Hemos visto una gran cantidad de actuaciones individuales notables en cada uno de los primeros tres meses de la temporada 2026 de la MLB. Pero algunos se han destacado por encima del resto.
Aquí están los ganadores de los premios mensuales de junio en las ligas nacional y estadounidense.
No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Caminero fue el epítome de esto en junio. Comenzó el mes bateando .239 con OPS de .774 en sus primeros 12 juegos. ¿Pero después de eso? ¿Qué tal .404 con OPS de 1.342? El antesalista de los Rays estuvo especialmente ardiente en los últimos siete juegos del mes, cuando bateó .481 con ocho jonrones (incluido un juego de tres jonrones y jonrones en cinco juegos consecutivos para terminar el mes) y un OPS de 1.919. Qué bueno que regresará al Home Run Derby. En total en junio: .327, 10 jonrones, 24 carreras impulsadas y OPS de 1.075. Ahora está en la conversación sobre el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.
Crow-Armstrong se abrió camino hacia la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional con su actuación en junio. Bateó .381 con 11 jonrones y OPS de 1.249, la marca más alta de cualquier bateador calificado. La erupción ofensiva elevó el promedio de bateo de la temporada de la PCA en 42 puntos porcentuales durante el mes y elevó su OPS en la friolera de 170 puntos. En un momento dado, bateó de manera segura en 14 juegos consecutivos y tuvo 12 juegos de múltiples hits, incluido un juego de cuatro hits el 15 de junio, cuando bateó para el ciclo.
Rasmussen dominó en junio. Lanzó 33 entradas y permitió sólo tres carreras en total. Eso se traduce en una efectividad de 0.82 para el mes, la segunda mejor marca en las Mayores. Mientras tanto, su WHIP de 0,61 del mes quedó empatado como la mejor marca entre todos los lanzadores calificados. El derecho también mantuvo a sus oponentes en un promedio de .142 en junio, la marca más baja en la Liga Americana, y tuvo 13 ponches, la mayor cantidad de su carrera, el 10 de junio contra los Medias Rojas. Con Caminero como Jugador del Mes de la Liga Americana, esta es la primera vez en la historia de la franquicia que los Rays tienen jugadores que ganan ambos premios en el mismo mes.
El único lanzador más tacaño que Rasmussen en junio fue Webb. Lideró a todos los lanzadores calificados de la MLB con una efectividad de 0.71 y un WHIP de 0.61 (igualando a Rasmussen) en 38 entradas. El derecho mantuvo a sus oponentes en un promedio de .148 en sus cinco aperturas y tuvo tres aperturas consecutivas en las que completó ocho entradas. Webb concluyó el mes con siete entradas en blanco de un hit contra los Bravos el 27 de junio.
El mes de junio de Okamoto continuó lo que ha sido una campaña de novato muy impresionante. El antesalista lideró a todos los novatos con siete jonrones en el mes y empató en el liderato de novatos de la Liga Americana con 20 carreras impulsadas, mientras que su OPS de .913 y 11 extrabases durante el mes lo ubicaron en segundo lugar entre los novatos calificados de la Liga Americana. Okamoto también tuvo nueve juegos con múltiples hits en junio, la mayor cantidad entre los novatos de la Liga Americana.
Este es el segundo premio consecutivo de Novato del Mes para Rumfield, ya que el toletero zurdo arrasó rotundamente en junio. Lideró a todos los novatos de la MLB con 15 extrabases y un OPS de .989, mientras que su promedio de .316 y su porcentaje de embase de .400 durante el mes lideraron a todos los novatos calificados de la Liga Nacional. También conectó cinco jonrones en junio, empatado en la mayor cantidad entre sus pares novatos de la Liga Nacional. Mientras tanto, sus 10 juegos de múltiples hits durante el mes fueron la mayor cantidad para cualquier novato de la MLB. También bateó de manera segura en 18 de sus últimos 19 juegos de junio.
Latz logró 11 de 11 en oportunidades de salvamento en junio, terminando con la mayor cantidad de salvamentos en ambas ligas. Tampoco era alguien para el drama, registrando un WHIP de 0.62 en sus 12 apariciones como relevista, la marca más baja de cualquier lanzador de MLB que lanzó al menos 15 entradas durante el mes. Latz también tuvo una tasa de ponches del 33 por ciento durante el mes, la segunda mejor entre los relevistas de la Liga Americana con al menos 15 entradas lanzadas.
Durán lideró a los relevistas de la Liga Nacional con nueve salvamentos en junio y lanzó con efectividad de 1.64 y WHIP de 0.91 durante el mes. Ponchó a 18 bateadores en 11 entradas para una tasa de ponches del 42,9 por ciento, la más alta de cualquier Liga Nacional con al menos 10 entradas lanzadas durante el mes. Durán no permitió una carrera después del 9 de junio y mantuvo a sus oponentes sin anotaciones en 11 de sus 12 apariciones.