Huracanes incluso la serie: Calificaciones, grandes preguntas…

Ryan S. Clark

Preguntarse por qué los Carolina Hurricanes o los Vegas Golden Knights sienten la necesidad de obtener una ventaja en algún momento antes del último segundo del tercer período podría ser una de las mayores preguntas filosóficas de nuestra vida.

Los Hurricanes tuvieron un par de ventajas de dos goles antes de que los Golden Knights igualaran el marcador tarde en el segundo período. Pero los Hurricanes anotaron dos veces en el tercero para una victoria 5-3 en el Juego 4 de la Final de la Copa Stanley para empatar la serie 2-2.

Con la serie regresando a Raleigh para el Juego 5, aquí hay un vistazo a lo que sucedió, por qué ocurrió de esa manera y lo que posiblemente se avecina el resto del camino.

Noah Hanifin sufriendo lo que parecía ser una lesión en el Juego 3 llevó a que fuera movido a la tercera pareja. Eso llevó a que Jeremy Lauzon fuera ascendido a la segunda pareja defensiva junto a Rasmus Andersson. El entrenador de los Golden Knights, John Tortorella, se mantuvo fiel a esa alineación al comenzar el primer período del Juego 4 que vio a su equipo caer en un agujero temprano de 2-0.

Shea Theodore jugando el pase de salida que liberó al capitán Mark Stone para el gol que redujo la ventaja de los Canes a 2-1 fue solo el comienzo de lo que parecía otra remontada en una serie que se ha definido por quién anota último. Aunque caer en un agujero de 0-2 estaba lejos de ser ideal, esta serie ha demostrado que hay un camino de regreso sin importar el déficit. Especialmente cuando llega el segundo período.

Los Golden Knights marcaron dos goles en el segundo período del Juego 4, y Vegas ha superado a Carolina 9-1 en ese marco en toda la serie. William Karlsson redujo la ventaja a 3-2 en los primeros cinco minutos del período del martes antes de que Brett Howden la empatara con menos de tres minutos restantes en el segundo.

Eso es lo que hizo un poco sorprendente la forma en que jugó Vegas en el tercer período. La forma en que los Knights han encontrado un espacio al final de los juegos se ha convertido en una característica de cómo han llegado tan lejos. Así que ver el tercer período terminar sin que los Golden Knights hicieran algo, eso es una gran razón por la que esta serie está empatada camino a Raleigh.

Brandon Bussi reemplazando a Frederik Andersen podría no ser muy sorprendente. Pero ver a los Hurricanes tener a Pyotr Kochetkov, quien ha estado fuera desde finales de diciembre, fungir como suplente con Andersen listado como baja por decisión técnica, eso fue sorprendente considerando que Andersen era un contendiente legítimo para el Premio Conn Smythe entrando al Juego 1. El entrenador de los Hurricanes, Rod Brind’Amour, dijo que el Juego 4 fue una oportunidad para que el equipo descansara a Andersen.

Brind’Amour también optó por mover a Jordan Martinook a la primera línea a cambio de Seth Jarvis, quien comenzó el juego en la tercera línea.

Logan Stankoven anotó 66 segundos en el juego y Jackson Blake duplicó la ventaja más de dos minutos después, logrando dos cosas. La primera es que los Hurricanes estaban obteniendo producción de dos miembros de un top seis que había luchado por anotar a lo largo de los primeros tres juegos. La segunda es que una vez más construyeron una ventaja que probablemente sería amenazada en algún momento.

Jordan Staal celebra su gol en el tercer período del Juego 4. Brian Babineau/NHLI a través de Getty Images

Y ocurrió. Stone inició la batalla de los capitanes anotando primero antes de que el eterno Jordan Staal iluminara la lámpara para restablecer esa ventaja de dos goles, solo para que los Hurricanes cayeran presa de un segundo período que ha demostrado ser su talón de Aquiles colectivo.

El gol de Staal, el que sería finalmente ganador a poco más de seis minutos del tercer período, fue masivo. También lo fue el gol en la red vacía de Nikolaj Ehlers que amplió la ventaja a 5-3. Pero otro punto a destacar fue la forma en que los Hurricanes impidieron a los Golden Knights montar una remontada en el tercer período, especialmente en los últimos cinco minutos, parte del juego que ha visto a ambos equipos causar problemas al otro.

Jugadores a seguir en el Juego 5

El 20 de mayo fue la última vez que Dorofeyev anotó un gol, y eso fue en las finales de la Conferencia Oeste contra los Colorado Avalanche. El 22 de mayo fue la última vez que tuvo un punto. Esa es una de las razones por las que comenzó el Juego 4 en la tercera línea.

Dorofeyev ha representado una amenaza en la zona ofensiva en ocasiones recientes, y tuvo algunos de esos momentos en el Juego 4, solo para terminar sin nada. Dorofeyev anotar 10 goles en postemporada durante la Final de la Copa Stanley lo había colocado en la discusión para ganar el Premio Conn Smythe.

Todavía podría ser una posibilidad. Pero para que eso suceda, y para que los Golden Knights mejoren sus posibilidades de ganar la serie, necesitan que su máximo goleador en la temporada regular se aferre a lo que le permitió ser uno de los jugadores más peligrosos durante las primeras tres rondas.

Anotar dos goles en cualquier juego de una Final de la Copa Stanley llevará a que un jugador reciba atención. Un jugador de 37 años anotando dos goles en cualquier juego de una Final solo amplificará esa atención.

Lo que hace que el desempeño de Staal se destaque más allá de las razones obvias es cómo es otro ejemplo de la profundidad de Carolina. La mitad de los goles de los Hurricanes antes del Juego 4 habían sido anotados por fuera de su grupo de seis delanteros principales. Eso continuó el martes con Staal, un miembro de ese aclamado elenco de apoyo que ha sido uno de los mejores jugadores en cualquiera de los equipos durante esta serie.

Grandes preguntas para el Juego 5

¿Fue el Juego 4 un caso aislado o algo más para los Golden Knights?

Las derrotas van a suceder. Pero lo que hizo la última derrota de los Golden Knights tan peculiar fue cómo carecía de varias de las características que los han definido a lo largo de esta Final de la Copa Stanley. ¿Esos goles rápidos? Vinieron de los Canes, no de los Golden Knights. ¿Tener un período en el que aprovechan al máximo sus posesiones? Los Golden Knights tuvieron una participación en los tiros de tercer período del 62.5% en el juego 5 contra 5 solo para no poder anotar. Y cuando se trata de hacer un último impulso, lo intentaron pero fallaron.

¿Cómo es la vida para Bussi y Andersen de ahora en adelante?

Bussi detuvo 18 de los 21 tiros que enfrentó, con nueve de ellos llegando en un tercer período en el que los Golden Knights controlaron en gran medida la posesión. Carolina fue uno de esos equipos que confiaba en usar un tándem en la portería para navegar la temporada regular. Solo para luego ver a Andersen jugar todos los partidos en los playoffs antes de ser sustituido en el Juego 3 de la Final y reemplazado por Bussi.

Con Kochetkov como suplente, es posible que el Juego 4 haya sido una oportunidad para que Andersen recibiera un reinicio dado que su carga de trabajo en postemporada había sido una de las más exigentes hasta ahora para cualquier portero. Hizo 15 aperturas consecutivas esta postemporada. Lo máximo que había hecho en la temporada regular fue dos.

Pero también es posible que Bussi permanezca como titular. De cualquier manera, esta situación es otro ejemplo de por qué los equipos invierten en construir una profundidad confiable en la portería.