Aquí están los ganadores de los premios mensuales de junio.

Rasmussen dominó en junio. Lanzó 33 entradas y permitió sólo tres carreras en total. Eso se traduce en una efectividad de 0.82 para el mes, la segunda mejor marca en las Mayores. Mientras tanto, su WHIP de 0,61 del mes quedó empatado como la mejor marca entre todos los lanzadores calificados. El derecho también mantuvo a sus oponentes en un promedio de .142 en junio, la marca más baja en la Liga Americana, y tuvo 13 ponches, la mayor cantidad de su carrera, el 10 de junio contra los Medias Rojas. Con Caminero como Jugador del Mes de la Liga Americana, esta es la primera vez en la historia de la franquicia que los Rays tienen jugadores que ganan ambos premios en el mismo mes.