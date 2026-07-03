La batalla por el acceso a las playas multimillonarias de Jamaica

Cada año, millones de visitantes de todo el mundo visitan Jamaica para disfrutar de sus hermosas playas, alimentando una industria turística multimillonaria. Sin embargo, en años recientes, sus costas perfectas se han convertido en un campo de batalla por el acceso después de que gobiernos sucesivos privatizaron sus líneas costeras para apoyar la próspera industria hotelera todo incluido del país.

La compleja disputa, que ha visto a manifestantes enfrentándose a la policía y a activistas derribando barreras alrededor de propiedades privatizadas, ahora se está desarrollando en los tribunales del país. Vamos a examinar más de cerca el caso de cada parte y lo que está en juego.

Antes que nada, las lecturas más importantes de esta semana.

En cuanto al acceso a las playas en Jamaica, las líneas de batalla están trazadas. Se han llevado a cabo cinco casos civiles simultáneos contra el gobierno y propietarios de tierras privadas en un esfuerzo por evitar la privatización de playas en algunos de los destinos turísticos más populares del país. Ya, en los extensos complejos turísticos de playa en todo el país, a los locales se les prohíbe el acceso a la costa a menos que paguen para unirse a los huéspedes del hotel.

De un lado de la disputa se encuentran miembros de la comunidad, vendedores ambulantes, pescadores y otros lugareños que obtienen su sustento del mar. Ellos dicen que cortarles el acceso a las playas es “discriminatorio”, una violación de sus derechos constitucionales y una continuación de una “lógica colonial” que sugiere que los jamaicanos no merecen disfrutar y beneficiarse de sus propios recursos naturales.

Están luchando contra la Ley de Control de Playas de 1956, aprobada cuando Jamaica aún era una colonia británica. La ley puso la costa y el lecho marino de la isla en propiedad estatal, y los activistas afirman que el régimen actual de licencias de playa del gobierno ha dado a empresas privadas el control exclusivo de secciones de la costa de Jamaica.

En marzo de 2018, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, propuso una nueva política de acceso y manejo de playas (pdf), que promete modernizar la legislación y aumentar el acceso. Pero los activistas dicen que la política solo permite “derechos calificados” que siguen estando sujetos a condiciones.

Por otro lado, el gobierno argumenta que los ingresos del sector turístico multimillonario del país benefician a todos, y los activistas por el acceso a las playas corren el riesgo de causar daño a la reputación costoso a una industria que es la columna vertebral de la economía de Jamaica.

Matthew Samuda, el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, ha dicho que aunque la “idea de acceso debe ser explorada”, el gobierno tiene que considerar cómo podría convertir los activos naturales de Jamaica en un “beneficio económico que ayude a usted, a mí, a cada ciudadano, al más pobre entre nosotros, al más rico entre nosotros”.

Ha señalado también que las recientes aprobaciones para nuevos desarrollos, especialmente en terrenos públicos, requieren que los desarrolladores abran corredores hacia el mar. Los activistas argumentan que esto está a discreción de los propietarios de tierras y no aborda sus preocupaciones sobre las playas privadas existentes.

En el centro de la batalla legal en curso está el Movimiento Ambiental por el Derecho a las Playas de Jamaica (Jabbem). La organización nació por necesidad, su fundador, Devon Taylor, me dice. Taylor, un inmunólogo con un doctorado en bioquímica, dice que la lucha por el acceso a las playas lo ha convertido en un “luchador anticolonial”.

Fundó Jabbem en 2020 después de meses de protestas de lugareños contra la privatización de Mammee Bay, anteriormente una playa pública en la parroquia de Saint Ann, un área popular entre los turistas, cerca de donde creció Taylor.

Fundamental para el caso del grupo es la Ley de Prescripción de 1882, que protege el derecho legal a tierras o senderos que se han utilizado continuamente como rutas de acceso público durante al menos 20 años. Esto, argumentan, incluye las playas.

Muchos de los miembros de Jabbem y otros grupos comunitarios que hacen campaña tienen fuertes conexiones culturales con sus playas. Es donde aprendieron a nadar, y para las familias que no pueden permitirse viajes al extranjero o pases de hotel caros, siguen siendo su espacio principal de ocio y relajación. Para otros, como los rastafaris, las playas tienen un significado espiritual, lugares para meditar y conectarse con la naturaleza. La encantadora Laguna Azul (donde se encuentra el grupo de activistas en la foto principal) en la parroquia nororiental de Portland, donde los manantiales minerales alimentados por la montaña se encuentran con el océano, es medicina para las personas mayores.

Y, lo más importante, dice Taylor, las playas han proporcionado un sustento durante generaciones para los pescadores y son una fuente de alimentos para las comunidades locales. “Cuando nos cortan el acceso al mar… en realidad nos están condenando a morir de hambre”, dice.

Carolyn Cooper, una profesora jamaicana emérita de la Universidad de las Indias Occidentales y asesora voluntaria de Jabbem, califica las restricciones de acceso de “escandalosas”. Agrega: “Es como si este gobierno, y los gobiernos sucesivos de Jamaica, no se dieran cuenta de que los jamaicanos negros tienen derecho al ocio”.

Los activistas dicen que no están en contra del turismo, y señalan que hay ejemplos en otras naciones caribeñas donde los ciudadanos tienen derechos de acceso a las playas y el turismo está floreciendo. En Santa Lucía, por ejemplo, todas las playas deben ser accesibles al público.

La preocupación de los activistas es que las leyes actuales están destruyendo sus costas, impidiendo que los lugareños accedan a lugares de ocio y están diseñadas para beneficiar solo a unos pocos ricos, con la mayoría de los beneficios de los principales hoteles yendo a la elite o siendo desviados completamente de Jamaica a propietarios extranjeros.

Si bien el proceso legal podría durar años, y los juicios ya se han pospuesto, con gran gasto para los activistas, Taylor dice que su determinación sigue siendo fuerte.

“Nuestra evidencia es abrumadora, y nada puede derrotar este caso por derechos de prescripción”, dice. “Así que seguimos adelante. Somos muy pacientes. Y veremos la victoria.”