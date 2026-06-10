Mano dura contra las plataformas tecnológicas seguirá adelante a pesar de la intervención de EE. UU., dice el número 10 (No añadir nada más, solo el título traducido)

La Casa Blanca descontento por la perspectiva de una prohibición de redes sociales para menores de 16 años no disuadirá al Reino Unido de tomar medidas enérgicas contra las plataformas tecnológicas, dijo el gobierno británico.

La secretaria de tecnología, Liz Kendall, dijo al Guardian que no le preocupaba “en lo más mínimo” la intervención de la administración Trump en el debate sobre las restricciones, después de que la embajada de Estados Unidos en Londres publicara un aviso advirtiendo en contra de una prohibición.

Kendall agregó que nueve de cada diez encuestados en una encuesta del gobierno apoyaron una prohibición para menores de 16 años.

Kendall dijo que estaba “muy feliz de leer cualquier propuesta que haga cualquier persona”, pero su prioridad eran “los jóvenes británicos”. Kendall negó que existiera alguna tensión entre buscar inversión en el Reino Unido por parte de empresas estadounidenses de inteligencia artificial e implementar regulaciones que afectan a las principales empresas tecnológicas estadounidenses.

“Creo que las empresas seguirán invirtiendo en Gran Bretaña”, dijo.

“Mi enfoque es lo que es correcto para los padres británicos y las familias británicas”, agregó Kendall.

El gobierno está listo para anunciar alguna forma de prohibición en redes sociales para menores de 16 años la próxima semana, junto con otras restricciones como un posible bloqueo en conversaciones con extraños en plataformas de juegos. También se está considerando limitar el uso de chatbots de inteligencia artificial.

Al preguntarle sobre la intervención de la administración Trump, un portavoz de Downing Street dijo: “Siempre actuaremos en interés nacional del Reino Unido y proteger a los jóvenes no es diferente”.

En una presentación a una consulta del gobierno sobre seguridad en línea, el gobierno de EE. UU. se manifestó en contra de “restricciones gubernamentales predefinidas de talla única” e “instrumentos regulatorios burdos” para abordar los daños en línea a niños.

El aviso, publicado por la embajada de Estados Unidos en Londres, dijo que la verificación de edad para personas de 13 a 16 años no funcionaría. “Los métodos técnicos desarrollados para distinguir a menores de adultos no pueden simplemente ser reutilizados para umbrales más jóvenes”, dijo.

En cambio, la administración Trump instó al Reino Unido a proporcionar a los padres “herramientas sólidas” para administrar la privacidad de sus hijos y controles de cuenta, así como exigir a las plataformas ofrecer una experiencia en línea saludable “en lugar de prohibiciones absolutas”.

La aproximación del Reino Unido a la seguridad en línea ha sido motivo de tensión entre la Casa Blanca y Downing Street, con la Ley de Seguridad en Línea (OSA) atrayendo críticas desde el otro lado del Atlántico debido a preocupaciones sobre la libertad de expresión. JD Vance, el vicepresidente de EE. UU., ha dicho que la libertad de expresión en el Reino Unido “está en retroceso”, mientras que un congresista republicano de alto rango describió la ley como “la ley de censura en línea del Reino Unido”.

La Casa Blanca ha expresado su preocupación de que el Reino Unido y la UE estén siguiendo un camino legislativo y regulatorio que señala a las empresas tecnológicas estadounidenses. El aviso de la embajada de EE. UU. dijo: “Tenemos preocupaciones sobre regulaciones que imponen cargas de cumplimiento desproporcionadas a las empresas estadounidenses o que se aplican a una plataforma pero no a servicios similares”.

Sin embargo, se entiende que los ministros son conscientes de la amenaza de una revisión judicial del proceso. Se han elaborado planes para restricciones rápidamente, listos para un anuncio la próxima semana, luego del fin de una consulta sobre la seguridad infantil en línea que cerró hace solo dos semanas.

Meta de Mark Zuckerberg, la empresa matriz de Facebook e Instagram -plataformas que se verán afectadas por el resultado de la consulta- ya está solicitando una revisión judicial de un aspecto de la OSA. Ha lanzado un desafío legal contra el regulador de medios del Reino Unido por el régimen de tarifas y multas que está imponiendo bajo la ley.

El inminente anuncio del gobierno británico sigue a la implementación de una prohibición para menores de 16 años en Australia, donde hay una prohibición general para menores de 16 años de acceder a redes sociales, lo que significa que plataformas populares como TikTok, Facebook, Instagram y Snapchat están bloqueadas. Anteriormente, Kendall ha dicho que nueve de cada diez padres que respondieron a la consulta apoyan una prohibición para menores de 16 años.

La Fundación Molly Rose, una voz influyente en el debate de seguridad en línea en el Reino Unido, ha advertido contra una prohibición inmediata para aplicaciones consideradas muy riesgosas. En cambio, ha dicho que el gobierno debería establecer estrictos estándares de seguridad para aplicaciones de redes sociales, como la limitación de algoritmos personalizados que seleccionan el contenido que ve un adolescente. Las aplicaciones solo serían prohibidas después de haber demostrado que no cumplen con esos requisitos.