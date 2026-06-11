Seis quejas sobre la Copa del Mundo de 2026, y por qué podría …

La edición de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 comienza el jueves, y existen muchas quejas comunes en torno al torneo que han estado circulando durante meses antes del juego de apertura. Preocupaciones de viaje, problemas climáticos y un extenso calendario han sido señalados como cosas que están disminuyendo el entusiasmo global por el mayor torneo de fútbol del mundo.

Sin embargo, cada uno de los argumentos más grandes tiene una clara respuesta sobre por qué este verano podría resultar exitoso –al menos en el campo de juego– para cuando se corone un ganador el 19 de julio…

Queja uno: Es una Copa del Mundo de 48 equipos

Esto significa que la calidad será diluida, el formato será engorroso (¡habrá 72 partidos –más que toda la Copa del Mundo de Qatar!– solo para pasar de 48 naciones a 32), no hay verdadero peligro en la fase de grupos (¡gana solo un partido y probablemente avanzarás a la ronda de eliminación) y vamos a tener que digerir cuatro partidos al día durante las primeras dos semanas y media del torneo.

¿Qué diversión es ver equipos por los que no te importas, con jugadores que nunca has escuchado y probablemente nunca verás de nuevo? ¿Dónde está el drama en saber que puedes perder dos de tres partidos y aún tener la oportunidad de clasificar? Y aunque todos amamos el juego, ¿realmente alguien puede soportar cuatro partidos al día –ocho horas de fútbol– durante casi tres semanas?

Eso es un exceso, ¿no?

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Contrargumento: Es cierto, 48 equipos no hacen un buen formato y sí, sabemos por qué la FIFA pasó a 48: lo llaman inclusión, mientras que los cínicos lo llaman repartir más plazas a naciones que votarán en las elecciones del año que viene, creando más inventario para vender a patrocinadores y radiodifusores, y generando más ingresos para mantener a todos contentos. Pero el argumento de la dilución de calidad es un poco absurdo. ¿Acaso no vemos la FA Cup?

En cuanto a la falta de peligro, ¿realmente es tan problemático si Argentina o Francia pueden tener un mulligan (o dos) en la fase de grupos y aún avanzar? ¿No quieres ver a Lionel Messi y Kylian Mbappé en las eliminaciones? Además, el “peligro” seguirá ahí –tal vez no para las mejores naciones.

En cuanto al exceso, sí, te entiendo. Pero algunos de nosotros simplemente tenemos una alta tolerancia para ver el deporte que amamos.

Queja dos: Precios dinámicos y reventa legal de entradas

Estos términos significan que los precios de las entradas, que ya eran demasiado altos para empezar, ahora son extorsionantes. La gente normal queda excluida porque la FIFA y los revendedores de entradas se volvieron codiciosos.

Contrargumento: Yo diría que se volvieron “estúpidos” tanto como codiciosos. El torneo comienza esta semana y aún no se ha agotado. La FIFA dice que es un éxito porque está “casi” (lo que sea que eso signifique) agotado; yo diría que es vergonzoso cuando la población total de los tres países anfitriones es casi la mitad de mil millones, y has estado promocionando esto hasta el cielo durante los últimos 10 años.

En cuanto a los revendedores de entradas y los precios dinámicos: Bueno, los mercados funcionan en ambas direcciones. Los asientos para la semifinal del Club World Cup del verano pasado entre Chelsea y Fluminense pasaron de $473 a tan solo $13.40 en cuestión de días. No sabremos con certeza si esto sucederá nuevamente, pero la idea de que los revendedores y sus ejércitos de bots se queden con miles de boletos, obligados a venderlos a precios irrisorios, le alegra el corazón, ¿no?

Queja tres: La combinación de precios excesivos, preocupaciones de seguridad, polarización política y problemas de visado está alejando a muchos fanáticos

Viajar es suficientemente caro en estos días, pero luego muchos fanáticos tienen que sortear todo tipo de obstáculos y burocracia para ser parte de esta Copa del Mundo. E incluso aquellos que no lo hacen a veces ven su autorización de viaje retirada en el último minuto.

Contrargumento: Sí, el aumento de precios es un problema, y el hecho de que ocurra en casi todos los eventos deportivos importantes es sumamente desagradable (he estado en 23 finales de la Champions League… no quieren saber cuánto costó mi hotel de tres estrellas en Budapest para el partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal hace unas semanas).

La buena noticia –un poco como el precio dinámico de los boletos– es que los precios fluctúan y a veces el mercado hace su trabajo. Cuatro de cada cinco hoteleros en EE. UU. dicen que sus reservas están muy por debajo de las proyecciones y muchos de ellos están reduciendo drásticamente los precios como resultado.

En cuanto a personas que eligen no viajar? Sí, es lamentable, pero todos debemos vivir en el mundo real. Una de las naciones calificadas (Irán) está literalmente involucrada en un conflicto armado con una de las naciones anfitrionas. Dos de las naciones competidoras (Haití, Irán) están sujetas a una prohibición total de viajar cuando se trata de Estados Unidos. Los políticos electos hacen lo que consideran mejor para quienes votaron por ellos y eso no siempre se alinea con el interés de un evento deportivo, incluso el más grande del mundo.

Dicho esto, México y Canadá también son anfitriones de la Copa del Mundo. Y las comunidades de inmigrantes y de segunda y tercera generación están tan bien representadas en EE. UU. que dudo que alguna de las 48 naciones se queje por no tener fanáticos que los animen.

Queja cuatro: Hace demasiado calor y humedad en muchas ciudades anfitrionas para jugar un fútbol correcto, por lo que tendremos pausas para refrescarse y jugadores trotando por el campo y jugando con poca o ninguna intensidad. Eso matará el espectáculo

Contrargumento: ¿Esta vieja historia de nuevo? Es fútbol de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo ocurre –con una notable excepción, Qatar en 2022– en junio y julio, y cuando es en el hemisferio norte, eso significa que se juega en verano. Cuando suele hacer calor. Igualmente caluroso para ambos equipos.

En cuanto a las pausas para refrescarse, las hemos tenido en las Copas del Mundo desde 2014, incluso las tenemos en la Premier League y la final de la Champions League; la mayoría de la gente puede vivir con eso.

¿Será tan intenso físicamente como un enfrentamiento de la Liga de Campeones bajo las luces como cuando el Paris Saint-Germain jugó contra el Bayern en una noche clara el pasado mayo? Probablemente no. Pero es la Copa del Mundo. Es simplemente… diferente. Hasta que decidamos que tiene prioridad sobre todo lo demás y solo se puede jugar en condiciones templadas en octubre o abril, deteniendo la Premier League y otro fútbol de club europeo — y no le demos ideas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aquí– eso no va a cambiar.

Queja cinco: Muchos de los campos de juego serán malos

Esta es una queja aún peor que el calor/humedad.

Por un lado, ese juego de Senegal fue en Charlotte, que no es un estadio de la Copa del Mundo. Más allá de eso, los jugadores y entrenadores se quejan de los campos en las Copas del Mundo. Eso es lo que hacen. Son criaturas de hábito, cuando algo es incluso levemente diferente (como el balón, estoy seguro de que pronto escucharemos quejas sobre ese) se quejan. Lo hicieron en la Copa Oro, lo hicieron en Qatar, lo hicieron en Rusia, incluso lo hicieron en Brasil (que quizás no inventó el juego, pero lo llevó a alturas vertiginosas).

¿Podemos afirmar definitivamente que los campos estarán bien? No podemos, pero lo que sí podemos decir definitivamente es que la FIFA ha invertido una tonelada de recursos y tiempo en ellos. No están simplemente desplegando alfombras de césped sobre el césped artificial. Investigadores y científicos han estado trabajando en esto durante ocho años y en algunos casos, han tenido que reestructurar los estadios mismos para lograrlo.

Queja seis: Esto va a ser sobre la avaricia corporativa y la exageración y un espectáculo de medio tiempo durante la final que nadie pidió, y la cuenta regresiva estúpida para el inicio y los influencers y la exageración… ¿y mencioné la avaricia corporativa?

Contrargumento: En cuanto al empaquetado y el showbiz y lo corporativo, estás como 20 años tarde con tus quejas. Ese barco ya zarpó; está incrustado en los eventos deportivos importantes. Vale, tal vez no el show de medio tiempo — eso es una pieza peculiarmente retorcida de tontería– pero en cuanto a los patrocinadores y los mensajes comerciales, Qatar no fue diferente, con sus carriles VIP, VVIP y VVVIP.

Desde la perspectiva de la FIFA, el dinero tiene mucho que ver con esto y los patrocinadores son como obtienen el dinero. Eliminar estacionamientos para tener más y más grandes carpas de hospitalidad, prohibir botellas de agua recargables para que te puedan sangrar en las concesiones (afortunadamente, dieron marcha atrás en esa decisión) y colar mensajes comerciales durante las pausas para refrescarse es parte de eso. Infantino prometió llegar a $13 mil millones en ingresos y está decidido a cumplirlo.

Sin embargo, no perdamos de vista algo más. Para el 99.9% de los fanáticos, la Copa del Mundo es algo que existe en sus pantallas, no en la vida real. Esas pantallas pueden estar en sus salas de estar, en el bar local o en el parque, tal vez incluso solo en sus teléfonos (esperemos que no). Pero, fundamentalmente, es contenido. Una experiencia global compartida y grande. Como el aterrizaje en la luna. O Taylor Swift o Bad Bunny o Harry Potter.

La mayoría de los espectadores simplemente no se preocuparán por los detalles que lo rodean, se preocuparán por el núcleo de lo que son parte. Y, por un momento, nuestro planeta dispar y fragmentado se hará un poco más pequeño y compartirá más terreno común. Eso no es algo malo.