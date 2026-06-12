Activos de SpaceX entre los objetivos militares de Irán, según los medios estatales

Activos de SpaceX entre los objetivos militares de Irán, según los medios...

La agencia de noticias estatal iraní Fars News Agency afirmó que las estaciones terrestres de Starlink en Israel, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Omán se encuentran entre los nuevos objetivos militares designados.

La agencia de noticias, citando una fuente informada, agregó que el ejército de EE. UU., con el apoyo de empresas vinculadas a Musk, atacó la infraestructura de agua en el sur de Irán.

Irán había amenazado previamente a las oficinas en Oriente Medio de empresas tecnológicas de EE. UU., incluidas Amazon, Microsoft y Meta.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos golpearía a Irán con fuerza y tomaría el control de la infraestructura petrolera clave de Irán.

Irán ha amenazado con atacar a las empresas vinculadas a Elon Musk, incluido el servicio de internet Starlink de SpaceX, acusándolas de apoyar los “crímenes de guerra” de Estados Unidos contra la nación del Medio Oriente.

Según una publicación de la agencia de noticias estatal iraní Fars News Agency, las estaciones terrestres de Starlink en Israel, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Omán, así como los activos relacionados con SpaceX, están entre los nuevos objetivos militares designados.

La agencia de noticias, citando una fuente informada, agregó que el ejército de EE. UU., con el apoyo de empresas vinculadas a Musk, cometió crímenes de guerra, incluidos ataques a la infraestructura de agua en el sur de Irán.

Esta no es la primera vez que Irán ha amenazado a empresas con sede en EE. UU. en Medio Oriente. En marzo, Irán identificó oficinas y activos vinculados a importantes empresas tecnológicas de EE. UU., incluidas Google de Alphabet Inc., Amazon, Microsoft, NVIDIA, IBM, Oracle y Palantir Technologies, como posibles objetivos.

Trump advierte sobre ataques “muy fuertes” contra Irán

Antes en el día, el presidente Donald Trump emitió una advertencia en Truth Social, diciendo que EE. UU. golpearía fuertemente a Irán y dijo que las fuerzas estadounidenses podrían pronto tomar el control de la infraestructura petrolera clave de Irán, incluido el estratégicamente importante terminal de exportación de Kharg Island.

“Estados Unidos golpeará muy fuerte a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, Radar, Antiaéreos y todas las demás formas de Defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, ¡han DESAPARECIDO!), esta noche”, dijo.

Los esfuerzos para un acuerdo de paz potencial fueron severamente socavados en los últimos días después de que EE. UU. e Irán intercambiaron una serie de ataques militares.

Trump acusó a Irán de derribar un helicóptero del ejército de EE. UU. durante una misión de patrulla en el Estrecho de Hormuz el lunes. En respuesta, EE. UU. llevó a cabo ataques el martes, desencadenando una acción de represalia por parte de Irán. EE. UU. lanzó entonces ataques de misiles adicionales el miércoles.