Tribunal de apelaciones dictamina que el gobierno de Trump nombró ilegalmente al principal fiscal federal de Nevada

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Un panel de un tribunal federal de apelaciones confirmó el lunes una orden que descalificó a Sigal Chattah como fiscal federal superior en Nevada, al considerar que el Departamento de Justicia no podía mantenerla a cargo mediante los mecanismos de nombramiento y delegación que utilizó después de que terminó su mandato interino.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó el fallo de un juez de que Chattah “no estaba dirigiendo válidamente la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nevada”.

El fallo inhabilita a Chattah para supervisar los procesamientos en tres casos penales.

Chattah, quien se desempeñó como miembro del Comité Nacional Republicano de Nevada antes de unirse al Departamento de Justicia de EE. UU., fue nombrado fiscal federal interino a partir del 1 de abril de 2025, por un período de hasta 120 días.

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Como su mandato estaba a punto de expirar a finales de julio de ese año, la entonces procuradora general Pam Bondi designó a Chattah como primera fiscal adjunta de los Estados Unidos después de que Chattah renunció al cargo interino poco antes de que expirara el mandato de 120 días. El Departamento de Justicia argumentó que la medida le permitía desempeñarse como fiscal estadounidense interina en virtud de la Ley Federal de Reforma de Vacantes, mientras que no se había confirmado un fiscal estadounidense permanente.

Bondi también nombró a Chattah como abogada especial, mientras que el Departamento de Justicia sostuvo que su designación como primera asistente (el puesto número 2 en la oficina) le permitía actuar como fiscal federal interina bajo la Ley Federal de Reforma de Vacantes de 1998.

Los defensores públicos federales en Nevada cuestionaron la autoridad de Chattah en múltiples casos penales no relacionados, argumentando que debería ser descalificada porque su nombramiento fue ilegal y pidieron que se desestimaran los casos.

El juez de distrito estadounidense David Campbell se puso del lado de los defensores públicos en septiembre, y luego la administración Trump apelaría.

El panel del tribunal de apelaciones determinó el lunes que, según la disposición de la Ley Federal de Reforma de Vacantes en la que se basó el Departamento de Justicia, un primer asistente podría convertirse automáticamente en fiscal federal interino solo si esa persona ocupaba el puesto de primer asistente cuando se produjo la vacante.

“El Fiscal General tampoco puede crear un ‘fiscal federal’ interino de facto delegando todas las funciones y deberes del fiscal federal a otra persona”, escribió el juez de circuito estadounidense Eric Miller, designado por el presidente Donald Trump.

El panel unánime también incluyó al juez de distrito estadounidense Stanley Blumenfeld Jr., otro designado por Trump, sentado por designación, y al juez de circuito estadounidense Sidney Thomas.

El Departamento de Justicia había argumentado que la designación de Chattah como primera asistente le permitía automáticamente actuar como fiscal estadounidense interina en virtud de la Ley Federal de Reforma de Vacantes y, alternativamente, que el fiscal general podía delegarle funciones de fiscal estadounidense. El panel rechazó ambos argumentos.

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Este es el último revés judicial a los esfuerzos del gobierno por mantener a personas designadas temporalmente como fiscales federales de alto nivel sin la confirmación del Senado. La disputa se produce en medio de una controversia sobre la llamada tradición de “resbalón azul” del Comité Judicial del Senado, que puede permitir a los senadores de sus estados de origen obstaculizar significativamente a los candidatos a fiscales estadounidenses cuando el presidente del comité acepta sus objeciones.

Trump no nominó a Chattah para el puesto permanente de fiscal federal de Nevada, sino que nominó a George Kelesis en febrero de 2026.

En diciembre, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos determinó que Alina Habba, ex abogada personal de Trump, no se desempeñaba legalmente como fiscal interina de Estados Unidos en Nueva Jersey y la descalificó para supervisar casos.

Reuters contribuyó a este informe.