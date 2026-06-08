Lobos: Firma del lateral Kieran Trippier y negociaciones con Raul Jimenez

Los Lobos han fichado al ex lateral derecho de Inglaterra, Kieran Trippier, y están en conversaciones para volver a fichar al ex delantero Raúl Jiménez en un traspaso gratuito.

Trippier dejó Newcastle al final de la temporada cuando su contrato expiró y ha firmado un contrato de dos años en Molineux. El jugador de 35 años jugó 160 partidos para Newcastle después de unirse procedente del Atlético de Madrid en enero de 2022, y jugó 54 partidos para Inglaterra entre 2017 y 2024.

“Sabemos lo que nos ha faltado este año, y sabemos lo que necesitamos el próximo año: experiencia, liderazgo, personajes resilientes y fuertes,” dijo el entrenador en jefe Rob Edwards. “Eso es lo que vamos a necesitar en abundancia, y Tripps cumple con todos los requisitos.”

Jiménez, de 35 años, fue incluido por el Fulham el lunes entre un grupo de jugadores que saldrán del club de la Premier League cuando su contrato expire a fin de mes. Se entiende que las negociaciones han comenzado para su regreso a Molineux, donde anotó 57 goles en 166 partidos entre 2018 y 2023. Sus 40 goles en la Premier League lo convierten en el máximo goleador de los Lobos en la máxima categoría inglesa.

Jiménez está en servicio internacional con México, anfitriones de la Copa del Mundo, que comienzan el torneo contra Sudáfrica el jueves.

Los Lobos buscan reconstruirse después de terminar en el último lugar de la Premier League la temporada pasada y descender a la Championship.