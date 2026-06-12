El nuevo anormalismo

Hace una semana antes del aniversario de cuatro años de la invasión rusa a Ucrania, la periodista Natalia Gumeniuk publicó en The New York Times una reflexión invitando a la sociedad: “¿Cuándo terminará esta guerra? Una pregunta sin sentido”. Como representante del periodismo de investigación, Gumeniuk pasa mucho tiempo cerca del frente, hablando constantemente sobre la guerra a nivel internacional. Compartiendo el enlace al texto en su página de Facebook, Gumeniuk admitió que todavía es relevante, aunque la publicación se retrasó por más de tres meses: “Solía estar bajo Alaska, pero los editores siempre pensaron que algo sucedería pronto. Quizás en Riad, quizás en Florida…”. (supuestas ubicaciones para negociaciones de paz en Ucrania durante la guerra provocada por Rusia).

Lo que finalmente impulsó a los editores a publicar el artículo no está del todo claro, tal vez se deba a la cercanía del 24 de febrero, el cuarto aniversario de la invasión a gran escala. O tal vez se hayan decepcionado con los talentos de pacificación de Trump y decidieron no esperar otra reunión en Ginebra. Probablemente ambas razones sean válidas. De todos modos, este extraño retraso solo confirmó la evaluación de Gumeniuk: “Parece que el mundo está viendo la guerra en Ucrania como si fuera una película. Cuando la atención disminuye, empieza la impaciencia, preguntándose cuándo llegará su fin, ya sea bueno o malo. Lamentablemente, para los ucranianos, esto no es cine, es la realidad. Durará tanto como dure”.

Apuntando a dos cosas esenciales, Gumeniuk plantea que, aunque Ucrania y Occidente están ansiosos y se esfuerzan por terminar la guerra lo más rápido posible, lo realmente importante no es cuándo, sino cómo terminará, citando a un operador de grúa en una fábrica de tuberías cerca de Zaporiyia. Quizás aún más importante, después de cuatro años de invasión a gran escala y doce años de guerra en general, la sociedad ucraniana finalmente llega a un punto en el que ya no espera la vida hasta el fin de la guerra, sino que comienza a vivir ahora, a pesar de que la guerra continúa.

Desde 2024, el sargento de la Guardia Nacional de Ucrania Serhiy Badan presentó otra reflexión sobre el fin de la guerra y la vida mientras continúa. En la Conferencia de Seguridad de Múnich en verano de 2026, Badan enfatizó “Diez tesis sobre el futuro”, diciendo: “Debemos estar preparados. Cuando la guerra termina, normalmente quedan consecuencias. Es crucial comprender que nos enfrentaremos a sus fantasmas y espectros durante mucho tiempo más”.

Badan describió el futuro como una memoria viva relacionada con la horrible experiencia de la guerra, como heridas que no sanan, como destrucción del orden mundial que, se espera, será restaurado. Badan no considera que el futuro sea una extensión del pasado. La guerra no es un asunto, sino un cambio en la dirección natural. Es una realidad, una situación anormal, pero, según Badan, “el futuro seguirá dependiendo de quiénes somos, a qué nos aferramos, en quiénes podemos convertirnos”.

¿Implica la sugerencia de trasladar fantasmas y espectros de la guerra al futuro, legalizarlos y tratar de controlarlos, un paso valiente o desesperado? ¿O es simplemente una llamada político para establecer una agenda común? ¿O tal vez sea la única forma de evitar el engaño constante a uno mismo? Badan expresó: “La primera gran guerra del siglo XXI demostró que el mundo está demasiado atado a su pasado para construir un futuro basado en seguridad y confianza común. Por lo tanto, hoy, al ayudar a las víctimas a defenderse de la agresión armada, no se les está haciendo un favor, sino que se está creando un espacio de normalidad y reciprocidad para todos”. Aunque a ciertas personas no les guste, un incendio en un barco afecta a todos los pasajeros, independientemente de la clase de boleto. “

De la corriente de introspección reciente y la reflexión sobre la vida en medio de la guerra, uno de los análisis más radicales o simplemente dolorosamente honesto es el de la historiadora y escritora Olena Stiahun, dirigido de manera diferente a los lectores ucranianos que los dos textos previamente citados. Antigua profesora de historia en la Universidad Nacional de Donetsk, después de la ocupación del este de Ucrania en 2014, fue trasladada temporalmente (la universidad también fue trasladada), lo que esencialmente significa que Stiahun perdió su hogar para siempre. Al considerar la perspectiva de la vida en tiempos de guerra, ella audazmente insta a normalizar: “Considerar la guerra como algo normal puede sonar a tontería para todos, sin embargo, hay que involucrar modelos de pensamiento estratégico y de gestión. La guerra es un factor que debe tenerse en cuenta al planificar, igual que con el cambio climático, el mercado laboral o la demografía”. También habla sobre la “rutinización de la guerra en curso”, señalando que ya ha sucedido en realidad: millones de personas se despiertan por la mañana después de otro bombardeo aéreo ruso sin electricidad ni agua corriente, van al trabajo, a la escuela, de compras o a los teatros y bares. Incluso cuentan chistes sobre la época de guerra: “No me importa lo que sea: bombardeo, cortes de suministro eléctrico, invasión alienígena, cometa, meteorito, fuga de petróleo. Solo necesito que todo suceda a tiempo”.

La propuesta de Stiahun de incorporar la guerra en el pensamiento a largo plazo también convierte la pregunta sobre el fin de la guerra en algo sin sentido: no importa cuándo o si terminará en absoluto, ya que ha cambiado la sociedad, su imaginación acerca de sí misma y de su futuro. Esto significa que el presente ya no se considera simplemente una interrupción desafortunada entre el pasado y el futuro. Se convierte en una realidad constante en la que la sociedad aprende a compartir la pérdida continua, las condiciones simbólicas y físicas, brindándose apoyo mutuo, buscando sistemáticamente significado, transformando la inhumana experiencia en conocimiento, cambio constante y adaptación. La vida misma se convierte en una victoria, en una responsabilidad común y rendición de cuentas. Esto dicta el nuevo anormalismo.

¿Qué significa la guerra rusa-ucraniana y el reconocimiento mundial de la paz como un “nuevo anormal” cambio? Sin duda, esto afecta al establecimiento de agendas tanto a nivel nacional como internacional. Aparentemente, el cansancio de la guerra ya no es tolerable; en cambio, volviendo a Stiahun, la fatiga del cambio climático ya no está permitida. Independientemente de si nos gusta o no, o si lo reconocemos o no, la guerra continúa afectando nuestras vidas y las de las futuras generaciones. Cuando deja de ser una excepción y se convierte en una realidad cotidiana, se incluye en el horizonte de planificación, la guerra otorga otro significado a conceptos como paz, seguridad, estabilidad y militarización. Esto plantea muchas preguntas incómodas, pero urgentes: ¿cómo podemos buscar la paz si se está preparando para la guerra a nivel internacional en Europa? ¿Cómo construir una arquitectura de seguridad en toda Europa que incluya a Ucrania o incluso la considere como una piedra angular? ¿Cómo crear y respaldar un ejército activo e inclusivo para combatir a los patriarcales y autoritarismos? ¿Cómo convertir los aspectos de seguridad nacionales e internacionales en responsabilidad de cada ciudadano, cargando con la responsabilidad de proteger a unos pocos de manera eficiente? Y quizás el último, pero sin duda no menos importante, ¿cómo abordar las consecuencias del conflicto, que inevitablemente están acelerando el cambio climático?

Para Ucrania, la guerra como un nuevo anormal, un horizonte cambiante de la agenda, también significa que la sociedad debe reimaginarse utilizando términos diferentes. En una conversación reciente con algunos colegas, compartimos una conclusión inesperada pero inquietante: la reflexión y la percepción del impacto social y político de la guerra parecen haberse estancado en 2023, cuando el primer golpe de la invasión ya había ocurrido, pero el éxito de un rápido contraataque aún parecía posible.

Las voces que abogan por normalizar la guerra también exigen considerar el futuro de 2026, cuando la guerra ya no sea una desviación de la norma, sino un cambio estratégico que demanda una planificación y adaptación más cuidadosas y flexibles a largo plazo. Aparte del reconocimiento de la duración a largo plazo de la guerra, el salto de 2023 a 2026 significa que hemos encontrado un nuevo giro en el relato público y la definición de un contrato social.

En los primeros meses y años posteriores a la invasión a gran escala, la única forma de sobrevivir posible era evadir, abstenerse o silenciar todo lo que no estuviera relacionado con la defensa de la manera más directa y urgente posible. Después de cuatro años desde el inicio del gran conflicto, esos métodos ya no funcionan. Bogdan Logvynenko, periodista, escritor y miembro desde hace varios meses de las Fuerzas Armadas de Ucrania, compara recientemente la inercia con un torniquete: bien aplicado por un corto tiempo, detiene el sangrado y salva vidas, pero si se deja demasiado tiempo, se vuelve mortal.

Con el paso de los años, la relación entre el silencio y la seguridad ha cambiado drásticamente, al igual que las relaciones entre la sociedad y diversas instituciones legislativas y gubernamentales, en otras palabras, lo que se conoce como un “Estado”. Si bien es crucial no olvidar que la guerra inevitablemente establece prioridades, restringe ciertos derechos y libertades, ahora es más importante cuestionar y considerar estas nuevas reglas, restricciones en comparación con la realidad, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Durante mucho tiempo se ha necesitado un debate abierto sobre la evaluación de las necesidades reales y ciertas limitaciones temporales en condiciones de razonamiento provisional.

La guerra como un nuevo anormalismo implica asumir la responsabilidad a gran escala. La minoría no puede proteger a la mayoría. Un joven escritor Artur Droin, que se unió como voluntario a las fuerzas armadas en 2022, en su último libro “Ernest Hemmingway no sabía nada” (2025) escribió con ironía: “Si los años de servicio se dividieran entre dos o tres capas sociales, todos los que podrían sobrevivir, todos los que podrían pasar tiempo con sus familias y todos los que pudieran proteger a sus seres queridos podrían hacerlo”.

Tanto para Ucrania como para Europa en general, la guerra como un nuevo anormalismo significa un papel militar diferente y desafíos más complejos y complejos para la sociedad en torno al ejército. En Ucrania, el ejército no solo es una institución en la que se confía más, según una encuesta de diciembre de 2025, el 92% de las personas confían en las fuerzas armadas. Debe convertirse en una institución que tenga la normativa más justa, los procedimientos más transparentes y más protegidos, una institución orientada a las personas a las que defiende. Cuando la sociedad asume la responsabilidad conjunta por su propia seguridad y defensa, la fuerza armada no será un “otro” intimidante, sino un servicio social inalienable y una parte de la nueva defensa común.

Sin embargo, la parte más importante de la normalización de la guerra, de la vida con todos sus fantasmas y espectros, trasladados al futuro (lo que determinará lo que nos sucedió), es siempre recordar quién luchó. Ninguna discusión o crítica sobre los pasos, métodos, decisiones y consecuencias de la guerra y las políticas posteriores pueden llevarse a cabo sin identificar claramente sus causas, motivos y, en última instancia, responsables. La normalización de la guerra significa que se aprenden sus lecciones, cuando todo y cualquier cosa es posible, aunque sea poco probable.

Ucrania no eligió esta guerra ni a finales de 2012 ni durante los últimos cuatro años. Se ve obligada a luchar, aceptando el nuevo anormalismo incluso porque esta guerra no se convierte en la norma mundial, estableciendo una agenda internacional. Si surge una pregunta significativa sobre el fin de esta guerra, no es cuándo, sino cómo, específicamente en las condiciones ucranianas, con fantasmas comunes y responsabilidad universal.