Por los números: 100 días de la guerra Estados Unidos

Domingo marca los 100 días de una guerra que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que iba a terminar “muy rápido”.

A pesar de un alto el fuego acordado el 8 de abril, el Estrecho de Ormuz sigue mayormente cerrado, los disparos esporádicos continúan y las negociaciones han colapsado repetidamente.

En este explicador visual, Al Jazeera rastrea los primeros 100 días de la guerra, desde el número de personas asesinadas y desplazadas, hasta el impacto en la economía global y las perspectivas de un acuerdo.

Al menos 7,000 personas han sido asesinadas hasta ahora. Más personas han sido asesinadas en Líbano que en Irán, el objetivo original de la guerra.

Las cifras preliminares muestran al menos 3,593 personas confirmadas asesinadas en Líbano, 3,468 en Irán y 29 en los estados del Golfo, con 26 israelíes y 13 soldados estadounidenses también asesinados en ataques iraníes desde el inicio de la guerra entre EE. UU. e Israel e Irán.

Las cifras pueden cambiar debido a la situación en evolución a medida que más información esté disponible.

Líbano ocupa más de un millón de personas. A pesar de un alto el fuego separado en Líbano que entró en vigor el 17 de abril, Israel continúa bombardeando el sur del país.

Los ataques israelíes han desplazado a más de un millón de personas en Líbano, con el primer ministro Nawaf Salam describiendo la invasión como “una política de tierra quemada y castigo colectivo”, destruyendo pueblos y aldeas y obligando a sus habitantes al exilio.

Israel ha reclamado su objetivo en Líbano era eliminar a los combatientes clave de Hezbollah al sur del río Litani cerca de su frontera. Sin embargo, la fuerza militar está operando mucho más allá de esa línea, con órdenes de desplazamiento forzado hasta el río Zahrani, que está a unos 10 km al norte del Litani.

En las primeras dos semanas de la guerra, más de tres millones de iraníes también fueron desplazados cuando los ataques estadounidenses e israelíes bombardearon infraestructuras clave y sitios civiles en el país.

El Estrecho de Ormuz pasó de 100 barcos diarios a 7. Desde el comienzo de la guerra, cientos de barcos han quedado varados en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica por la que antes fluía una quinta parte del petróleo y gas global.

Según datos de seguimiento de buques, alrededor de 607 barcos han cruzado el estrecho entre el 28 de febrero y el 31 de mayo, un promedio de casi siete por día, muy por debajo de las aproximadamente 100 travesías diarias antes de la guerra.

Con el estrecho cerrado, las reservas globales de petróleo se redujeron a un ritmo récord, desencadenando temores de agotamiento a medida que se extendía el conflicto. Además, Estados Unidos impuso su propio bloqueo de los puertos iraníes desde mediados de abril, lo que interrumpió aún más el transporte comercial en la vía fluvial.

Con los buques petroleros incapaces de abandonar el estrecho, se han incrementado las distancias de viaje, se ha reducido la disponibilidad de buques en rutas clave y se han aumentado las tarifas de flete.

Los mercados energéticos han sido sacudidos por la guerra, con los precios del petróleo casi duplicándose en los últimos tres meses.

La Agencia Internacional de Energía (IEA), una organización intergubernamental que sigue los mercados energéticos globales, describió la interrupción como el mayor shock energético registrado.

Before the war, Brent crude, the global benchmark for oil prices, cost about $70 per barrel.

Central to these oil swings in particular was the social media activity of President Trump, whose posts on Truth Social frequently triggered multibillion-dollar swings in oil futures.