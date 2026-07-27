Zelenskyy de Ucrania visita el Reino Unido para reunirse con el nuevo primer ministro Burnham

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, llegó al Reino Unido el lunes, donde él y el nuevo primer ministro, Andy Burnham, discutieron la continuación de la cooperación en materia de defensa. Los dos visitaron a unos 200 miembros del servicio ucraniano que se entrenaban con tropas del Reino Unido en la Base Naval de Portsmouth.

Las fuerzas ucranianas han estado perfeccionando sus medidas de guerra y contraminería para las operaciones en el Mar Negro.

Hablando en Portsmouth, Burnham dijo: “Volodymyr, usted es el primer líder al que he dado la bienvenida en persona desde que asumió el cargo y eso no es un accidente”.

“Se pretende enviar un mensaje muy claro”, añadió el nuevo primer ministro: “Estamos con Ucrania al 100%, personalmente estoy con ustedes al 100% y cumpliré plenamente todos los compromisos que este país ha asumido con Ucrania”.

En una publicación en X después de la reunión, Zelenskyy escribió: “Apreciamos enormemente que nuestro equipo sea el primero en visitar el Reino Unido desde que Andy Burnham asumió el cargo. Esta es una importante señal de apoyo, y el Primer Ministro nos aseguró que este apoyo sigue siendo inquebrantable”.

Reino Unido proporciona nueva tecnología de interferencia de radar para ayudar a las capacidades de ataque profundo

Burnham anunció que el Reino Unido ahora está proporcionando a Kiev acceso a su tecnología de interferencia electrónica “Stone Cloak”, y según Downing Street ya se han entregado miles de inhibidores a Kiev.

Cuando se colocan en drones, los inhibidores Stone Cloak, del tamaño de una tableta y probados en batalla, pueden proteger las armas de la detección de los sistemas de defensa aérea rusos, proporcionando a Kiev capacidades de ataque más letales a larga distancia.

“Stone Cloak es lo mejor de la innovación británica local y ha demostrado su eficacia en primera línea, y será vital para proteger nuestra seguridad en nuestros dos países”, afirmó Burnham.

El acuerdo se produce en un momento en que Ucrania ha abandonado una postura puramente defensiva y ha aumentado sus ataques a sitios en el interior de Rusia, en particular sus ataques contra instalaciones petroleras, militares y logísticas.

El domingo, Zelenskyy dijo a la emisora ​​británica Sky News que esperaba firmar un sólido “acuerdo de drones” con Burnham para impulsar la capacidad de producción de drones y el intercambio de tecnología, y agregó que “no tenemos suficientes misiles” para defendernos de los continuos ataques aéreos de Rusia.

Rusia, dijo Zelenskyy, “puede aumentar la producción de misiles balísticos y por eso necesitamos defensa aérea lo antes posible”.

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El apoyo del Reino Unido a Kyiv continúa a pesar del cambio de primeros ministros

La visita de Zelenskyy es la primera reunión bilateral de Burnham con un líder extranjero desde que asumió el poder en Downing Street la semana pasada y se produce mientras el ucraniano se prepara para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el martes.

Burnham aseguró a Zelenskyy el “apoyo inquebrantable” del Reino Unido mientras Kiev se defiende de una invasión rusa de más de cuatro años.

“Gran Bretaña apoya a Ucrania, hombro con hombro, y nuestro apoyo sigue siendo inquebrantable”, según un comunicado.

“Rusia no debe tener dudas de nuestra determinación y no daremos marcha atrás hasta que logremos una paz justa y duradera para Ucrania”.

Zelenskyy describió los vínculos con el Reino Unido como “la relación más fuerte en toda la historia” de las dos naciones.

Antes de la reunión, Downing Street dijo que Burnham, el quinto primer ministro con el que Zelenskyy ha tratado desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala no provocada de la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022, se comprometería a “continuar el vínculo inquebrantable entre las dos naciones”.

Downing Street dijo el lunes que el Reino Unido había proporcionado unos 25 mil millones de libras (29 mil millones de euros, 33 mil millones de dólares) en asistencia a Ucrania desde que comenzó la guerra, 16 mil millones de los cuales fueron entregados en asistencia militar directa.

Ucrania pide a sus aliados que ayuden con las defensas aéreas Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Zelenskyy se reunirá con Trump

Desde el Reino Unido, Zelenskyy viajará a Washington, donde el martes se reunirá con el presidente estadounidense Trump en la Casa Blanca.

El apoyo a Trump, quien actualmente está estancado en su propia guerra con Irán, ha flaqueado durante su mandato y los dos líderes han tenido una relación notoriamente conflictiva.

Sin embargo, Trump anunció recientemente que se podría dar permiso a Kiev para construir sistemas de misiles Patriot estadounidenses mientras los ataques aéreos rusos continúan sin cesar.

En su entrevista dominical con Sky News, Zelenskyy expresó comprensión por la situación de Trump, diciendo: “Entiendo que Estados Unidos se está centrando en Medio Oriente”, y añadió que “trataría de gestionarlo”. [the war in Ukraine] con algunos europeos y con americanos y con algunos otros países.”

“Esto”, afirmó, es “un gran desafío”, tanto para él como para Ucrania.

Zelenskyy recibió recientemente una importante ayuda de los legisladores en Washington cuando el Congreso impulsó una legislación bipartidista dirigida a los países que compran energía rusa, lo que podría dificultar que el Kremlin y el presidente Vladimir Putin financien su guerra en curso.

Mientras esté en Washington, también se espera que Zelenskyy asista al funeral del senador Lindsey Graham, un defensor clave del apoyo de Estados Unidos a Ucrania que murió inesperadamente a principios de este mes después de regresar de Kiev.

Editado por: Jenipher Camino González