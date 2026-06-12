Buena suerte demostrando que somos lo suficientemente competentes para cometer crímenes de guerra a sabiendas.

“No se sabe si Estados Unidos golpeó intencionalmente las instalaciones de agua [de Irán], o si sabía lo que estaba en los edificios. Dirigirse deliberadamente a la infraestructura civil podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.” – The New York Times

Algunos llorones están afirmando que el reciente bombardeo de Estados Unidos a las instalaciones de almacenamiento y distribución de agua de Irán constituye un crimen de guerra. Pero escuchen los criterios para demostrar que fue un crimen de guerra: necesitamos haber sabido a qué edificios iban a golpear nuestros misiles y qué había en esos edificios.

¿Cómo puede esperar alguien que los líderes militares sepan qué hay dentro de los edificios que estamos bombardeando? ¿Tienen idea de lo parecidas que lucen las bodegas de almacenamiento de armas a las instalaciones de tratamiento de agua y a los juegos de voleibol femenino?

¿Qué parte de las palabras “bombardeos indiscriminados” no comprenden ustedes? (Para nosotros, la palabra “indiscriminados” ¡es una palabra grande! ¡No somos nerds.)

En cuanto al otro criterio de crímenes de guerra, por supuesto no teníamos idea de dónde caerían nuestros misiles. Sí, llamamos a estos “ataques selectivos” con “municiones precisas”, pero “objetivo” y “precisión” son conceptos relativos. Los misiles cayeron con precisión dentro del objetivo de Irán (sin contar aquellos que mataron a marineros indios en el estrecho de Ormuz).

¿Han considerado estos halcones de crímenes de guerra que los llamados “víctimas” de nuestros supuestos “crímenes de guerra” son, en realidad, criminales de guerra ellos mismos? (El liderazgo iraní, no los pobladores iraníes cuyo suministro de agua ha sido cortado – aunque nada inspira criminalidad de guerra como la sed extrema causada por la acción militar extranjera, así que es solo cuestión de tiempo.) No hemos leído las reglas internacionales de combate porque eso también es material de nerds, pero asumimos que si tu enemigo comete crímenes de guerra, tú puedes cometer crímenes de guerra. Así es como funciona la ley.

¡Oh, perdón, listillos, ¿así no funciona la ley? Más evidencia de que no somos lo suficientemente competentes como para enfrentar un juicio por crímenes de guerra.

Es irrazonable esperar que las personas que lideran el ejército más poderoso del mundo conozcan los detalles de la ley internacional que rige las acciones militares. Estamos demasiado ocupados eligiendo pines de solapa que dan un “marinero sexy pero de manera muy hetero” y dando discursos llamando a nuestros generales obesos.

Ningún juez ni jurado podría ver el último año y medio de esta administración e imaginar que sabe algo en absoluto, mucho menos algo importante como qué leyes internacionales rigen, dónde caerán los misiles y qué hay en los lugares que los misiles golpean.

Y no, el Presidente publicar “Vamos a bombardear la infraestructura civil de Irán” y luego bombardear la infraestructura civil de Irán no es una prueba sólida de intención deliberada. ¿Por qué alguien que planea cometer un delito anunciaría públicamente que iba a cometer ese delito?

De hecho, la incompetencia ninja del Presidente es lo que mejor refuta las acusaciones de crímenes de guerra. Para saber qué hay dentro de los objetivos y luego golpearlos intencionalmente, necesitaríamos inteligencia: la principal cosa que hemos pasado esta administración demostrando, más allá de cualquier duda, que no tenemos.