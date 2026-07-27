Por qué Trump postergó la última amenaza de escalada en Irán: fuentes

Presidente Donald Trump A de nuevo Aplazar una gran escalada con Irán con un esfuerzo por reactivar la diplomacia para abrir el Estrecho de Ormuz en marcha. A y el vicepresidente expresando preocupaciones, dijeron a ABC News múltiples fuentes y un funcionario estadounidense.

La decisión de posponer una mayor escalada se produjo después de una reunión en la Casa Blanca el viernes, donde altos funcionarios y asesores discutieron una variedad de opciones, implicaciones y preocupaciones, según las fuentes.

Este es el último ejemplo en el que Trump amenaza con destrucción o acción militar y da un paso atrás, citando negociaciones o avances diplomáticos.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el vicepresidente JD Vance y el presidente Donald Trump llegan a un evento de traslado digno en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, el 7 de marzo de 2026, en Dover, Delaware. Anna Moneymaker/Getty Images

Hace más de un mes, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento, prometiendo trabajar durante 60 días para llegar a un acuerdo final, pero Trump dijo a principios de este mes que el MOU había “terminado” y los países comenzaron a golpearse entre sí nuevamente.

Como parte de la discusión, tanto el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, como el vicepresidente JD Vance expresaron su preocupación por la escalada de la guerra en Irán, dijeron dos fuentes a ABC News.

Caine dijo al presidente que el ejército estadounidense era capaz de llevar a cabo las opciones que estaba considerando, pero expuso posibles implicaciones negativas, incluido un mayor agotamiento de las reservas de municiones, dijeron las fuentes.

Las fuentes describieron las municiones como uno de los muchos factores tomados en consideración por el presidente y su equipo de seguridad nacional.

Vance, quien tomó la iniciativa en las conversaciones diplomáticas, continuó abogando por una solución diplomática, dijeron las fuentes.

El vicepresidente JD Vance habla en el Hangar del ala de reabastecimiento aéreo 128, el 8 de julio de 2026, en Milwaukee. Scott Olson/Getty Images

En una entrevista con Axios el lunes, el presidente dijo: “Todas las personas que tratan con Irán me preguntaron: ‘No dispares'”.

En una declaración a ABC News, Trump dijo: “Tenemos muchas más municiones que nadie en el mundo, y muchas más de las que necesitamos”.

El presidente acusó a la administración Biden de disminuir las reservas.

“Nuestras empresas de defensa están, en este momento, fabricando más municiones que nunca antes, además de ampliar sus plantas y equipos a niveles récord. Y a medida que vayamos aumentando, empezaremos a suministrar más a nuestros aliados en Europa y otros lugares”, añadió el presidente.

En una declaración, un portavoz de Caine dijo: “No hacemos comentarios sobre el asesoramiento militar confidencial que el presidente proporciona al presidente”.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, habla durante una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado en el edificio de oficinas del Senado de Dirksen en Capitol Hill, el 21 de julio de 2026, en Washington, DC Finn Gómez/Getty Images

Un funcionario estadounidense dijo a ABC News que a pesar de una escalada de ataques, ha habido un “redoble” de conversaciones diplomáticas a nivel técnico que ha demostrado la posibilidad de progreso en cuestiones clave, incluido el Estrecho de Ormuz.

“El pato ha estado remando bajo la superficie”, dijo el funcionario.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que la delegación iraní no ha hecho súplicas ni solicitudes para continuar las negociaciones.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo en un comunicado: “El presidente Trump siempre ha sido coherente al decir que prefiere una solución diplomática, pero sigue conservando todas las opciones si Irán continúa con actividades terroristas en el Estrecho de Ormuz o contra sus aliados”.