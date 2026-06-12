Dos veces impacta el rayo: Kucherov gana su segundo MVP

El ala del Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov, ganó su segundo Trofeo Hart como el MVP de la NHL el jueves en una carrera extremadamente reñida contra el centro de los Edmonton Oilers, Connor McDavid, y el centro de los Colorado Avalanche, Nathan MacKinnon.

Kucherov, de 32 años, fue incluido en los cinco primeros en 196 de 198 votos y recibió 72 votos de primer lugar. Eso le dio 1,436 puntos, 10 más que McDavid (1,426 puntos), que fue elegido entre los cinco primeros en los 198 votos, incluidos 68 votos de primer lugar. MacKinnon (1,297 puntos) fue incluido en 195 votos, recibiendo 52 votos de primer lugar.

El margen de victoria de 10 puntos convirtió esta en la tercera votación más reñida en 30 años, detrás de la victoria del portero de Montreal, Jose Theodore, sobre Jarome Iginla de Calgary en 2001-02, un empate de 434-434, con Theodore ganando más votos de primer lugar, y la victoria por un punto del defensa de St. Louis, Chris Pronger, sobre Jaromir Jagr de Pittsburgh en 1999-2000.

Por primera vez desde que se estableció el sistema actual de asignación de puntos en 1995-96, los tres finalistas recibieron al menos el 25% de todos los votos de primer lugar para el Hart, que es votado por la Asociación de Escritores Profesionales de Hockey.

Kucherov, McDavid y MacKinnon han combinado para ganar el MVP de la NHL cinco veces en las últimas ocho temporadas.

En cuarto lugar en la votación quedó el joven de 19 años, Macklin Celebrini, estrella de los San Jose Sharks.

Kucherov, quien ganó el premio por primera vez en 2019, tuvo 44 goles y 86 asistencias para 130 puntos en 76 juegos esta temporada, liderando la NHL con 1.71 puntos por partido.

Ayudó al Tampa Bay a obtener 106 puntos y el segundo lugar en la División Atlántico. Se unió a Andrei Vasilevskiy, quien ganó su segundo Trofeo Vezina como el mejor portero de la liga, y a Cooper, quien ganó el Premio Jack Adams como entrenador del año por primera vez.