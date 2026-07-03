¿Cómo se las arreglará la USMNT sin su estrella suspendida?

SEATTLE — Dos días después de la victoria 2-0 del equipo nacional de hombres de EE. UU. sobre Bosnia-Herzegovina, el medidor de repudio de los seguidores del equipo en relación con el VAR sigue por encima de la línea roja.

La tarjeta roja de Folarin Balogun en el minuto 64, luego de una extensa revisión del VAR, ha creado un sentido de injusticia no visto desde 2002. Eso fue cuando la acción del alemán Torsten Frings al detener con la mano el cabezazo del defensor Gregg Berhalter no fue castigada, ayudando a eliminar a los estadounidenses en los cuartos de final de la Copa del Mundo de ese año.

Una vez más, los seguidores del USMNT se sienten maltratados, y a pesar de un tsunami de pensamientos esperanzadores, la tarjeta roja de Balogun no será revocada por el poderoso comité disciplinario de la FIFA. Sus estatutos impiden que se haga tal intento, excepto en caso de identificación errónea, recordando la vieja letra de Billy Bragg, “Y el juez dijo: ‘Esto no es un tribunal de justicia, hijo. Esto es un tribunal de ley'”.

Como resultado, Balogun se perderá el partido de octavos de final del USMNT contra Bélgica. La única apelación que se puede realizar es para reducir una suspensión de varios partidos, si es que Balogun la recibe.

Por lo tanto, por doloroso que sea ver a Balogun en el banquillo contra Bélgica el lunes en Seattle, el USMNT debe seguir adelante y comenzar a averiguar cómo compensará la ausencia del delantero. La parte emocional de esa búsqueda ya ha comenzado.

“Acabo de decirle que ha hecho mucho por nosotros, y ahora lo respaldamos,” dijo el atacante estadounidense Christian Pulisic después del partido contra Bosnia-Herzegovina.

El gerente de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, básicamente tiene tres opciones, aunque una de ellas realmente no es una opción, así que empecemos por descartar esa primero. En marzo pasado, en un amistoso contra Portugal, Pochettino intentó poner fin a la racha sin goles de Pulisic para el club y el país al jugar al atacante del AC Milan como un delantero centro.

La jugada no salió bien.

No solo Pulisic no anotó, sino que también se encontró demasiado a menudo con la espalda al arco, enfrentándose a defensas centrales imponentes. En solo 45 minutos de ese partido, participó en siete duelos, ganando solo uno de ellos. Eso no va en consonancia con las fortalezas de Pulisic. Uno esperaría que este experimento no se repita.

Hay otra razón, por supuesto, para no seguir la ruta Pulisic-como-N.° 9, y es porque en Ricardo Pepi y Haji Wright, el USMNT tiene dos delanteros que, si bien no están al mismo nivel que Balogun, son capaces. Aunque Pepi jugó los 90 minutos completos en el juego sin importancia de la fase de grupos contra Turquía, tanto él como Wright han estado presionando por un papel más importante en un partido que cuenta. Wright, por su parte, dijo que está listo para desempeñar cualquier papel que se le pida.

“Pepi no se detuvo a hablar con los periodistas en la zona mixta del miércoles después del partido).

De los dos, Pepi es de lejos el principal candidato para comenzar, y no solo porque haya recibido más tiempo de juego en esta Copa del Mundo (184 minutos a uno) que Wright. Cuando se comparan sus respectivas temporadas de liga, el juego de enlace de Pepi es superior al de Wright. Esto es cierto no solo en términos de porcentaje general de pases, donde Pepi tiene una ventaja del 83,7% al 68,6%, sino también cuando se trata de conectar pases en el tercio ofensivo, con Pepi completando con éxito el 80,8% de sus pases en comparación con el 71,5% de Wright.

Vale la pena señalar que no hay dos ligas iguales. La defensa es mucho más física en el Campeonato Inglés, donde jugó Wright la temporada pasada para el Coventry City, que en la Eredivisie, donde jugó Pepi para el PSV Eindhoven.

Pero el reciente examen de la vista también respalda la noción de que Pepi es el mejor pasador. En el amistoso previo a la Copa del Mundo contra Senegal, Pepi tuvo dos asistencias para los dos primeros goles de EE. UU. Más importante aún, mostró la capacidad de enlazarse con Pulisic al recibir el balón y luego jugar a su compañero en el espacio. Con la capacidad de Balogun de correr detrás de las defensas ya no disponible, ese enfoque podría resultar crítico el lunes.

Con Balogun fuera, gran parte de la responsabilidad creativa recaerá en Pulisic. Pero si Pepi puede invocar al menos un poco de la visión que mostró contra Senegal y aliviar a Pulisic de parte de esa carga creativa, entonces las posibilidades de los estadounidenses de vencer a Bélgica aumentarán considerablemente.

Pepi también parece ser más hábil para ayudar a Estados Unidos a ejecutar su presión. Este fue un aspecto del juego de Balogun que a menudo quedó ensombrecido por sus contribuciones goleadoras, pero también es importante. Un área donde tanto Pepi como Wright podrían tener ventaja sobre Balogun es en términos de habilidad aérea. Si bien anotar de cabeza se trata tanto de timing y movimiento como de tamaño, Pepi y Wright son dos y cinco pulgadas más altos, respectivamente, que Balogun.

En la temporada de clubes de esta temporada, Pepi anotó seis goles con la cabeza, Wright tuvo tres, mientras que Balogun solo tuvo uno. Eso podría hacer que cualquiera de los delanteros sea un objetivo atractivo para los centros, lo que significa que la entrega de jugadores como los laterales Antonee Robinson y Sergiño Dest deberá ser precisa. La precisión de Robinson en particular deberá mejorar, ya que su tasa de éxito del 14,3% en los centros está por debajo del promedio del torneo del 23,7%.

Pochettino tiene otras opciones en la plantilla para jugar de delantero, pero esas son del tipo “en caso de emergencia, romper el cristal”. Atacantes como Gio Reyna y Alejandro Zendejas son fuerzas atacantes, pero son más efectivos en roles de apoyo a un delantero centro en lugar de jugar como uno.

La esperanza es que EE. UU. no llegue a ese nivel de desesperación, y que al vencer a Bélgica, la Copa del Mundo de Balogun aún no haya terminado.