Copa del Mundo 2026: Breel Embolo de Suiza recibe aprobación para viajar a EE. UU. después de retraso

El delantero suizo Breel Embolo ha tenido su autorización Esta aprobada y puede viajar a los Estados Unidos para unirse al resto de sus compañeros de equipo mientras se preparan para la Copa del Mundo de 2026.

Embolo no viajó con el equipo suizo el martes porque su Esta, un sistema automatizado que determina si un visitante internacional es elegible para ingresar a los Estados Unidos sin una visa tradicional, había sido puesto en revisión.

“Acabamos de ser informados de que se ha aprobado la visa de Breel Embolo”, dijo un comunicado de la federación de fútbol de Suiza.

“Por lo tanto, podrá viajar a los Estados Unidos. Se espera que se una al equipo el viernes por la noche”.

La revisión del Esta de Embolo se relacionó con un fallo del tribunal suizo sobre una altercación en la que Embolo estuvo involucrado en Basilea en 2018.

El jugador de 29 años, que ha anotado 23 goles en 85 partidos para su país y ha jugado en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, fue condenado en 2023 por proferir múltiples amenazas y se le impuso una multa suspendida.

Después de que el veredicto fue confirmado en apelación, los medios suizos informaron en abril que el delantero del Stade Rennais decidió no llevar el caso al Tribunal Federal, lo que hizo que el fallo fuera definitivo.

Asistió a una cita en la embajada de Estados Unidos en Berna el miércoles antes de recibir la aprobación.

Suiza estará basada en San Diego para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, y comenzará su campaña contra Qatar el 13 de junio en Santa Clara.

Sus otros partidos del Grupo B serán contra Bosnia y Herzegovina en Inglewood el 18 de junio y contra los anfitriones Canadá en Vancouver el 24 de junio.