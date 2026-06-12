Olivia Rodrigo busca la cura en Te ves bastante triste para una chica tan enamorada: Stream It Now

Olivia Rodrigo finalmente ha lanzado su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, demostrando una vez más que ella es la reina de las canciones de amor melancólicas.

El nuevo LP de la estrella pop llegó el viernes (12 de junio), completo con 13 canciones que exploran el espectro del amor romántico, desde la primera emoción de la fase de luna de miel hasta la incertidumbre que se filtra y la ola emocional que llega después de que todo termina. Llega tres años después de su último álbum, habiendo encabezado el Billboard 200 con Guts en 2023, y aún más tiempo desde que estableció su habilidad para capturar la turbulencia emocional del amor en su primer LP debut Sour.

“Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un toque de miedo o anhelo en ellas”, dijo al principio sobre You Seem Pretty Sad en una entrevista con British Vogue. “Sentí algo similar al enamorarme, que en cuanto esté en una relación realmente buena, comenzaré a sentirme bien conmigo misma, y todo se va a solucionar. Pero simplemente no funciona así”.

Los primeros adelantos que los fanáticos obtuvieron del LP fueron el sencillo principal “Drop Dead”, que debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100, seguido de “The Cure”. También presentó “Begged” en Saturday Night Live en mayo y debutó “What’s Wrong With Me” en vivo con su colaborador Robert Smith en Primavera Sound en Barcelona.

Rodrigo ahora se prepara para salir de gira en apoyo del proyecto, con planes de comenzar su Unraveled Tour en septiembre. La gira por arenas la llevará a lo largo de América del Norte y Europa hasta mayo del próximo año.

Disfruta del nuevo álbum de Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love a continuación.