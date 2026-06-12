El dilema en desarrollo de una start

El auge de capital en el mundo de las startups tecnológicas de China sufrió un revés este mes. En cuestión de horas el pasado viernes, un gobierno municipal chino ordenó a las empresas que revelaran sus lazos financieros con el fabricante de robots aspiradores Dreame Technology, y el Consejo de Estado de China emitió normas exhaustivas para reforzar la supervisión de la industria de fondos privados del país, valuada en 23 billones de yuanes ($3.4 billones). Los eventos, ocurridos rápidamente uno tras otro, subrayaron el complicado equilibrio que Beijing intenta mantener al tratar de rivalizar con la dominación tecnológica de Estados Unidos. Mientras el estado inyecta dinero para respaldar las ambiciones tecnológicas de China, no siempre existen las medidas de protección y las fuerzas de mercado para prevenir la mala asignación generalizada. Beijing está controlando un modelo de coinversión que las autoridades locales han adoptado en los últimos años para atraer negocios a sus regiones, dijo Dan Wang, director de China en Eurasia Group. Los gobiernos locales a menudo “compiten para gastar más que otros” en sectores estratégicos, generando un considerable desperdicio fiscal y elevando los riesgos crediticios para el gobierno central, señaló Wang. Los gobiernos locales chinos han tratado de cambiar del financiamiento de tierras, que ha colapsado desde la crisis inmobiliaria a principios de la década de 2020, al financiamiento de acciones, utilizando capital estatal y fondos de orientación gubernamental para adquirir participaciones en startups y usar las ganancias de capital como una nueva fuente de ingresos fiscales. Los fondos estadounidenses vinculados a Wall Street que una vez invirtieron en China también se han retirado en gran medida en años recientes debido al riesgo geopolítico, dejando un vacío para que los fondos denominados en yuanes chinos llenen. Los funcionarios locales no siempre pueden evaluar proyectos de la misma manera que lo hacen los inversores profesionales, y tienden a apostar todo en uno o en unos pocos esperanzados, dejando expuestas las finanzas públicas cuando las apuestas fallan, agregó Wang.