Cuando la Copa Mundial y la guerra chocan: Desde el escritorio de Política

Cuando la Copa Mundial y la guerra chocan: Desde el escritorio de...

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Al comenzar la Copa del Mundo hoy, Monica Alba explora la intersección entre el torneo y la guerra en curso con Irán. Además, examinamos los destinos políticos de los republicanos de la Cámara que votaron a favor de la publicación de los archivos de Epstein.

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– Adam Wollner

Cuando la Copa del Mundo y la guerra chocan Por Monica Alba

La Copa del Mundo 2026 ya está escribiendo historia en varios frentes. Es la primera vez que hay tres países anfitriones, y es la primera vez que participan 48 equipos.

Pero también hay este primer notable: ninguna nación anfitriona de la Copa del Mundo ha estado en un conflicto militar activo con un país que juega en el torneo hasta ahora, con Estados Unidos e Irán intercambiando fuego nuevamente esta semana antes de los juegos inaugurales de hoy.

El presidente Donald Trump, a quien el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, otorgó el Premio de la Paz de la FIFA en diciembre, prometió esta mañana golpear a Irán “MUY DURO ESTA NOCHE” antes de anunciar esta tarde que había cancelado esos planes, señalando un progreso en un posible acuerdo de paz. Todo ello subrayó que el futuro incierto de la guerra planeará sobre el torneo de cinco semanas.

También ha habido tensión detrás de escena en torno a la ubicación de la base de inicio del equipo iraní. Originalmente, Team Melli debía entrenar y alojarse en una instalación en Tucson, Arizona, pero a finales del mes pasado, la FIFA lo cambió a Tijuana, México. Eso significa que el equipo iraní viajará a los EE. UU. para cada uno de sus tres juegos de la fase de grupos y regresará en la misma noche. Irán está programado para jugar dos veces en Los Ángeles, incluido su primer juego el lunes, y una vez en Seattle.

Las visas necesarias para que los jugadores iraníes ingresen a los EE. UU. desde México fueron concedidas la semana pasada, pero la federación iraní dijo que no todos sus miembros del personal fueron aprobados. “No permitiremos que el equipo iraní abuse de este sistema para infiltrar terroristas en los Estados Unidos bajo falsos pretextos”, dijo un funcionario de la administración a NBC News. Los EE.UU. e Irán jugaron en el mismo grupo en la última Copa del Mundo. En esta ocasión, teóricamente podrían encontrarse en alguna etapa de eliminación directa, aunque tal enfrentamiento es improbable.

Trump no planea asistir a los juegos de apertura del equipo nacional masculino de EE.UU., rompiendo la tradición de las últimas tres copas del mundo, en las que los líderes de cada uno de los países anfitriones asistieron a las suyas: el emir de Qatar en 2022, el presidente Vladimir Putin de Rusia en 2018 y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil en 2014.

Trump dijo esta semana a los reporteros que planea asistir a un juego en algún momento durante el torneo, pero no está claro cuál. Siga las actualizaciones en vivo de la guerra entre Irán.

Y para obtener más información sobre los juegos de la Copa del Mundo, consulte nuestro boletín diario de Deportes.

Trump está trastocando las carreras políticas de los republicanos que presionaron para publicar los archivos de Epstein Por Melanie Zanona y Katherine Doyle

Los cuatro republicanos de la Cámara que ayudaron a forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein se hicieron llamar los “Corazones Valientes”, un reconocimiento de que su dura postura requeriría un fuerte carácter, especialmente dado la feroz oposición del presidente Donald Trump al movimiento.

Como luego descubrieron, el ardid también trastornaría sus futuros políticos.

En los siete meses desde que la Cámara votó para publicar los archivos de Epstein, Marjorie Taylor Greene de Georgia renunció al Congreso, el representante Thomas Massie de Kentucky fue derrotado en su primaria por un retador respaldado por Trump, la representante Nancy Mace quedó en quinto lugar en un campo de gubernaturas del Partido Republicano de Carolina del Sur que incluía a un candidato respaldado por Trump, y la representante Lauren Boebert enfrenta la amenaza de un desafío en la primaria en Colorado el próximo ciclo. “Todos están pagando un precio por ello”, dijo a NBC News, Massie, quien encabezó la resolución de Epstein.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalan que Epstein no fue el único problema que empañó la relación entre Trump y esos cuatro miembros. Massie ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado del presidente, incluido al votar en contra del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, mientras que Greene comenzó a distanciarse de Trump en una serie de asuntos el año pasado después de que la Casa Blanca le desaconsejara postularse para el Senado.

Mace, por su parte, está convencida de que su impulso por los archivos de Epstein es lo que le costó el respaldo de Trump en la carrera a la gobernatura. No hay indicios de que Trump estuviera planeando respaldarla antes de su voto sobre Epstein, aunque el presidente compartió una encuesta en las redes sociales en agosto que mostraba a Mace liderando el grupo, y parecía seguir en buena posición con el presidente en ese momento.

Aun así, Mace dijo que no tenía arrepentimientos, calificando el tema de Epstein como una colina en la que estaba “dispuesta a morir”.

“Sabía lo que estaba poniendo en juego cuando voté para publicar los archivos de Epstein. Soy una sobreviviente, y lo volvería a hacer”, dijo a NBC News.

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Eso es todo Desde la Redacción de Política por el momento. El boletín de hoy fue compilado por Adam Wollner y Annelise Hanson.

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