Exjugador de la NFL pierde oferta de libertad condicional

Al ex jugador de la NFL Henry Ruggs se le negó la libertad condicional el jueves, casi cinco años después de matar a una mujer en un accidente automovilístico en Las Vegas, en un fallo de la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada. Ruggs condujo su auto deportivo a velocidades de hasta 156 mph en la ciudad el 2 de noviembre de 2021, chocando contra un vehículo que mató a la conductora Tina Tintor y su perro, Max. Tintor tenía 23 años. Los fiscales en ese momento dijeron que su nivel de alcohol en sangre tomado dentro de las dos horas requeridas después del accidente era del 0,16%, según AP, que es el doble del límite legal para los conductores en Nevada.

Ruggs se declaró culpable en mayo de 2023 de un delito grave de DUI que provocó la muerte y de un delito menor de homicidio vehicular. Fue sentenciado en agosto de 2023 a una pena de prisión de tres a diez años. Lo más temprano que fue elegible para la libertad condicional fue en agosto de 2026. El ex receptor abierto de los Raiders volverá a presentarse ante la junta de libertad condicional tres meses antes del 24 de agosto de 2027, su fecha de libertad condicional obligatoria, según Kathi Baker, directora ejecutiva de la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada. “El señor Ruggs y nuestra oficina continúan sintiendo el dolor y la pérdida sufrida por la familia de la señora Tintor”, dijeron los abogados de Ruggs en un comunicado el jueves. Dijeron que hay “evidencia abrumadora” de que Ruggs ha aceptado la responsabilidad por sus acciones.