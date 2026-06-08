India es el quinto mayor gastador militar en el mundo

India fue el quinto mayor país en gasto militar del mundo, con un gasto de $92,1 mil millones en 2025, según un informe de un grupo internacional de expertos, que también mencionó la “inusualmente severa crisis militar” que surgió entre India y Pakistán el año pasado.

En su informe anual de evaluación lanzado el lunes, el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) también dijo que India tiene aproximadamente 190 cabezas nucleares en enero de 2026, en comparación con las 170 estimadas de Pakistán.

“Los hallazgos clave del Anuario SIPRI 2026 son que los estados están confiando cada vez más en armas nucleares como instrumentos de poder nacional, revirtiendo décadas de esfuerzos para reducir el número y el papel de las armas nucleares, incluso a medida que aumentan los riesgos de cálculo y escalada”, dijo SIPRI en un comunicado.

El think-tank con sede en Estocolmo dijo que India se cree que una vez más “expandió ligeramente su arsenal nuclear” en 2025 y continuó el desarrollo de nuevos tipos de sistemas de entrega nuclear.

“El programa de modernización se centra cada vez más en el desarrollo de armas de largo alcance capaces de alcanzar objetivos en toda China, aunque la planificación también sigue centrada en la larga rivalidad de India con Pakistán”, dijo.

SIPRI también dijo que “Pakistán continuó desarrollando nuevos sistemas de entrega y acumulando material fisible en 2025, lo que sugiere que su arsenal nuclear podría expandirse en la próxima década”.

“El breve conflicto armado entre India y Pakistán en mayo de 2025 vio a India atacar bases aéreas y de misiles pakistaníes que probablemente tenían roles relacionados con armas nucleares, pero ambas partes tomaron medidas para evitar la escalada”, agregó.

Esta edición del Anuario SIPRI coincide con el 60 aniversario de su fundación en 1966.

Al comienzo de 2026, nueve estados: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, poseían aproximadamente 12.187 armas nucleares, de las cuales 9.745 estaban en arsenales militares y se consideraba que estaban potencialmente disponibles operacionalmente, dijo el informe.

En general, el número de cabezas nucleares en el mundo continúa disminuyendo, pero esto se debe únicamente al “desmantelamiento de cabezas retiradas” de Estados Unidos y Rusia, dijo el informe.

Según el informe, Estados Unidos siguió siendo con diferencia el mayor país en gasto militar del mundo; su gasto de $954 mil millones en 2025 (7,5 por ciento menos que en 2024) representó el 33 por ciento del gasto mundial total.

China es el segundo mayor país en gasto militar ($336 mil millones), mientras que Rusia ocupa el tercer lugar ($190 mil millones).

Alemania fue el cuarto mayor país en gasto militar, e India ocupó el quinto lugar, con un gasto de $92,1 mil millones en 2025, un aumento del 8,9 por ciento respecto al año anterior, según los datos compartidos en el informe.

“En conjunto, los 15 mayores países en gasto militar representaron el 80 por ciento del gasto militar mundial en 2025 ($2304 mil millones), señalando que muchos de ellos estaban involucrados, directa o indirectamente, en las guerras en Gaza y Ucrania en 2025”, dijo, destacando que la estimación global de gasto militar aumentó por undécimo año consecutivo en 2025, llegando a $2,9 billones, o el 2,5 por ciento del PIB mundial, lo que llevó el gasto mundial a su nivel más alto registrado por SIPRI.

SIPRI dijo que varios puntos críticos regionales aún permanecen “en riesgo de escalar hacia grandes conflictos armados interestatales; por ejemplo, una inusualmente severa crisis militar surgió entre India y Pakistán en mayo de 2025”.

El think-tank dijo que identificó a 162 países como receptores de armas principales en 2021-25. Los cinco principales receptores fueron Ucrania, India, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, que en conjunto representaron el 35 por ciento de las importaciones de armas en el período.

Además, dijo que las operaciones cibernéticas continuaron evolucionando como un componente integral del conflicto moderno durante el año, citando a Rusia y Ucrania como ejemplos destacados.

“India y Pakistán integraron abiertamente operaciones cibernéticas en el conflicto armado por primera vez cuando una inusualmente severa crisis militar surgió en mayo de 2025; e Irán e Israel emplearon una represalia digital coordinada durante su confrontación”, agregó.

En su lista de eventos importantes, el informe mencionó “Del 7 al 10 de mayo, India y Pakistán intercambiaron intensos disparos transfronterizos”.

SIPRI dijo que a lo largo de las últimas dos décadas, ha habido un cambio gradual lejos del paradigma liberal de hacer la paz que dominaba anteriormente los esfuerzos de resolución de conflictos hacia un “enfoque más basado en el poder y transaccional”.

En 2025, el panorama global de conflictos armados mantuvo la forma que tomó en 2024, con violencia a gran escala y sostenida en múltiples regiones. El número de ubicaciones de conflictos armados disminuyó ligeramente, de 50 estados en 2024 a 49 en 2025.