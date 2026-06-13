Vinicius Junior tranquilo en torno a las negociaciones de contrato con el Real Madrid

Vinicius Junior tranquilo en torno a las negociaciones de contrato con el...

Vinicius Junior dice que no está centrado en el Real Madrid por el momento, a pesar de acercarse al último año de su contrato en el club. El actual contrato del joven de 25 años con Los Blancos expira en junio de 2027, con muchos clubes ya interesados en adquirir al delantero.

Entre los jugadores de LaLiga, solo Kylian Mbappe (42) y Lamine Yamal (24) marcaron más goles en todas las competiciones que Vinicius (22) en la temporada 2025-26.

Solo Arda Guler (14) y Federico Valverde (13) proporcionaron más asistencias que las 10 de Vinicius entre los jugadores del Real Madrid, aunque el brasileño fue el segundo en general en participaciones en goles (32), solo por detrás de Mbappe (48).

Vinicius también intentó (304) y completó (123) más regates que cualquier otro jugador del Madrid; en LaLiga, solo Yamal (completó 225/423) pudo superar sus cifras.

Después de dos temporadas consecutivas sin trofeos para Los Blancos, y una campaña agitada en 2025-26 que vio un cambio de entrenador y enfrentamientos físicos entre jugadores, Vinicius podría estar en movimiento.

Se ha rumoreado que tanto el Manchester City como el Manchester United tienen interés en el extremo, pero la atención de Vinicius está en otro lugar en este momento.

“En este momento estoy enfocado en la selección nacional. Hablaré de todo lo relacionado con el Real Madrid después de la Copa del Mundo”, dijo Vinicius.

“Estoy en el momento más especial e importante de mi carrera. Estoy a nivel físico y técnico que siempre he soñado.

“No he sufrido lesiones esta temporada. Me he preparado muy bien para llegar a este punto.”