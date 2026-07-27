La esposa del jefe de Kansas City, Eric Bieniemy, presuntamente baleada por su hijo

La esposa del coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, Eric Bieniemy, recibió un disparo el domingo por la noche en el norte de Virginia, supuestamente por su hijo, dijeron las autoridades.

Los agentes del sheriff del condado de Loudon encontraron a una mujer “que sufría múltiples heridas de bala” en la cuadra 2000 de Northpark Drive en el suburbio de Ashburn en Washington DC, dijeron las autoridades.

Elijah Zion Bieniemy, de 27 años, fue arrestado y fichado bajo sospecha de heridas maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda, según una declaración del sheriff.

Fue ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Loudoun y retenido sin derecho a fianza. Según el sheriff, “no se cree que haya ninguna amenaza para el público”.

Los Chiefs se encuentran entrenando de pretemporada en la Missouri Western State University en St. Joseph, Missouri.

“El club está al tanto del incidente que involucra a la familia de Eric Bieniemy”, dijo el lunes el portavoz de los Chiefs, Brad Gee. “Por respeto a su privacidad, no haremos ningún comentario en este momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.

El mayor de los Bieniemy, de 56 años, se encuentra en su segundo período como coordinador ofensivo de los Chiefs. Dirigió la ofensiva de KC de 2018 a 2022, entrenando en tres Super Bowls durante ese lapso.

Luego dirigió la ofensiva de los Washington Commanders y los UCLA Bruins antes de servir como entrenador de corredores de los Chicago Bears en 2025 antes de regresar a su puesto anterior con los Chiefs.

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