Evaluando a los Gators: una mirada a la plantilla del voleibol de Florida para 2026 – The Independent Florida Alligator

Con el voleibol de Florida preparándose para la temporada 2026, el equipo tiene la oportunidad de demostrar que el programa aún puede prosperar sin la entrenadora en jefe Mary Wise, quien dejó el programa después de la temporada 2024.

En 2025, los Gators vieron su peor temporada en más de tres décadas, con marca de 16-12 en general y 9-6 en la SEC, dejando un enorme espacio para el crecimiento bajo el entrenador en jefe Ryan Theis. Dicho esto, la plantilla de Florida luce diferente este año, lo que deja a los fanáticos preguntándose cómo se desarrollará esta temporada.

El voleibol de Florida pierde un activo importante con la transferencia de la armadora Alexis Stucky a la Universidad Penn State para su quinta y última temporada. Stucky, una máquina absoluta en la cancha, registró un total de 1.062 asistencias en la temporada 2025.

Sin embargo, esta derrota deja más espacio para que el armador junior en ascenso Taylor Parks dé un paso al frente y vuelva a ser un arma para Florida. La temporada pasada, Parks registró el segundo mayor número de asistencias (111) detrás de Stucky a pesar de tener un tiempo limitado en la cancha.

Parks ha demostrado ser capaz como armadora de referencia del equipo, iniciando 18 partidos en su campaña de novata con Stucky fuera debido a una lesión. Brilló a pesar de su falta de experiencia universitaria y fue nombrada miembro del equipo de primer año de la SEC de 2024. Parks también compitió en la Copa Panamericana Femenina Sub-21 NORCECA 2025, ayudando al equipo de EE. UU. a asegurar el oro, registrando 10 aces de servicio y 36 intentos de establecimiento en la final. Es este nivel de esfuerzo y consistencia lo que Florida necesita este año.

Además, con la emergente atacante de segundo año Milica VidaÄ‡ viniendo de una sólida temporada de primer año, la nativa de Serbia de 6 pies 4 pulgadas podría fortalecer el ataque del lado derecho de Florida. Si Florida opta por Parks en una rotación de 5-1, donde sólo hay un armador en la cancha, dejando a tres atacantes en la primera fila cuando ellos están atrás, será especialmente crucial y verá muchas más oportunidades. Esto no sólo permitiría a Parks convertirse en una líder dominante y darle más opciones sobre dónde colocar el balón, sino que también le daría a VidaÄiÄ‡ la oportunidad de sincronizarse con el ritmo de Parks, creando una estrategia ofensiva confiable.

VidaÄ iÄ‡ se mostró muy prometedor para los Gators, apareciendo en 26/28 de los partidos de la temporada 2025. Registró asesinatos de dos dígitos en 12 ocasiones y se ganó un lugar en el equipo de primer año de la SEC de 2025.

Aparte de lo que se muestra en la hoja de estadísticas, VidaÄ iÄ‡ también fue crucial en los momentos decisivos. Sólo un ejemplo fue la temporada pasada contra los Tigres de Missouri el 10 de octubre, cuando la contraataca de primer año registró cuatro remates en los últimos nueve puntos del partido para lograr una victoria en cuatro sets para su equipo.

Si Parks constantemente pone a VidaÄiÄ‡ en una posición para lograr remates, los Gators podrían tener defensas luchando la próxima temporada.

Sin embargo, Stucky no es la única pérdida dolorosa.

La bloqueadora central junior en ascenso Jaela Auguste se mudó a los Wisconsin Badgers en medio de su segunda temporada.

El estudiante de primer año del año de la SEC 2024 fue fundamental para el éxito de Florida. Auguste terminó la temporada con la segunda mayor cantidad de puntos (378,5) y también ocupó el segundo lugar en remates (291) y servicios ases (27).

¿Disfrutas lo que estás leyendo? Reciba contenido de The Alligator en su bandeja de entrada

Sin Auguste al mando del medio, el bloqueador central senior en ascenso Alec Rothe tiene la oportunidad de ocupar un lugar central.

La temporada pasada, el nativo de Ohio fue titular en los 28 partidos, mantuvo el liderato del equipo en bloqueos (111), ocupó el tercer lugar en puntos (268), el cuarto en remates (206) y lideró a Florida en porcentaje de aciertos siete veces.

Si Rothe puede mantenerse activa y confiable, brindará una ventaja defensiva fundamental para Florida.

UF también tendrá que luchar contra la pérdida de sus tres servidores más fuertes. En 2025, Ella Vogel, estudiante de segundo año en ascenso con camiseta roja, lideró el equipo en servicios ace (29) con Auguste (27) y Stucky (22) justo detrás de ella.

Con sus salidas, el equipo tendrá que centrarse en reforzar su saque para evitar acumular costosos errores no forzados.

Otras pérdidas importantes afectaron a la última fila de la UF.

La especialista defensiva senior Emily Canaan se graduó en la primavera y sirvió como una presencia veterana para el equipo. Jugando con Florida durante los cuatro años, Canaan constantemente anotó números, incluida la temporada pasada, donde terminó con excavaciones de dos dígitos en seis ocasiones.

Ahora, podemos esperar que Lily Hayes, estudiante de segundo año en ascenso, tome su puesto como líbero en la zona de defensa.

Hayes, el primer verdadero estudiante de primer año en abrir una temporada con los Gators como libero desde Elyse Cusack en 2006, tuvo un impacto memorable el año pasado, registrando 391 ataques (el máximo del equipo y la cuarta mayor cantidad para un estudiante de primer año en la historia de la UF). Como ha visto la primera nueva libero UF en cinco años, luego de la presencia de Elli McKissock de 2020 a 2024, ocupó el noveno lugar en la SEC con sus 3,62 ataques por set líderes en el equipo y demostró que tiene talento para cubrir la cancha.

Convertir las muertes en bolas jugables aumenta las posibilidades de la ofensiva de atacar y producir sus propias muertes. Más oportunidades de anotar podrían mejorar el juego de Florida y conducir a resultados más exitosos.

Este verano, Hayes compitió con el equipo de EE. UU. en la Copa Panamericana Femenina NORCECA U21, ganando el oro. En el partido final, Hayes solidificó la zona de defensa liderando el equipo en defensas (6) y recepciones (7).

El regreso de Hayes no es el único que debería darle a Florida algo de confianza de cara a la temporada. Los Gators tienen algunas caras conocidas que regresan este año, lo que le brinda a UF potencias críticas para usar en su beneficio.

Una ventaja importante para Florida proviene del emergente atacante junior de camiseta roja Jordyn Byrd.

Definir a Byrd como un componente crucial del equipo sería quedarse corto. En la temporada 2025, Byrd lideró a los Gators en remates (425) y puntos (457,5), convirtiéndose sin duda en el atacante más fuerte del equipo como su máximo atacante por fuera.

Con su regreso, el equipo mantiene una fuerza en la cancha y una presencia dominante que cambia el juego.

Detrás de Byrd en el exterior, la joven en ascenso Aniya Madkin también representaba una amenaza constante en la red. La temporada pasada, Madkin logró 246 remates, la tercera mayor cantidad en el equipo, y promedió 2,8 remates, sólo superado por Byrd (3,97).

La atacante opuesta de segundo año de camiseta roja en ascenso, Kira Hutson, también hará su regreso. En 2025, era un componente sólido y versátil para los Gators en general, pero tiene margen de mejora ofensivamente.

También tiene la oportunidad de dar un paso al frente y mandar cuando se trata de servir. Con los tres mejores sacadores de 2025 fuera de la lista de los Gators, Hutson tiene el cuarto mayor número de aces servidos (17). Esto le da la oportunidad de brillar y ayudar al equipo a generar puntos evitando que el rival tenga oportunidades de controlar el balón.

Las nuevas incorporaciones a la lista de Florida incluyen a la atacante opuesta de segundo año en ascenso Selena Leban, quien tuvo un primer año sólido en Kansas, así como a la bloqueadora central de segundo año en ascenso Brianna Holladay, quien vino de Virginia Tech.

Originario de Eslovenia, Leban ocupó el quinto lugar la temporada pasada para Kansas en remates (147), registró 15 aces de servicio y ocupó el cuarto lugar en el equipo en ataques por set (1,88). Para Virginia Tech, Holladay ocupó el segundo lugar en asistencias de bloqueo (98) y bloqueos totales (108). Ambos jugadores tienen el potencial de causar sensación y podrían resultar adquisiciones valiosas.

En general, con el plantel de Florida repleto de potencial, sería bastante decepcionante ver una temporada mediocre que se repita.

El estándar para el voleibol de Florida está establecido y los fanáticos tienen motivos para esperar que el equipo se recupere. La pregunta es: ¿Pueden los Gators usar estratégicamente sus armas en la cancha para dar rienda suelta a un equipo con calibre de campeonato?

Comuníquese con Nicole Scura en nscura@alligator.org. Síguela en X @NicoleScuraa.

The Independent Florida Alligator ha sido independiente de la universidad desde 1971, su donación hoy podría ayudar a #SaveStudentNewsrooms. Por favor considere donar hoy.