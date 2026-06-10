Madre de siete hijos de Indiana que desapareció en México es encontrada muerta, dice su familia

Una mujer de Indiana que supuestamente había estado desaparecida en México durante meses con sus siete hijos fue encontrada muerta, dijo su familia.

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Hailey Lambert, pariente de Makala Pendley, dijo que las autoridades de México notificaron a la familia de su muerte el martes por la mañana. Sus hijos están a salvo, dijo Lambert.

Jami Dowdy, prima de Pendley, le dijo a WTHR de Indianápolis, afiliada de NBC, que la madre desapareció en febrero. Dowdy dijo que sus familiares pasaron meses buscando respuestas, pero no saben cómo terminó Pendley en México.

Lambert dijo en una entrevista telefónica el miércoles que Pendley había estado en una “relación muy, muy, muy tóxica” con el padre de sus hijos. Dijo que siempre temió que “este fuera el resultado”.

“Es una locura, pero desafortunadamente sólo ocurre en situaciones domésticas”, dijo.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis dijo que Pendley fue localizada en México el mes pasado y que sus hijos fueron brevemente “detenidos por las autoridades mexicanas” antes de ser devueltos a ella. No está claro por qué se llevaron a los niños.

El departamento dijo que no había sido notificado de la muerte de nadie en el caso.

Dowdy le dijo a WTHR que el padre de los niños había sido arrestado en México. Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado de Chiapas, dijo en una publicación traducida de Facebook que un sospechoso identificado como socio de Pendley había sido detenido.

Los intentos de contactar con los familiares del padre de los niños no tuvieron éxito.

Los hijos de Pendley “fueron localizados y rescatados” y están “bajo protección de las autoridades, mientras se hacen los arreglos necesarios con la Embajada de Estados Unidos para que sus familiares puedan cuidar de ellos”, dijo Llaven Abarca.

La policía y la oficina de Llaven Abarca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

Christopher Lambert, tío de Pendley, dijo que estaba triste por su muerte.

“Odio ver a alguien pasar por cosas de las que tal vez sientan que tienen que huir, especialmente cuando tienen niños involucrados”, dijo.