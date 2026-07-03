El equipo de estrellas de voleibol masculino de The Sun 2026

Buceo Ridty

Chelmsford

Jugador del año

El Jugador del Año de la Conferencia Merrimack Valley fue nombrado miembro de los equipos All-Star y All-State de la escuela secundaria de Massachusetts. Tauch es ahora dos veces All-Star de Lowell Sun y dos veces seleccionado en todas las conferencias de la liga. El atacante externo junior ocupa el segundo lugar en la historia del programa con más de 800 remates. Esta temporada, terminó con 360 remates, incluidos nueve juegos de más de 20. Agregó 159 ataques, 39 aces y 37 bloqueos, mientras guiaba a los Lions a un récord de 19-3, que incluye ganar el título del MVC y dos partidos del torneo estatal. Tauch también juega voleibol en clubes para el programa SMASH.

Colma Fallon

Ayer-Shirley

En apenas el cuarto año del programa, Ayer-Shirley disfrutó de una excelente temporada de 16-5 liderada por Fallon. En apenas su segundo año jugando voleibol, el bateador central senior lideró al equipo con 215 remates y 85 bloqueos, y terminó su carrera con 337 remates, 135 bloqueos y 100 ataques. Fue nombrado All-Star del Mid-Wach B por segundo año consecutivo y MVP de la liga esta temporada. Fallon también compite en fútbol, ​​natación y pista cubierta. Fallon, miembro de la Sociedad Nacional de Honor y voluntario en una iglesia local, asistirá a Keene State y se especializará en gestión deportiva.

Nicolas Giassi

Billerica

Giassi, un atacante externo que ayudó a los Indios a terminar la temporada regular con 10 victorias y clasificarse para el torneo estatal de la División 1, demostró ser uno de los mejores jugadores del área. En su primera temporada en el equipo universitario, el estudiante de segundo año fue incluido en el equipo de todas las conferencias de la Conferencia Merrimack Valley. Terminó la temporada con 227 remates, 46 aces, 32 asistencias, 21 bloqueos en solitario, seis bloqueos asistidos y 188 ataques. Tuvo una actuación monstruosa de 24 remates en una derrota de cinco sets ante Greater Lawrence, así como 15 remates y cuatro ases en una victoria contra North Andover.

cordero mate

Chelmsford

Lam, titular durante tres años, ha sido una gran parte del éxito dominante del equipo en los últimos dos años. Lam, un bateador medio senior, fue incluido en el equipo de todas las conferencias de la Conferencia Merrimack Valley después de ayudar a los Lions a terminar 17-2 en la temporada regular con un campeonato de liga, antes de ser parte de dos victorias en los playoffs. Terminó con 112 remates y 26 ases, ambos clasificados en segundo lugar en el equipo, con 71 bloqueos y 45 ataques, el máximo del equipo. Deja el programa en el segundo lugar de todos los tiempos en bloqueos con 159. Cierra su carrera con 172 puntos de servicio, 48 aces, 229 remates y 108 ataques. Asistirá a la UMass Lowell.

Jayden Som

Chelmsford

Debido a una lesión, el titular de último año y equipo universitario de cuatro años pasó de armador a atacante externo y lideró al equipo en ases (31), fue segundo en ataques (92) y ataques (130), y agregó 103 asistencias y 20 bloqueos. El entrenador en jefe Edgar Valdez dice que fue uno de los “jugadores más hábiles y versátiles en la historia del programa”. Som, quien jugó un papel clave en las 19 victorias totales del equipo, fue incluido en el equipo de todas las conferencias. A lo largo de su carrera, tuvo 535 ataques, 505 asistencias, 218 puntos de servicio y 60 ases. Asistirá a la UMass Lowell.

nombre de Sean

Carta colegiada de Lowell

En la victoria de la semifinal de conferencia, Inoa, un atacante externo de alto nivel, estuvo inmenso con 25 remates. Terminó la temporada con 264 remates y 59 bloqueos. Tiene el récord escolar de asesinatos en una temporada y en una carrera. El estudiante de último año ayudó a llevar el programa a un récord de 13-7, su primera aparición en un campeonato de conferencia y su primera aparición en un torneo estatal de MIAA. Inoa, miembro de los equipos de fútbol y baloncesto de la escuela, jugará baloncesto en Massasoit Community College.

Sean Kabongo

Dracut

Kabongo, un atacante externo junior, llevó a los Middies a un récord de 11-11, incluida la victoria sobre Bellingham para la primera victoria del programa en un torneo estatal desde 2010. Lideró al equipo con remates (180) y fue segundo en bloqueos (38). Fue incluido en el segundo equipo de la Conferencia Merrimack Valley y fue nombrado co-MVP del equipo. “Lo que distingue a Sean es su resistencia y determinación para cambiar las reglas del juego y esos atributos son los que ayudaron al programa”, dijo el entrenador en jefe Roberto Fontanez. Kabongo también es miembro del programa de baloncesto del DHS y del Consejo de Liderazgo Estudiantil.

Tyson Yut-Chan

Gran Lowell

Yut-Chan, estudiante de último año que concluyó su tercera temporada universitaria, fue una parte importante de las 16 victorias del equipo, el título de la Conferencia Atlética de la Commonwealth y el avance a los octavos de final en el torneo estatal de la División 1. Yut-Chan, nombrado All-Star de la liga y mención de honor de MAVCA All-Region, obtuvo 76 remates, 29 bloqueos y 51 ataques como bateador del lado derecho. Termina su carrera con 140 remates, 78 ataques, 39 bloqueos y 10 aces, mientras forma parte de tres equipos campeones de liga y un título vocacional estatal. Estudiará ingeniería eléctrica en UMass Lowell.

Simon Camau

Gran Lowell

Con el título de liga en juego en un partido reñido contra Greater Lawrence, Kamau logró su mejor actuación, registrando siete bloqueos. Ayudó a guiar a los Gryphons a una temporada de 16-6, el título de liga y una victoria en la primera ronda de los playoffs sobre Lynn Classical antes de perder ante el eventual campeón estatal Wayland. El bateador medio senior compiló 95 remates, 48 ​​ataques y 46 bloqueos, lo que le da un total de 208 remates, 104 bloqueos, 90 ataques y 15 ases en su carrera. Nombrado MVP del equipo y All-Star del CAC, el tres veces campeón del CAC planea trabajar como electricista, con la esperanza de eventualmente ser dueño de su propio negocio.

Vitou Seng

lowell

En su segunda aparición en el Sun All-Star, Seng demostró nuevamente estar entre los mejores armadores del área. Ayudó a los Red Raiders a terminar 19-4, incluidas dos victorias en torneos estatales de la División 1. Nombrado para el equipo de todas las conferencias de la Conferencia Merrimack Valley y el equipo Mass All-District North por segundo año consecutivo, Seng tuvo la friolera de 594 asistencias y 101 remates. Hace un año, terminó con 550 asistencias, ayudando a Lowell a terminar 17-3. Seng también sobresale académicamente.

Aundre Rivera

lowell

El atacante junior y capitán del equipo que jugó un papel importante en la temporada de 17 victorias y campeonato de liga del año pasado, regresó para una temporada aún mejor esta primavera, llevando al equipo a 19 victorias, incluidas victorias de postemporada de la División 1 sobre Lawrence y Cambridge. En el partido de Cambridge, terminó con 25 ataques y 17 remates. Nombrado para el equipo de todas las conferencias de la Conferencia Merrimack Valley por su excelente juego ofensivo y defensivo, Rivera terminó la temporada con 342 ataques y 176 remates.

Mateo Wright

católico lowell

En su segundo viaje al equipo All-Star del Sun, Wright, un capitán senior, concluyó su cuarta temporada con los Crusaders como MVP de su equipo y co-MVP de la Commonwealth Athletic Conference. Lideró al equipo a un récord de 10-8 y una victoria en la ronda preliminar de playoffs sobre Milton. Terminó con 279 remates, 180 asistencias, 88 ataques, 31 bloqueos y 28 ases, lo que viene después de 321 remates, 178 ataques, 48 ​​ases, 18 asistencias y 13 bloqueos como junior. Wright también juega para el equipo del club National Mill City. Jugará como líbero el próximo año en Regis College.

Lucas Dennis

católico lowell

Dennis, miembro del equipo universitario junior y de cuatro años, surgió en escena como una estrella de la Conferencia Atlética de la Commonwealth. Alternando entre atacante externo y colocador, Dennis fue nombrado el Jugador que Más Mejoró del programa. Terminó la temporada con 190 remates, 314 asistencias, 54 ataques, 42 ases y 13 bloqueos, todo mientras ayudó a los Crusaders a terminar con 10 victorias. Lowell Catholic se clasificó para el torneo estatal de la División 1. Dennis, un estudiante del cuadro de honor, también juega voleibol en el club Mill City.

Antonio Acheson

Academia Westford

Acheson, un bateador del lado derecho de segundo año, fue élite para los Ghosts durante toda la temporada, terminando con 220 remates, 61 bloqueos, 39 aces y 34 ataques, lo que le dio un total de dos años de 350 remates, 80 bloqueos, 51 ases y 42 ataques. Su mejor actuación se produjo en una victoria por 3-2 sobre Newton South con 16 remates, ocho ases, cinco ataques y cinco bloqueos. Nombrado MVP del equipo y miembro del equipo de estrellas de la Dual County League, Acheson fue la razón principal por la que Westford terminó 11-6 y compitió en el torneo estatal de la División 1.

Segundo equipo

Ayer-Shirley: Griffon Cotter, padre, mh; Lukas Briddle, padre, oh; Billerica: Brayden Wheeler, hijo., oh. Chelmsford: David Pham, padre, armador; Braeden Cairns, hijo, mh; Ryan Heng, padre, líbero; Gavin Lin, padre, oh; Landon Brach, entonces… oh. Gramo. Lowell: Caden Sisounthone, jr., armador. Academia de Innovación: Monireach Kong, sr.; Mason Cayer, Sr. Lowell: Bobby Pappas, padre, mh; Logan Uy, hijo, líbero; Anthony Pheng, padre, oh. Católico de Lowell: Mason Nguyen, octavo, líbero. North Middlesex: Maddox Hogan, Sr., armador/res; Marc Payette, padre, oh; Emory Okano, padre, líbero; James Getek, hijo., mh. Academia Westford: Pranav Katragadda, sr., líbero.