NILDS DG pide leyes más estrictas contra el reclutamiento de niños en conflictos armados.

NILDS DG pide leyes más estrictas contra el reclutamiento de niños en...

PROF. Abubakar Sulaiman, Director General del Instituto Nacional de Estudios Legislativos y Democráticos (NILDS), ha pedido medidas legislativas más fuertes y acciones coordinadas para combatir el reclutamiento de niños en conflictos armados en toda Nigeria.

Sulaiman hizo el llamamiento el miércoles en Abuja en un Diálogo Político sobre Estrategias Contra el Reclutamiento de Niños en Conflictos Armados en Nigeria, organizado por el Centro Legislativo para el Análisis de la Seguridad, en colaboración con el Centro de Investigación sobre África de Exeter, Universidad de Exeter.

Representado por el Director de Estudios, Dr. Ashimiyu Abiola, Sulaiman describió el reclutamiento y uso de niños en conflictos armados como una de las manifestaciones más perturbadoras de inseguridad, señalando que amenazaba los derechos humanos, el desarrollo nacional y los esfuerzos de construcción de la paz.

Según él, “la explotación de los niños en situaciones de conflicto armado sigue siendo una de las dimensiones más preocupantes de la inseguridad en Nigeria y la región en general.”

“Los niños que deberían estar en las aulas y en comunidades seguras en lugar de eso están siendo arrastrados a ciclos de violencia que socavan su futuro”, dijo.

Instó a los legisladores a fortalecer los marcos legales que criminalizan el reclutamiento de niños, mejorar la supervisión de las instituciones de seguridad y apoyar a las agencias responsables de la protección infantil.

Según él, las políticas inclusivas que abordan la pobreza, la exclusión y otros factores socioeconómicos que impulsan la vulnerabilidad infantil son esenciales para reducir los riesgos de reclutamiento.

Sulaiman dijo que el diálogo brindaba la oportunidad de cerrar las brechas entre los hallazgos de investigación, el desarrollo de políticas y la acción legislativa sobre cuestiones de protección infantil.

Identificó la resistencia comunitaria como una estrategia preventiva clave, enfatizando que instituciones locales más fuertes, educación de calidad y redes de seguridad social podrían reducir la vulnerabilidad de los niños.

El jefe de NILDS también abogó por una mayor colaboración entre agencias de seguridad, servicios sociales, organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales para abordar el problema de manera integral.

Además, enfatizó la necesidad de programas de rehabilitación y reintegración, señalando que los niños asociados con grupos armados deberían tratarse principalmente como víctimas.

Sulaiman expresó optimismo de que Nigeria podría superar el desafío a través de la voluntad política, la capacidad institucional y la colaboración sostenida entre las partes interesadas pertinentes.

“El desafío que tenemos por delante es significativo, pero no es insuperable. Juntos, podemos salvaguardar los derechos y el futuro de nuestros niños”, añadió.

Reafirmó el compromiso de NILDS de apoyar a la Asamblea Nacional y a otras partes interesadas en el desarrollo de respuestas legislativas que promuevan la seguridad, protejan a las poblaciones vulnerables y fortalezcan la democracia.

Sulaiman elogió a los organizadores por el diálogo, describiendo la asociación como un modelo para respuestas fundamentadas a los desafíos de seguridad.

En su presentación, la Prof. Stacy Hynd, Co-directora del Centro de Investigación sobre África de Exeter, examinó las experiencias de los niños en conflictos armados y luchas de liberación en toda África y otras regiones.

La presentación de Hynd destacó los roles que desempeñaban los niños durante las guerras, las dificultades que enfrentaban y los desafíos que enfrentaban después de que terminaban los conflictos.

Asimismo, la representante de UNICEF Nigeria, Sra. Mona Alka, en su mensaje de buena voluntad, subrayó que prevenir el reclutamiento de niños requería un enfoque holístico que involucrara a legisladores, formuladores de políticas, comunidades, familias y socios para el desarrollo.

“Los niños son reclutados donde existe vulnerabilidad.

“Por lo tanto, nuestra respuesta debe abordar la pobreza, la exclusión, el desplazamiento, la separación familiar y los sistemas de protección débiles,” dijo Alka.

Entre los presentes en el evento estuvieron; el Sen. Yahaya Abdullahi, el representante del Sen. Ireti Kingibe, agencias de seguridad, expertos en seguridad y el Dr. Hakeem Onapajo, quien presentó una carta sobre el reclutamiento de niños por grupos terroristas. (NAN)