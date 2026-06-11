Steven Spielberg dice que las películas de James Bond Siempre me rechazaron y Si me lo pidieran ahora para dirigir la respuesta sería: No puedes pagarme

Steven Spielberg se unió al podcast “The Rest Is Entertainment” en su gira de prensa por el “Día de la Revelación” y habló sobre sus repetidos intentos fallidos de dirigir una película de James Bond. El ganador del Oscar hizo una súplica personal al productor de la franquicia, Cubby Broccoli, después de que “Jaws” se convirtiera en un éxito de taquilla, pero Spielberg fue rechazado.

“Me acerqué a Cubby después de que ‘Jaws’ fuera un gran éxito”, dijo Spielberg. “Siempre había querido hacer una película de James Bond desde el día que vi ‘Dr. No’, así que llamé a Cubby después de ‘Jaws’ y me ofrecí voluntario. Le dije, ‘Si necesitas un director, me encantaría dirigir uno’. Y él dijo que no”.

Broccoli llamó a Spielberg algunos años más tarde después del lanzamiento de “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo” porque quería usar la famosa melodía musical de cinco notas de la película en una escena de “Moonraker”.

“Le dije, ‘Te haré un trato. Te doy permiso para usar las cinco notas si me permites dirigir una película de Bond’. Y él dijo que no. Pero le di las cinco notas de todos modos”, recordó Spielberg. “Así que consistentemente me rechazaron, al menos Broccoli lo hizo. Nunca explicó por qué no me dejaba entrar en la familia Bond”.

“Cuando le conté esa historia a George Lucas en 1977, cuando estábamos juntos en Hawái preparándonos para el estreno de ‘Star Wars: Una Nueva Esperanza’, él me dijo, ‘Tengo algo mejor que Bond. Se llama Indiana Smith’, que era como se llamaba en ese momento”, continuó el director. “Me contó la premisa de la serie de Indiana Jones, y así conseguí ese trabajo. Así que si alguna vez me pidieran hacer una película de Bond ahora, mi respuesta sería: ‘No puedes pagarme'”.

Bond está lejos de ser la única megafranquicia con la que Spielberg coqueteó a lo largo de los años. El director también estuvo interesado en dirigir “Harry Potter” pero tuvo que rechazar una oferta por la película por el bien de criar a su familia.

“Hubo varias películas que elegí no hacer”, dijo Spielberg en una entrevista de 2023. “Elegí rechazar la primera ‘Harry Potter’ para pasar básicamente el próximo año y medio con mi familia, viendo crecer a mis hijos jóvenes. Así que sacrifiqué una gran franquicia, que hoy mirando hacia atrás estoy muy feliz de haber hecho, para estar con mi familia”.

“El Día de la Revelación” se estrena en cines el 12 de junio. Escucha la entrevista completa de Spielberg en el podcast “The Rest Is Entertainment” aquí.