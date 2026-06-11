Bombas de EE. UU. Instalaciones de Agua en Irán, una posible violación de crímenes de guerra

Por Chris Walker

Este artículo fue originalmente publicado por Truthout

Los ataques deliberados a la infraestructura civil se consideran un crimen de guerra según el derecho internacional.

El miércoles, el ejército de EE. UU. bombardeó lo que parecían ser instalaciones de agua potable en el suroeste de Irán, cerca del disputado Estrecho de Hormuz.

Hasta ahora no está claro si los ataques, que ocurrieron cerca de la aldea de Bemani, fueron un intento intencional de destruir la infraestructura civil. Tal ataque sería clasificado como un crimen de guerra según el derecho internacional.

Las instalaciones bombardeadas pertenecen a la Compañía de Agua Residual de Hormozgan. EE. UU. afirma que los ataques fueron en respuesta al derribo de un helicóptero Apache a principios de semana. Irán respondió diciendo que la justificación de los ataques era un “pretexto falso”.

“EE. UU. debe rendir cuentas por cometer tales ataques sistemáticos brutales contra la infraestructura civil vital”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

El suministro de agua para alrededor de 20,000 residentes fue temporalmente interrumpido debido al ataque. Los medios iraníes indicaron que el flujo de agua ha sido restablecido desde entonces. Sin embargo, la destrucción de las instalaciones de agua es especialmente problemática para las personas que viven cerca, ya que viven en condiciones difíciles debido al calor extremo y a la sequía prolongada.

Irán está clasificado como enfrentando un “estrés hídrico extremadamente alto”, según el Instituto de Recursos Mundiales. La destrucción de la infraestructura hídrica durante la guerra conjunta entre EE. UU. e Israel contra Irán, particularmente el daño a las plantas desalinizadoras, ha empeorado las cosas.

A medida que la guerra se ha prolongado por más de 100 días, el presidente Donald Trump ha indicado que se está cansando de negociar con Teherán. (Sus métodos de negociación, que incluyen publicaciones en Truth Social, han sido ampliamente criticados).

Las descripciones de Trump sobre la guerra, particularmente sus evaluaciones optimistas sobre cómo le está yendo al ejército de EE. UU., también han sido cuestionadas. De hecho, en los últimos tres meses, el presidente ha afirmado más de tres docenas de veces que se había negociado un acuerdo entre EE. UU. e Irán o que estaba a punto de resolverse, solo para que las negociaciones se desmoronen días después. Los funcionarios iraníes han contradicho frecuentemente las afirmaciones de Trump, poniendo en duda si incluso está intentando negociar un acuerdo.

En una publicación en Truth Social el jueves por la mañana, Trump prometió que más ataques estaban programados para más tarde ese día.

“¡EE. UU. estará golpeando a Irán (cuya Marina, Fuerza Aérea, Radares, Antiaéreos y todas las demás formas de Defensa, junto con la mayoría de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY DURO ESTA NOCHE!”, escribió Trump, prometiendo golpear otras infraestructuras civiles, incluida “Isla Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera”, en su publicación.

Más tarde en el día, Trump incumplió ese plan, declarando en otra publicación que había “cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”.

Organizaciones internacionales de vigilancia han condenado repetidamente a EE. UU. e Israel por ataques a infraestructuras civiles.

“Según el derecho humanitario internacional aplicable al conflicto armado en Medio Oriente, el petróleo, gas y otras infraestructuras energéticas son presumiblemente objetos civiles… Atacarlos sería desproporcionado de manera ilegal si el daño esperado a civiles y estructuras civiles excediera la ganancia militar anticipada”, dice un análisis de Human Rights Watch en abril.

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