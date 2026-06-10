Jay-Z está expandiendo su próxima lista de presentaciones, con el anuncio de conciertos principales, denominados “Jay-Z30”, en París y Los Ángeles.

El martes (9 de junio), Roc Nation anunció que el artista ganador del Grammy se presentará en París en el Stade de France el jueves 10 de septiembre, y otro concierto en el SoFi Stadium en Los Ángeles el viernes 23 de octubre.

Las entradas para los espectáculos de Jay-Z en París y Los Ángeles estarán disponibles a partir del jueves 11 de junio a través de preventas de Citi y Mastercard. La venta general comenzará el viernes 12 de junio a las 10 a.m. hora local a través de Live Nation.

Hov realizará paradas en París y Los Ángeles después de su reciente aparición en el Roots Picnic en Filadelfia. En mayo, el artista de 56 años encabezó el Roots Picnic anual. Respaldado por The Roots, Jay-Z convirtió su presentación en una mini reunión de Roc-A-Fella Records, sacando a Beanie Sigel, Freeway, Young Chris y otros ex colaboradores para interpretar clásicos de sus catálogos respectivos. Sin embargo, el momento más comentado del espectáculo fue el freestyle a capella de Jay-Z, en el que respondió a desaires y ataques de varios presuntos objetivos, incluidos su ex socio comercial Damon Dash, Drake, Kanye West y Nicki Minaj.

Jay-Z también realizará tres espectáculos en el Yankee Stadium durante el fin de semana del 10 de julio, con el primer concierto programado para el viernes, el segundo para el sábado 11 de julio, y un espectáculo final el domingo 12 de julio. Inicialmente, Roc Nation anunció dos espectáculos, pero luego agregó una tercera fecha en respuesta a una abrumadora demanda después de que se agotaran las entradas de la primera tanda.

La racha de espectáculos del nativo de Brooklyn llega en medio de la antesala de aniversarios importantes para su álbum debut, “Reasonable Doubt”, que cumple 30 años el 25 de junio, y su sexto álbum de estudio, “Blueprint”, que cumple 25 años el 11 de septiembre.