Broos critica errores simples y tarjetas rojas en la derrota inaugural de Sudáfrica

Broos critica errores simples y tarjetas rojas en la derrota inaugural de...

Hugo Broos se mostró frustrado por las tarjetas rojas de Sudáfrica y lamentó cómo México los castigó por “errores simples” al ser derrotados 2-0 en su primer partido de la Copa del Mundo.

Julian Quiñones y Raúl Jiménez marcaron para los anfitriones, que terminaron con 10 hombres después de que Cesar Montes fue expulsado al final, mientras que El Tri tuvo un comienzo perfecto en el Grupo A, aunque fueron ayudados ya que Sudáfrica recibió dos tarjetas rojas.

Yaya Sithole, quien fue culpable del gol de apertura, recibió una roja directa por negar una oportunidad de gol cuatro minutos después del descanso, antes de que el sustituto Themba Zwane también fuera expulsado por conducta violenta al golpear a Roberto Alvarado en la cara.

Como resultado, entre las naciones que han disputado más de 10 partidos en la Copa del Mundo, Sudáfrica ha recibido una tarjeta roja en el mayor porcentaje de partidos (30% – 3/10).

Bafana Bafana también es el primer equipo en recibir dos tarjetas rojas en un partido de la Copa del Mundo desde que tanto los Países Bajos como Portugal lo hicieron en su partido de octavos de final en 2006.

“No creo que haya mucho que decir sobre la primera tarjeta roja, pero sobre la segunda, creo que el jugador mexicano bloqueó a nuestro jugador,” dijo Broos.

“El árbitro decidió algo diferente – es una lástima terminar esta ocasión con nueve jugadores.”

Sudáfrica apenas logró tres tiros con un valor combinado de 0.07 goles esperados (xG), con solo 0.01 de eso llegando después del descanso.

En general, solo tuvieron dos toques en el área de oposición, con uno de esos siendo un disparo, y lograron apenas 39 entradas en el tercio final.

“Mi equipo jugó un buen partido. En algunos momentos, México incluso estaba desesperado,” añadió Broos.

“No sabían cómo encontrar espacios. Pero en el próximo partido, debemos ser mejores cuando tengamos el balón. Eso no fue tan bueno, así que tenemos que trabajar en ello.

“Cuando juegas este partido contra los anfitriones, estás bajo presión. La única vez que estuvimos bajo presión fue en los primeros 20 minutos.

“Tuvimos el balón, jugamos bien, pero el problema fueron errores simples – dos veces perdimos la posesión en áreas donde no deberíamos haberlo hecho, y México nos castigó inmediatamente con dos goles.”

Sudáfrica enfrentará a la República Checa en su próximo partido el 18 de junio, con Corea del Sur como sus últimos oponentes en el Grupo A.