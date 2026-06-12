Australia vs Turquía: Alineaciones, estadísticas y previa mientras los Socceroos intentan trastornar las probabilidades del Grupo D

Turquía es favorita para impresionar en la Copa del Mundo de 2026 y espera aumentar las expectativas de un buen desempeño en el torneo al vencer a Australia en su primer partido del Grupo D.

El equipo de Vincenzo Montella ha caído en un grupo favorable después de superar los play-offs de la UEFA para llegar a la fase final.

Son los claros favoritos para vencer a los Socceroos en Vancouver, mientras vuelven a la etapa de la Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.

Turquía sorprendió al llegar a las semifinales en 2002 antes de perder contra los eventuales campeones Brasil y luego ganar el tercer puesto contra los anfitriones Corea del Sur.

Aunque las ambiciones de llegar a la misma etapa en América del Norte pueden parecer fantasiosas, los recientes logros de Turquía en el fútbol de torneos hacen pensar que podrían destacar en solo su tercera aparición en una fase final de la Copa del Mundo.

Turquía llamó la atención en la Euro 2024, llegando a los cuartos de final antes de perder una ventaja de un gol en una derrota por 2-1 ante los Países Bajos.

A pesar de las exigencias que se esperan de los equipos durante una Copa del Mundo celebrada en tres países en verano en América del Norte, Montella espera que su equipo esté a la altura de la ocasión.

Sobre Australia, Montella dijo: “Son un equipo con diferentes cualidades. Necesitamos mejorar nuestro propio rendimiento y jugar nuestro propio juego. La Copa del Mundo es exigente para todos.

“Las distancias de viaje son largas y las condiciones meteorológicas pueden variar significativamente. Quien se adapte más rápido tendrá una ventaja. No tiene sentido poner excusas. Este es el equipo nacional, debes ofrecer tu mejor rendimiento.”

Australia fue una sorpresa en la última Copa del Mundo al llegar a los octavos de final en 2022.

Superaron a Dinamarca y Túnez en su grupo antes de perder contra los campeones, Argentina, en los eliminados.

Los claros menos favoritos en un grupo que también incluye a los anfitriones Estados Unidos y Paraguay, pocos darán mucha esperanza a los Socceroos de llegar a la misma etapa del torneo ampliado de 48 equipos esta vez.

Sin embargo, Australia solo ha fallado una vez en ganar al menos un punto en una fase final de la Copa del Mundo, perdiendo los tres partidos en 2014. El entrenador, Tony Popovic, firmó una extensión de contrato hasta la Copa Asiática de 2027 antes de este partido, lo que indica su satisfacción con la dirección del equipo que cuenta con nueve jugadores menores de 25 años en el equipo.

Uno de ellos es Jordan Bos, cuya capacidad para impresionar jugando en el lado izquierdo en defensa, mediocampo o como extremo ha llevado a muchos a identificar al jugador de Feyenoord como una posible estrella emergente del torneo.

Bos admitió que está motivado por la cantidad de dudas que han rodeado a los Socceroos antes de la fase final.

“Somos muy complicados de vencer”, dijo Bos a ESPN. “Todos tienen una buena conexión; creo que trabajamos bien juntos. Siempre nos consideran perdedores en casi todos los torneos que vamos; es agradable demostrar a la gente que están equivocados.

“Creo que los chicos están listos para ello. Todos quieren salir y mostrar lo que podemos hacer. No tenemos jugadores que jueguen en los clubes más grandes de las mejores ligas, pero trabajamos bien juntos.

“Todo lo que he visto es a la gente de EE.UU. diciendo lo que sea que estén diciendo. He visto eso, y me ha motivado un poco. Solo quiero salir allí y conseguir la victoria.”

Nota de contexto: Australia se enfrentará a Turquía en el partido de apertura del Grupo D de la Copa del Mundo de 2026.

Nota de verificación de datos: Jordan Bos es un jugador de Feyenoord considerado como una potencial estrella emergente en el torneo.