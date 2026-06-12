¿Es el gigante del esquisto argentino la próxima cuenca Midland?

Argentina está en la cúspide de una revolución del esquisto. Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina ha demostrado ser un recurso de esquisto de clase mundial, sentando las bases para una nueva era de crecimiento de la producción de petróleo y gas que podría durar décadas. â€¯A

Una sensación de que algo grande está ocurriendo invadió mis reuniones con los principales operadores en Buenos Aires el mes pasado. Los paralelos con las primeras etapas de Estados Unidosno convencionalessoninconfundibleâ€“ para la Cuenca Neuquina Argentina 2026, piense en Midland, Texas 2010.A

El momento es perfecto para los compradores de petróleo y GNL.buscardiversificar las fuentes de suministro fuera de Medio Oriente. Pietro Ferreira y Ryan Duman (Upstream) y Kristy Kramer (Gas y GNL) compartieron seis ideas sobre una oportunidad que podría transformar la economía argentina.A

Primero, t El recurso es de primer nivel.

La roca de alta calidad otorga a los puntos óptimos de Vaca Muerta una alta productividad tanto para petróleo como para gas seco. VPN10puntos de equilibriosonsimilar aLas mejores obras de EE. UU. cuestan alrededor de 35 USD/barrilpara la ventana de petróleo negro y menos de 2 dólares EE.UU./Mcf para el gas seco y húmedo.A

The Vaca Muerta hasÂ atrapado en gran medidaÂ en métricas de desempeño de pozos con jugadas comparables en EE. UU., incluso en estosprimeras etapasÂ del desarrollo. Pero los pozos son un 50% más caros de perforar y completar que en Estados Unidos, por ejemplo.un número derazones, entre ellas la capacidad limitada del sector de servicios. La menor densidad de perforación y los desafíos técnicos, como las altas temperaturas de los yacimientos, que requieren equipos especializados, son factores que contribuyen. Fortalecer la cadena de suministro es esencial paramaximizarproducción yminimizarcostos.A

segundo, pág. política y regulación son solidarios

La elección del presidente Javier Milei en noviembre de 2023 ha coincidido con los avances técnicos. el gobierno es en el proceso de establecerUn marco legal para aliviar las preocupaciones de los inversores.A

Su motivación económica es clara: Vaca Muerta podría convertir el actual déficit comercial energético de Argentina en un superávit. El marco RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), introducido en julio de 2024, proporciona incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros y es clave para atraer inversiones en proyectos de capital. La actual cartera de proyectos de RIGI ahora supera los 100 mil millones de dólares, incluido el nuevo oleoducto VMOS, GNL.desarrollosy petróleo de esquisto bituminoso.A

Los inversores son conscientes de que existe riesgo político en Argentina en el largo plazo. â€¯â€¯A

Tercero, Las fusiones y adquisiciones han despegado, con acuerdos divulgados por 4.000 millones de dólares desde 2023

ExxonMobil, TotalEnergies (parcialmente), Equinor y Petronas se retiraron, mientras que los compradores argentinos, incluidos YPF, Pampa,Pluspetroly Vista –apalancadocapital local y mercados internacionales paraconsolidarsu exposición. Los cinco principales productores de Vaca Muerta ahora se centran en lo local.A

Chevron es el único importante y recientemente se ha comprometido a desarrollar su bloque de petróleo de esquisto 100% accionario. La adquisición por parte de Continental de su primer desarrollo de esquisto operado fuera de América del Norte pone de relieve la creciente atracción de Vaca Muerta para los especialistas en esquisto de Estados Unidos”.A

Cuarto, t El potencial alcista es material.

La producción actual es de poco menos de 0,9 millones.boe/d, fácilmente el esquisto de mayor producciónjugarÂ fuera de América del Norte. Wood Mackenzie pronostica que la producción total de Vaca Muerta aumentará constantemente a más de 1,6 millones.boe/d para 2035. YPF, el principal productor y poseedor de superficies cultivadas, es más agresivo y tiene como objetivo para 2030 duplicar su producción de petróleo a 0,8 millones de b/d y más del doble de gas para alimentar las exportaciones de GNL, que comienzan a partir de 2027.A

Tres consorcios impulsarán la construcción de infraestructura: nueve empresas se están asociando para evacuar el crudo; Southern Energy (Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbor Energy y Golar) invertirán en las operaciones de evacuación de gas y exportación de GNL; al igual que YPF, Eni y XRG para Argentina LNG. La inversión upstream combinada aumentará de 10 mil millones de dólares gastados en 2025 a un promedio de 15 a 16 mil millones de dólares al año más allá de 2030. Se gastarán otros 5 mil millones de dólares al año en infraestructura de exportación de GNL y gasoductos relacionados.A

Argentina ya tiene una buenahistorialde entregar infraestructura energética a mayor escala, incluido el gasoducto Perito Moreno (2.000 millones de dólares) y la reversión del Gasoducto del Norte (740 millones de dólares), ambos en 2024. El oleoducto VMOS, de 2.400 millones de dólares, está previsto que seaterminadoA finales de 2026.A

Quinto, Argentina está lista para convertirse en exportador de GNL, capitalizando sobre el deseo de los compradores de diversificar la oferta, provocado por Ucrania y conflictos de Medio Oriente

La demanda interna de gas es altamente estacional: el país actualmente importa GNL en los picos invernales y restringe la producción en el verano. Las reformas del mercado y los incentivos de RIGI han ayudado a desbloquear enormes volúmenes de gas de Vaca Muerta para la exportación.A

La economía del GNL es resistente a los bajos precios nacionales e internacionales, gracias a algunas posiciones upstream ricas en líquidos. Southern Energy desarrollará dos proyectos contotalCapacidad de 6 Mtpa (Fase 1 puesta en marcha 2027, Fase 2 en 2028). Argentina LNG apunta a 12 Mtpa (FID para 2027, puesta en marcha a principios de la década de 2030) con potencial de expansión a 18 Mtpa. El uso de instalaciones flotantes de GNL reducirá el riesgo de ejecución en el país.A

Finalmente, t él zumba yo encontrado en Buenos Aires va más allá del petróleo y el gas

Urea y datos. centrosestán en la conversación paramonetizarEl gas es barato, mientras que algunas empresas de exploración y producción buscan diversificarse hacia el litio, indicadores de cuánto hay en movimiento en toda la economía. Si la inversión da resultado, Vaca Muerta puede convertirse en la Midland de Argentina.A