Copa del Mundo 2026: Boletos para aficionados ingleses para México en reventa por hasta £26K

Según informes del viernes por la mañana, se encontraban 76 boletos en las categorías de ‘supporter’ detrás del arco en la sección de Inglaterra. No es posible determinar si están siendo vendidos por el comprador original del ESTC, o si han sido comprados por otra parte y luego puestos a la venta a precios inflados. Los boletos que forman parte de la asignación del ESTC solo pueden ser comprados por usuarios que se identificaron como ‘Fan of’ Inglaterra cuando se registraron en Fifa. Los precios, que pueden ser modificados al alza o a la baja, son establecidos por el vendedor y solo indican un precio de venta, no lo que un comprador está dispuesto a pagar. La FA no puede restringir la reventa de estos boletos porque está permitida por Fifa. Los boletos en la categoría más barata, $60 (£45) en la categoría cuatro, sin embargo, no pueden ser listados para reventa. La Asociación de Aficionados al Fútbol criticó la “avaricia” de Fifa pero agregó que “no se puede excusar a los aficionados” que han listado sus boletos a “precios ridículos”. “Fifa ha diseñado deliberadamente un intercambio en línea que permite que los boletos se vendan a precios muy inflados mientras el organismo rector del fútbol mundial se queda con el 15% del dinero tanto del comprador como del vendedor,” rezaba un comunicado. “En el mundo de Fifa, la avaricia es buena, y cosecharán las recompensas.” Esto destaca la necesidad de que Fifa permita a la FA tener más control sobre la asignación oficial, tal como lo hacen con los boletos de la categoría cuatro, para evitar la explotación de los aficionados de Inglaterra antes de uno de los juegos más esperados en años. “Si bien siempre hemos criticado a Fifa por estafar a los aficionados en esta Copa del Mundo, tampoco podemos excusar a los seguidores que eligen revender sus propios boletos a precios ridículos. Si los boletos se venden a través de la plataforma de Fifa, esas personas no necesariamente están violando ninguna regla, pero no es como creemos que los aficionados deberían tratarse unos a otros.” El ESTC anunció el martes que se estaba implementando una política antirrevendedores para los partidos en casa después de un exitoso ensayo. El juego en la Ciudad de México el domingo se transmitirá en vivo por BBC One. El ESTC, que cuesta £65 al año para los miembros adultos que renuevan, recibió una asignación de 3,000 boletos para el partido en el estadio Azteca, que no puede aumentarse. En total, 4,373 miembros solicitaron un boleto, lo que significa que el juego estuvo marcado por la sobresuscripción. Cualquier seguidor que tuviera al menos 27 gorras tenía garantizado conseguir un boleto al valor nominal. Los boletos solo podían ser listados una vez que se confirmó el lugar de Inglaterra el miércoles por la noche después de vencer a la RD del Congo en la ronda de 32.