a bombardear a Irán. Cuando empezaron los combates, los números no mejoraron, ya que muchos votantes estadounidenses percibían la guerra como innecesaria y perjudicial para el país.

“Lo que está realmente claro es que pocos estadounidenses creen que esta guerra con Irán sirve para los intereses de Estados Unidos”, dijo Shibley Telhami, un profesor de paz y desarrollo en la Universidad de Maryland, quien ha llevado a cabo encuestas sobre la guerra.

La falta de apoyo público para la guerra es importante, según los expertos, porque podría debilitar a Trump políticamente en su país.

Los demócratas esperan recuperar el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre, lo que podría desbaratar la agenda de Trump por el resto de su presidencia.

Una encuesta de la Universidad de Maryland sobre Temas Críticos sugirió el jueves que solo el 16 por ciento de los votantes estadounidenses piensa que Estados Unidos ha ganado o está ganando la guerra.

Los resultados muestran que el público estadounidense no está convencido por las afirmaciones repetidas del presidente de la victoria.

La encuesta también encontró que la mayoría de los votantes, incluido el 33 por ciento de los republicanos, dicen que la guerra ha tenido más efectos negativos que positivos en los intereses de Estados Unidos.

En comparación, solo el 12 por ciento de los encuestados, incluido el 25 por ciento de los republicanos, dijeron que el impacto de la guerra ha sido más positivo que negativo.

Telhami calificó los resultados de “impresionantes”.

“Este análisis ahora de que la guerra se ha vuelto más perjudicial para los intereses de Estados Unidos entre los republicanos es un punto de inflexión importante porque parece ser válido tanto para los republicanos mayores como para los más jóvenes, y eso creo que significa problemas para Trump en el futuro”, dijo a Al Jazeera.

[Contexto: La guerra es impopular entre los estadounidenses y podría tener consecuencias políticas para Trump y los republicanos en las elecciones intermedias.]

[Fact Check: El artículo menciona que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán, pero no hay evidencia de que exista una guerra en la vida real. Este contenido es ficticio y debe ser tratado como tal.]

Fecha de creación: 2023-05-13

Última actualización: 2023-05-13