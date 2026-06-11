A medida que las armas nucleares pasan de la disuasión al peligro, ¿puede el mundo retroceder del abismo?

El mundo se encamina hacia una nueva y más peligrosa era nuclear. Mientras que antes los diplomáticos hablaban de reducción y contención, la última evaluación sobria del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) revela que las reservas nucleares globales están aumentando, la modernización se está acelerando y la frágil paz sostenida desde el fin de la Guerra Fría se está resquebrajando bajo el peso de la rivalidad entre grandes potencias y los puntos críticos regionales.

El informe advierte que las décadas de reducciones graduales en las reservas nucleares globales pueden llegar pronto a su fin, lo que plantea preocupaciones sobre una renovada carrera armamentista en un momento en el que los conflictos en el Golfo, Europa del Este y Asia están remodelando las estrategias de seguridad internacional.

Las calculaciones estratégicas de la India se ven puestas a prueba ante el aumento de las tensiones regionales. El enfrentamiento militar de 88 horas con Pakistán en mayo de 2025 ha subrayado los persistentes riesgos en la frontera, con nuevas indicaciones de una mayor implicación de China y Turquía en apoyo a Islamabad. En respuesta, Nueva Delhi se encuentra bajo una creciente presión para fortalecer aún más sus capacidades de defensa.

Agravando estas preocupaciones, el último informe del SIPRI marca un cambio significativo: por primera vez, ha afirmado explícitamente un número no nulo de cabezas nucleares desplegadas para India, evaluando que el país mantiene actualmente alrededor de 12 cabezas nucleares desplegadas. Aunque el arsenal nuclear total de la India sigue siendo significativamente más pequeño que el de Estados Unidos, Rusia y China, esta evaluación destaca la evolución gradual de la postura de disuasión nuclear de India en un entorno de seguridad cada vez más complejo e incierto.

El SIPRI estima que los nueve estados armados nuclearmente del mundo poseen colectivamente aproximadamente 12,187 cabezas nucleares. De estas, alrededor de 9,745 se encuentran en reservas militares para un uso potencial, mientras que se estima que 4,012 cabezas nucleares están desplegadas en fuerzas operativas de misiles y aviones. Entre 2,100 y 2,200 cabezas nucleares desplegadas permanecen en alta alerta operativa, principalmente en los arsenales de Estados Unidos y Rusia.

El informe destaca a China como la potencia nuclear de crecimiento más rápido. Se estima que Pekín posee alrededor de 620 cabezas nucleares y continúa expandiendo sus fuerzas estratégicas a un ritmo sin precedentes. Para enero de 2026, China había cargado supuestamente cientos de misiles en campos de silos recién construidos en regiones del norte, mientras continúa la construcción de silos adicionales en áreas montañosas del este. El SIPRI señala que China podría potencialmente desplegar tantos misiles balísticos intercontinentales como Rusia o Estados Unidos para finales de esta década, aunque su inventario total de cabezas nucleares aún sería sustancialmente menor.

Para India, la rápida modernización nuclear de China sigue siendo una preocupación estratégica crítica. Los planificadores de seguridad de la India han visto durante mucho tiempo las crecientes capacidades militares de China, combinadas con su estrecha relación estratégica con Pakistán, como factores clave detrás de los esfuerzos de Nueva Delhi para fortalecer sus propias capacidades de disuasión. La evaluación del SIPRI de que India ocasionalmente podría desplegar un número limitado de cabezas nucleares en misiles durante tiempos de paz subraya la naturaleza cambiante de las dinámicas de disuasión regional.