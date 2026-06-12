Cuando la Copa Mundial y la guerra chocan: Desde la oficina de Política.

Cuando la Copa Mundial y la guerra chocan: Desde la oficina de...

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Con la Copa del Mundo que comienza hoy, Monica Alba explora la intersección entre el torneo y la guerra en curso con Irán. Además, examinamos los destinos políticos de los republicanos de la Cámara que votaron a favor de publicar los archivos de Epstein.

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– Adam Wollner

Cuando la Copa del Mundo y la guerra chocan Por Monica Alba La Copa del Mundo 2026 ya está haciendo historia en varios frentes. Es la primera vez que hay tres naciones anfitrionas, y es la primera vez que participan 48 equipos.

Pero también hay este notable primer lugar: ninguna nación anfitriona de la Copa del Mundo ha estado en un conflicto militar activo con un país que juega en el torneo hasta ahora, con los Estados Unidos e Irán intercambiando disparos nuevamente esta semana antes de los juegos inaugurales de hoy.

El presidente Donald Trump, a quien el presidente de la FIFA Gianni Infantino le otorgó el Premio de la Paz de la FIFA en diciembre, prometió esta mañana golpear a Irán “MUY DURO ESTA NOCHE” antes de anunciar esta tarde que había cancelado esos planes, señalando un progreso en un posible acuerdo de paz. Todo ello subrayó que el futuro incierto de la guerra se cernirá sobre el torneo de cinco semanas.

También ha habido tensión detrás de escena en torno a la ubicación de la base local del equipo iraní. Originalmente, el Team Melli debía entrenar y quedarse en una instalación en Tucson, Arizona, pero a fines del mes pasado, la FIFA lo cambió a Tijuana, México. Eso significa que el equipo iraní viajará a los EE. UU. para cada uno de sus tres juegos de la fase de grupos y regresará en la misma noche. Irán está programado para jugar dos veces en Los Ángeles, incluido su primer juego el lunes, y una vez en Seattle.

Las visas necesarias para que los jugadores iraníes ingresen a los EE. UU. desde México se otorgaron la semana pasada, pero la federación iraní dijo que no todos sus empleados fueron aprobados. “No permitiremos que el equipo iraní abuse de este sistema para introducir terroristas en los Estados Unidos bajo falsos pretextos”, dijo un funcionario de la administración a NBC News. Estados Unidos e Irán jugaron en el mismo grupo en la última Copa del Mundo. Esta vez, teóricamente podrían encontrarse en alguna etapa de la fase eliminatoria, aunque un enfrentamiento así es poco probable.

Trump no planea asistir a los juegos de apertura del equipo nacional de hombres de EE. UU., un cambio con respecto a las tres últimas copas del mundo, en las que los líderes de cada uno de los países anfitriones aparecieron en las suyas: el emir de Catar en 2022, el presidente Vladimir Putin de Rusia en 2018 y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil en 2014.

Trump le dijo a los reporteros esta semana que planea ir a un juego en algún momento durante el torneo, pero no está claro cuál. Sigue las actualizaciones en vivo sobre la guerra en Irán.

Y para más sobre los juegos de la Copa del Mundo en sí, revisa nuestro boletín diario del Departamento de Deportes.

Trump está trastocando las carreras políticas de los republicanos que presionaron para publicar los archivos de Epstein Por Melanie Zanona y Katherine Doyle Los cuatro republicanos de la Cámara que ayudaron a forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein se autodenominaron los “Bravehearts”, un reconocimiento de que su arriesgada postura requeriría una espina dorsal rígida, especialmente dado la feroz oposición del presidente Donald Trump al movimiento.

Como luego descubrieron, el ardid también trastornaría sus futuros políticos.

En los siete meses desde que la Cámara votó para publicar los archivos de Epstein, Marjorie Taylor Greene de Georgia renunció al Congreso, el representante Thomas Massie de Kentucky fue derrotado en su primaria por un retador respaldado por Trump, Nancy Mace quedó en quinto lugar en un campo de gobernadores republicanos de Carolina del Sur que incluía a un candidato respaldado por Trump, y la representante Lauren Boebert está enfrentando la amenaza de un desafío primario en Colorado el próximo ciclo. “Todos están pagando un precio por ello”, dijo Massie, quien lideró la resolución de Epstein, a NBC News.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que Epstein no fue el único problema que agrió la relación entre Trump y esos cuatro miembros. Massie ha sido desde hace mucho tiempo una espina en el costado del presidente, incluso votando en contra del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, mientras que Greene comenzó a distanciarse de Trump en una serie de temas el año pasado después de que la Casa Blanca desalentó su candidatura al Senado.

Mace, por su parte, está convencida de que su impulso por los archivos de Epstein es lo que le costó el respaldo de Trump en la carrera por el gobernador. No hay indicación de que Trump estuviera planeando respaldarla antes de su voto sobre Epstein, aunque el presidente compartió una encuesta en las redes sociales en agosto que mostraba a Mace liderando el grupo, y parecía seguir en buenos términos con el presidente en ese momento.

Aún así, Mace dijo que no tiene arrepentimientos, llamando al tema de Epstein una colina en la que estaba “dispuesta a morir”. “Sabía lo que estaba poniendo en juego cuando voté para publicar los archivos de Epstein. Soy una sobreviviente, y lo haría de nuevo”, dijo a NBC News.

Eso es todo desde la Redacción de Política por ahora. El boletín de hoy fue compilado por Adam Wollner y Annelise Hanson.

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