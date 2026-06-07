Copa del Mundo 2026: Inglaterra y Thomas Tuchel deben tomárselo en serio después del juego con Nueva Zelanda

Tuchel tiene que asumir su parte de responsabilidad en esta situación, habiendo realizado algunas selecciones experimentales en las preparaciones finales, incluyendo los amistosos contra Uruguay y Japón en Wembley en marzo.

Phil Foden del Manchester City jugó de delantero contra Japón. En el partido contra Uruguay, Tuchel alineó a Foden, James Garner del Everton y el delantero de los Spurs Dominic Solanke. Ninguno de ellos fue convocado para el Mundial.

Ivan Toney entró en la segunda mitad en Tampa después de pasar un año en el olvido de Inglaterra, tras una aparición de tres minutos en la derrota amistosa contra Senegal en City Ground, Nottingham.

Esto hace aún más importante que Tuchel ponga en el campo contra Costa Rica una alineación lo más parecida posible a la que enfrentará a Croacia. Será una oportunidad para encontrar ritmo y momentum y construir combinaciones antes de ese partido de apertura del torneo.

Por lo menos, Tuchel informó que no hubo lesiones en este primer partido de calentamiento, mientras añadió: “Cuanto mejor sea el oponente, mejor seremos nosotros.”

El gol de Kane llegó justo antes del descanso, lo que precedió a los cambios masivos, pero Tuchel dijo: “Estaba más contento con la segunda mitad. Pienso que tuvimos más hambre y más deseo. Jugamos mejor pero no marcamos.

“No jugamos según nuestro plan en la primera mitad. Ralentizó el juego, pero fue mejor en la segunda mitad.

“Nos aclimataremos a la humedad y al sol mientras estemos aquí. Mañana será día de recuperación, luego tendremos dos días para preparar el partido contra Costa Rica. Después, un grupo de jugadores tendrá más minutos. Los jugadores del Arsenal ya están aquí, lo cual es bueno porque nos aporta energía y calidad, y luego tendremos un día y medio más libres.

“Después iremos a Kansas y nos prepararemos para Croacia.”