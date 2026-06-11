Hijo se siente como un niño pequeño de nuevo antes del partido inaugural de la Copa del Mundo

Hijo se siente como un niño pequeño de nuevo antes del partido...

Son Heung-min se siente “como un niño joven de nuevo” mientras se prepara para representar a Corea del Sur por cuarta vez en la fase final de la Copa del Mundo.

Corea del Sur comienza su campaña en el Grupo A el 11 de junio contra la República Checa, el segundo juego del torneo después de que México, uno de los anfitriones, se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural.

Esta será la duodécima Copa del Mundo de Corea del Sur, la mayor cantidad de cualquier nación asiática.

También será su undécima aparición consecutiva en la fase final, que se remonta a 1986, solo Brasil (23), Alemania (19), Argentina (14) y España (13) tienen una racha más larga de participaciones consecutivas.

Son ha estado directamente involucrado en cuatro de los últimos 10 goles de la Copa del Mundo de Corea del Sur, marcando tres veces y entregando una asistencia. También registró la mayor cantidad de participaciones en goles para Corea del Sur durante la campaña de clasificación de 2026 (14 – 10 goles + cuatro asistencias).

“Estoy muy feliz de estar de nuevo en el campo de la Copa del Mundo, algo que soñé desde muy joven”, dijo Son en la conferencia de prensa previa al partido del miércoles.

“Ya sea mi primera Copa del Mundo o la cuarta Copa del Mundo, me siento como un niño joven de nuevo. Este es el escenario de los sueños.

“No es algo que se pueda expresar en una palabra. Ya sea la primera, cuarta o sexta Copa del Mundo, nuestra mentalidad debe ser la misma cuando participamos en la Copa del Mundo.

“La atmósfera, desde el principio hasta ahora, no presenta ningún problema en absoluto. Y cada vez que veo a mis compañeros de equipo trabajar tan duro por el equipo, por Corea, a veces incluso tengo que calmarlos.

“Estamos muy preparados y espero que obtengamos un buen resultado porque estoy seguro de que ellos [sus compañeros de equipo] lo merecen.”

Este será el primer encuentro de la Copa del Mundo entre Corea del Sur y la República Checa. Sus tres reuniones anteriores todas tuvieron lugar en amistosos, dando como resultado una victoria para cada lado y un empate.

El choque más reciente ocurrió hace una década en junio de 2016, con una victoria por 2-1 para Corea del Sur en Praga.

Corea del Sur fue el único equipo invicto en las eliminatorias de la AFC para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ganaron 11 y empataron cinco de sus 16 partidos.