Aumentan a 100 las muertes por ébola a medida que el conflicto ralentiza la respuesta.

Aumentan a 100 las muertes por ébola a medida que el conflicto...

Al menos 100 personas han muerto a causa del ébola menos de un mes después de que las autoridades declararan un brote de la enfermedad en el este del Congo, un saldo sombrío mientras los funcionarios intensifican los esfuerzos para frenar la enfermedad descubierta tardíamente.

Los ataques a los trabajadores de la salud por parte de residentes enojados, el escepticismo entre algunos lugareños y los conflictos armados en puntos críticos continúan desafiando los esfuerzos para detener el brote declarado el 15 de mayo, causado por una forma severa de la enfermedad del ébola.

De los 550 casos de la enfermedad confirmados hasta el domingo, ha habido 101 muertes y 19 recuperaciones, según el último informe de situación publicado el lunes pasado.

El brote se concentra en la provincia oriental del Congo, Ituri, que representa más del 90 por ciento de los casos.

También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se ha extendido más allá de la frontera a Uganda.

El número de casos en el Congo se cree que es más alto porque el brote se confirmó tarde y la tasa de cobertura de seguimiento de contactos, que ha mejorado en los últimos días, aún es del 64 por ciento.

El último brote de enfermedad del ébola es causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna o tratamiento aprobado, a diferencia del virus del “Zaire”, otro nombre para el virus del ébola, responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en el Congo.

El aumento rápido en el número de casos se debe en parte a la expansión de las capacidades de diagnóstico, lo que permite probar el rezago de muestras previamente recolectadas, según las autoridades.

Persiste un amplio escepticismo y falta de respeto a los protocolos de salud en algunas partes de la provincia de Ituri.

Los sobrevivientes del brote de ébola de 2018 en el Congo, el segundo más grande en la historia, han advertido que repetir errores pasados podría llevar a un alto número de muertes prevenibles.

Los trabajadores de la salud de primera línea, sin paga ni descanso, han sido atacados múltiples veces por residentes enojados y no han podido llegar a algunas comunidades debido a conflictos con grupos rebeldes armados.

El este del Congo ha visto ataques de docenas de grupos rebeldes y militantes separados durante años, algunos de ellos con vínculos con países extranjeros o con el grupo extremista Estado Islámico.

El conflicto “restringe el acceso a la respuesta, interrumpe las actividades de vigilancia y respuesta, y aumenta el riesgo de transmisión no detectada”, dijo la Organización Mundial de la Salud el lunes.

“Estos incidentes subrayan los desafíos del contexto y la importancia de trabajar en estrecha colaboración con líderes locales y comunidades”.

Casi un millón de personas han sido desplazadas por el conflicto en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos a medida que las personas huyen de los ataques o se desplazan con frecuencia en la vasta provincia con densos bosques, carreteras precarias y aldeas remotas que pueden tardar días en alcanzar.

También es difícil rastrear entre los miles de mineros artesanales que se mueven regularmente entre sitios remotos en la región rica en minerales.

La OMS evalúa el riesgo de propagación para el resto de África y a nivel global como bajo.